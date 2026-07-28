Житель Оренбурга осужден за подготовку покушения на военного в Ростове-на-Дону

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному сроку Амана Кульсиитова, признав его виновным в подготовке взрыва с целью убийства командира воинской части.

Кульсиитову вменялось покушение на теракт (пункт “б” статьи 205 УК России), сопряженное с госизменой (статья 275) и незаконный оборот взрывчатки организованной группой (часть 4 статьи 222.1 УК). Последняя статья предусматривает от восьми до 12 лет лишения свободы; за покушение на теракт максимально возможный срок по закону составляет половину от верхней границы, то есть 10 лет, за госизмену предусмотрено от 12 до 20 лет заключения.

Согласно версии обвинения, теракт с целью убийства одного из командиров российской воинской части был спланирован в 2023 году неизвестными сотрудниками главного управления разведки министерства обороны Украины. 1 июля 2023 года они приобрели взрывчатые вещества и взрывное устройство, поместив их в некий тайник, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

Исполнителем задания, как утверждает обвинение, стал Кульсиитов, находившийся на 10 сентября 2023 года в Оренбурге. Он получил задание приехать в Ростов-на-Дону, арендовать там жилье и проследить за военным, намеченным в качестве цели подрыва. Подсудимый это задание выполнил, говорится в сообщении на сайте суда.

30 октября того же года Аман Кульсиитов приехал к тайнику и забрал из него бомбу со взрывчаткой, к тому времени замененные силовиками на муляжи. После этого он был задержан.

Суд приговорил Кульсиитова к 20 годам строгого режима, первые пять лет срока он должен провести в тюрьме. Кроме того, ему назначен штраф в 500 тысяч рублей.

В сообщении суда не уточняется, согласился ли Аман Кульсиитов с обвинениями. Комментариями от осужденного или его адвоката относительно планов обжаловать приговор "Кавказский узел" пока не располагает.

Кульсиитов - уроженец Оренбурга, на момент задержания осенью 2023 года ему только исполнился 21 год. Данные молодого человека были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга в ноябре 2024 года, следует из данных Telegram-бота, отслеживающего обновления списка.

"Кавказский узел" также писал, что в начале июля ФСБ отчиталась об аресте двух человек, подозреваемых в подготовке теракта против высокопоставленного офицера Минобороны. Один из подозреваемых был задержан в Краснодарском крае, другая, уроженка Ростовской области, - в Москве.