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18:56, 29 июля 2026

Эвакуированным жителям многоэтажки в Таганроге запрещено возвращаться в свои квартиры

Эвакуация жителей многоэтажки в Таганроге. 29 июля 2026 г. Скриншот видео МЧС России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жильцам большинства домов, попавших в зону ликвидации последствий ночной воздушной атаки в Таганроге, разрешили вернуться домой. Однако обследование многоквартирного дома, куда попали ракеты, продолжится еще несколько дней, жильцы остаются у родных.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, также пострадал мужчина. 

Глава Таганрога Светлана Камбулова сегодня сообщила, что на месте ЧС сапёры завершили работу. Жители домов, которые попадали в зону ЧС и были эвакуированы, могут возвращаться, информирует "Интерфакс".

"Полностью восстановлено движение транспорта. Специалисты комиссии по оценке ущерба проводят подомовой обход. К этому часу на телефон службы 112 поступило 17 обращений от собственников частных домовладений. Из них 14 домов уже обследовано. Работа продолжается", - сообщила Камбулова.

В настоящее время специалисты приступили к обследованию технического состояния пострадавшего многоквартирного дома, работы займут несколько дней.

"Все жильцы многоквартирного дома приняли решение разместиться временно у родственников. В настоящее время специалисты приступили к проведению выборочного визуального обследования технического состояния здания. Нам нужно точно понять: безопасно ли людям возвращаться в свои квартиры и что будет дальше с их домом. На эту работу уйдет несколько дней", - добавила чиновница.

На месте ЧС продолжают работать все оперативные службы, написал сегодня в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Сейчас в пункте временного размещения находятся 52 человека, из которых - 8 детей. Территория оцеплена, специалисты проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности жителей. После завершения всех работ пострадавший дом будет обследован экспертами для определения возможности дальнейшего проживания", - заявил он.

"Кавказский узел" также писал, что ночью 27 июля дроны атаковали Ростовскую область. Власти ранее сообщили, что два человека погибли и восемь получили ранения, состояние одного из них – тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы. Были эвакуированы жители трех многоквартирных домов, получивших повреждения, 56 человек находятся в пункте временного размещения. Позднее стало известно, что погибли пять человек, в том числе ребенок.

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Автор: Кавказский узел

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