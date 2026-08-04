Жители Таганрога подали более 700 заявлений на компенсации после атак БПЛА
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Власти Таганрога получили 718 заявлений на единовременную материальную помощь и выплаты в связи с полной или частичной утратой имущества после массированных воздушных атак с начала 2026 года, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Как писал "Кавказский узел", жильцам большинства домов, попавших в зону ликвидации последствий ночной воздушной атаки 29 июля в Таганроге, разрешили вернуться домой. Однако обследование многоквартирного дома, куда попали ракеты, продолжится еще несколько дней, жильцы остаются у родных.
29 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, также пострадал мужчина.
С начала года поступило 718 заявлений на единовременную материальную помощь и выплаты в связи с полной или частичной утратой имущества, сообщила сегодня глава Таганрога Светлана Камбулова на своей странице во "ВКонтакте".
По ее информации, основная часть заявлений уже отработана, средства перечислены получателям. В настоящее время на рассмотрении остаётся 46 заявлений - выплаты по ним будут завершены в ближайшее время.
Отдельно глава города коснулась компенсаций за поврежденные или утраченные транспортные средства. Она напомнила, что в декабре 2025 года губернатор Ростовской области утвердил порядок выплат за автомобили. "В Таганроге эти полномочия закреплены за управлением транспорта", - говорится в ее сообщении.
За консультацией по поводу повреждения или утраты транспорта к властям города обратились 144 человека, принято 90 заявлений, из них 20 направлены в министерство транспорта региона, остальные проходят процедуру проверки.
Камбулова подчеркнула, что по четырем частным домовладениям, признанным непригодными для восстановления после атак, направлены обращения в правительство региона о выделении финансирования для покупки жилья. При этом с одним из объектов есть сложность, связанная с отсутствием регистрации права собственности в ЕГРН, власти города ищут для него отдельное правовое решение в рамках действующего законодательства.
"Кавказский узел" также писал, что ночью 31 июля многоквартирный дом был поврежден беспилотником в Гуково, пострадали два жителя, остальные жильцы дома были эвакуированы.
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