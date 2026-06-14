×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:01, 14 июня 2026

Достигнуто соглашение о восстановлении поврежденного после атаки БПЛА жилья в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Компания-застройщик взяла обязательство восстановить квартиры в многоэтажке в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону, которые были повреждены во время атаки беспилотников в январе.

Как писал "Кавказский узел", 14 января в результате воздушной атаки был поврежден дом в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону. Погиб мужчина, несколько человек получили ранения. Глава города заявил, что необходимо провести работу по укреплению подъезда, после чего жильцы смогу вернуться домой.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил 13 июня в своем телеграм-канале, что достигнута договоренность с компанией-застройщиком о восстановлении квартир, которые были повреждены во время атаки БПЛА в январе этого года.

В тех же случаях, когда эксперты признают жилье непригодным для ремонта, застройщик обещал полностью восстановить жилищные права собственников.

В середине прошлого месяца строители установили временные крепления для безопасной проверки здания. В ближайшее время планируется заключить контракт на проведение детальной инструментальной экспертизы несущих конструкций и монтаж постоянных защитных систем, пишет "Блокнот - Ростов-на-Дону".

Скрябин также отметил, что восстановительные работы будут вестись до тех пор, пока жилищный вопрос каждого собственника не будет решен окончательно.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
20:02, 13 июня 2026
Четыре бойца из Каспийска убиты в зоне СВО
15:02, 13 июня 2026
Антикоррупционный комитет Армении отчитался о новых задержаниях по делам о взятках
14:02, 13 июня 2026
Два бойца из Калмыкии убиты в зоне СВО
11:27, 13 июня 2026
Власти рапортовали о завершении ремонта газопровода "Моздок – Казимагомед"
09:31, 13 июня 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в воинскую часть
02:40, 13 июня 2026
Суд запретил Алену Гевондяну пользоваться соцсетями
Все события дня
Новости
Женщина в наручниках. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:38, 13 июня 2026
Супруга ростовского застройщика Чабанова экстрадирована из ОАЭ
Мужчина печатает комментарий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:57, 10 июня 2026
Ростовский суд вынес приговор жителю Севастополя за оправдание терроризма
БПЛА в полете. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:30, 10 июня 2026
Подопечные дома престарелых в Ростовской области эвакуированы после атаки БПЛА
Атака беспилотников на грузовые суда Natra и Zirkon. Фото: https://musavat.ru
17:50, 9 июня 2026
Найдены тела двух погибших в Азовском море граждан Азербайджана
Татуировки на спине мужчины. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:50, 9 июня 2026
Утвержден приговор проживающему в Ростовской области уроженцу Украины за татуировки
Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
13:44, 12 июня 2026
Карапетян Самвел
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
11:54, 11 июня 2026
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Вениамин Кондратьев. Фото: администрация Краснодара
11:44, 11 июня 2026
Кондратьев Вениамин Иванович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Ализамин Салаев. Фото: https://www.turan.az/ext/news/2023/2/free/Social/ru/1344.htm
13 июня 2026, 08:33
Близкие Ализамина Салаева пожаловались на нарушение его прав в колонии

Ремонт водовода. Фото из телеграм-канала губернатора Ставропольского края - https://t.me/VVV5807/6568
13 июня 2026, 06:36
Отчет губернатора Ставрополья о ремонте водовода вызвал скепсис у местных жителей

Руфат Сафаров. Фото: https://www.meydan.tv/
12 июня 2026, 20:47
Азербайджанский правозащитник Сафаров приговорен к длительному лишению свободы

Магомед-Амин Гатагажев после освобождения. Скриншот публикации Розы Дунаевой.
12 июня 2026, 19:49
Уроженец Ингушетии освобожден из миграционной тюрьмы в Хорватии

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше