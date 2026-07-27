Выросло число погибших на Эльбрусе альпинистов

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Спасатели обнаружили в седловине Эльбруса троих погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины, а также одного выжившего. Это члены группы, двое участников которой погибли днем ранее. Кроме того, на Эльбрусе погиб еще один альпинист, который совершал восхождение с напарником, его коллега спасен.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь с 25 на 26 июля во время восхождения на Эльбрус погибли два альпиниста.

Число альпинистов из Боснии и Герцеговины, которые погибли в седловине горы Эльбрус, увеличилось до пяти человек, пишет 26 июля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, спасатели, которые направились на поиски альпинистов, обнаружили утром 26 июля двоих из них живыми. Позднее они обнаружили тела еще троих скончавшихся альпинистов.

Следствие считает, что во время восхождения резко ухудшилась погода, из-за чего группа альпинистов сбилась с маршрута. Один из них спустился с горы и сообщил, что погибли два участника восхождения. Их тела эвакуировали и передали правоохранительным органам. Затем спасатели обнаружили тела еще троих альпинистов и одного выжившего. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ), информирует "Коммерсант".

Вечером 26 июля на Эльбрусе погиб еще один альпинист, его напарника эвакуировали. По данным МЧС, альпинисты запросили помощи, находясь на высоте 5,3 тысячи метров. Спасатели эвакуировали альпиниста из Тульской области, из-за пурги и шквалистого ветра тело его напарника пока остается в горах.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 11 июля на Эльбрусе стало плохо 48-летнему альпинисту из Малайзии, он умер. Альпинист находился в составе незарегистрированной группы с двумя гидами.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".