Главная   /   Лента новостей
07:30, 27 февраля 2026

Военный из Ростовской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Земцов из Ростовской области убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 857 убитых там военных из Ростовской области. 

Как писал "Кавказский узел", к 17 февраля чиновники и силовики назвали имена как минимум 856 убитых на Украине военнослужащих из Ростовской области. 

Об открытии мемориальной таблички в школе №106 Пролетарского района города Ростова-На-Дону отчиталась районная администрация.

Андрей Земцов был направлен в зону боевых действий в составе 90-й бригады на Херсонское направление по специальности военная разведка. Получил ранения, после лечения вернулся в часть и освоил новую военную специальность - оператор БПЛА. Был убит 22 августа 2023 года, выполняя боевое задание командования. Награжден орденом Мужества.

1 декабря 2025 года администрация Пролетарского района Ростова-На-Дону сообщала, что в зоне СВО убиты Владислав Мальцев, Михаил Голубцов, Владислав Спирин и Олег Щурин.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 857 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

Автор: "Кавказский узел"

