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02:02, 28 июля 2026

Капитан из Кабардино-Балкарии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рустам Канлоев из Лескенского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 458 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 27 июля власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 457 бойцов из Кабардино-Балкарии.

О передаче ордена Мужества матери убитого в военной операции капитана Рустама Канлоева отчитался 27 июля глава Лескенского района Сафарби Инжижоков в Telegram-канале.

Подробности биографии и гибели военного в сообщении администрации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 458 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 445 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

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Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9500
Не менее 4727 бойцов из СКФО и 4773 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

В феврале 2026 года администрация Лескенского район сообщила, что в военной операции убиты Астемир Тохов, Рамазан Карданов, Руслан Паритов, Залим Шинахов и Альберт Кумахов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

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Автор: Кавказский узел

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