Достигнуто соглашение о восстановлении поврежденного после атаки БПЛА жилья в Ростове-на-Дону

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Компания-застройщик взяла обязательство восстановить квартиры в многоэтажке в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону, которые были повреждены во время атаки беспилотников в январе.

Как писал "Кавказский узел", 14 января в результате воздушной атаки был поврежден дом в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону. Погиб мужчина, несколько человек получили ранения. Глава города заявил, что необходимо провести работу по укреплению подъезда, после чего жильцы смогу вернуться домой.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил 13 июня в своем телеграм-канале, что достигнута договоренность с компанией-застройщиком о восстановлении квартир, которые были повреждены во время атаки БПЛА в январе этого года.

В тех же случаях, когда эксперты признают жилье непригодным для ремонта, застройщик обещал полностью восстановить жилищные права собственников.

В середине прошлого месяца строители установили временные крепления для безопасной проверки здания. В ближайшее время планируется заключить контракт на проведение детальной инструментальной экспертизы несущих конструкций и монтаж постоянных защитных систем, пишет "Блокнот - Ростов-на-Дону".

Скрябин также отметил, что восстановительные работы будут вестись до тех пор, пока жилищный вопрос каждого собственника не будет решен окончательно.

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