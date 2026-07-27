Нальчанка оштрафована за дискредитацию армии

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Суд в Нальчике оштрафовал местную жительницу Диану Жабоеву, признав ее виновной в дискредитации военных.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, с тех пор жители России, в том числе Кабардино-Балкарии, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Согласно материалам дела, сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации армии в отношении жительницы Нальчика Дианы Жабоевой, а затем направили материалы в суд.

Нальчикский горсуд признал Жабоеву виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России" и оштрафовал ее, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Сумма штрафа, а также подробности по делу в отношении Жабоевой не приведены.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Чегемском районе оштрафовал местного жителя Мусу Кучменова, признав, что опубликованное им в интернете видео дискредитировало военных.