Пожар сухостоя произошел при атаке дронов на Ростовскую область
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В Неклиновском районе в результате падения обломков беспилотника загорелась сухая трава.
По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, сегодня ночью силы противовоздушной обороны обезвредили более 40 дронов в Тарасовском, Каменском, Миллеровском и Неклиновском районах.
"В Неклиновском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано", – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.
"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 2 августа в результате падения обломков беспилотника в Миллеровском районе произошел пожар на элеваторе. В ночь на 25 июля при атаке дронов были ранены четыре человека в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе. 20 июля падение обломков беспилотника привело к лесному пожару в Шолоховском районе, а 19 июля по той же причине загорелось пшеничное поле в Красносулинском районе.
На фоне атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), в том числе расположенные на юге России, возникла проблема с топливом. Ранее жители Ростова-на-Дону рассказали, что в городе выросли цены на горючее. Они отметили, что максимальная стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 всего за два дня на местных заправках увеличилась примерно на треть.
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