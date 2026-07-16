Жители Прохладного пожаловались на превращение двора в мусорную свалку

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Контейнерная площадка под окнами многоквартирного дома на улице Свободы в Прохладном, откуда мусор не вывозили два с половиной месяца, превратилась в зловонную свалку с крысами и червями. Представители администрации и мусорного оператора признали, что подобное происходит “по всему городу”.

Как писал "Кавказский узел", в конце июня жители Прохладного пожаловались, что мусор с некоторых площадок для сбора отходов не вывозится месяцами. Так, на пересечении Коммунистической улицы и Красного переулка в Прохладном вывоза мусора не было с начала марта и как минимум до 27 июня.

Одна из жительниц дома №178 по улице Свободы в Прохладном 14 июля обратилась в редакцию “Кавказского узла”, сообщив, что мусор из их двора не вывозился более двух месяцев. По словам женщины, администрация не реагирует на просьбы жителей перенести контейнерную площадку за пределы двора, при этом сама площадка превратилась в свалку с крысами и бродячими собаками. Пользователи WhatsApp* могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или по адресу @Caucasian_Knot.

«Свалка размером 20 на 5 метров, буквально в трех метрах от подъезда первого этажа. Идет жуткий запах, окна на третьем этаже и ниже невозможно открыть, собираются бродячие собаки», - рассказал «Кавказскому узлу» житель дома Павел.

По словам Павла, изначально эта территория не предназначалась для свалки. «Там хотели сделать детскую площадку, даже беседку построили. Но потом кто-то решил поставить там контейнеры, чтобы было в центре двора и никому не пришлось бы пересекать весь двор, вынося мусор», - отметил он.

Мужчина обращался в разные инстанции в связи с проблемой. «Я звонил в региональный оператор по вывозу мусора «Экотехпром» - там такое впечатление, что отвечает бот: станьте в очередь и у вас вывезут мусор. Потом я писал в администрацию Президента. Мне там ответили, что обращение передано местным властям, где все и затихло, писал в Роспотребнадзор - тоже тишина, хотя все местные органы власти в курсе проблемы», - подчеркнул он.

С 15 мая этого года в Кабардино-Балкарии действует новый региональный оператор по вывозу мусора "Экотехпром". Он заменил ранее действовавшую компанию "Экологистика", деятельность которой подвергалась критике местными жителями. Однако жители региона, ранее сообщавшие о проблемах с вывозом мусора, отметили, что принципиального улучшения ситуации после начала работы регионального оператора "Экотехпром" пока не произошло. Так, жители города Прохладный заявили, что коммунальные службы фактически не справляются с обязанностями, а обращения в инстанции не дают результата.

Павел обратил внимание, это уже не первый случай многомесячного невывоза мусора. Предыдущий был в начале года: тогда после долгого ожидания была вывезена только часть скопившихся отходов.

Проблема со свалкой продолжается уже несколько месяцев, подтвердила жительница того же дома Ксения. «Лето - и нельзя окна открыть, дышать нечем. Собралось множество собак, я когда ночью иду домой, уже боюсь их. Эти же собаки растаскивают мусор по двору. Уже и крысы завелись», - сказала она «Кавказскому узлу».

При этом Ксения заметила, что для Прохладного подобная ситуация не является исключением из правил. «Это не только у нас, но и по всему городу», - подчеркнула она.

Ксения, также как и Павел, безуспешно пыталась привлечь внимание к ситуации. «Я много раз звонила в «Экотехпром», так что они просто заблокировали мой номер. А другие инстанции присылают отписки», - заключила она.

Мэрия: "У нас по всему городу так"

В отделе ЖКХ администрации Прохладного корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что свалки во дворах жилых домов стали массовой проблемой, а не только проблемой дома по улице Свободы. «У нас по всему городу так. Так что пусть подают заявку и ждут,», - заявила сотрудница отдела. Чиновница заметила, что от дома, где жила она сама, мусор вывезли через неделю после подачи заявки.

Сотрудница прохладненского отделения МУП «Экотехпром» признала проблему, сославшись на нехватку ресурсов в прошлом. «У нас выезжало 3-4 машины и была нехватка грузчиков. Но сейчас нам прислали новые машины и удалось набрать грузчиков, так что я надеюсь, что ситуация нормализуется», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Вечером 15 июля Ксения сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что мусор из их двора наконец вывезли. Было ли это реакцией властей или регионального оператора на интерес медиа к свалке, сказать сложно; при этом вывоз мусора, по словам Ксении, не исправил ситуацию полностью. «Стоит вонь, земля вся прогнила, черви, инфекция», - отметила она.

Площадка для сбора мусора организована с нарушениями санитарных норм

Согласно нормам СанПин 2.1.3684-21 (п. 3 и п. 4) контейнерная площадка для сбора отходов должна иметь подъездной путь, твердое покрытие (асфальт или бетон) и ограждение. Расстояние от дома должно составлять не менее 20, но и не более 100 метров.

«Нарушение этих требований, является посягательством на право граждан на благоприятную окружающую среду, поддерживаемое статьей 42 Конституции РФ, и нарушает статью 22 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которой отходы должны накапливаться безопасно для здоровья людей», - подчеркнул юрист, говоривший с «Кавказским узлом» на условиях анонимности.

Накопление и вывоз мусора регулирует статья Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Она устанавливает, что накопление отходов допускается только в местах, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также определяет полномочия органов местного самоуправления в этой сфере, пояснил он. Правила обустройства и учета площадок для накопления твердых коммунальных отходов утверждены постановлением Правительства РФ №1039.

«То, что площадка не оборудована - это ответственность управляющей компании. Что касается ответственности за невывоз мусора, то ее несет региональный оператор по обращению с ТКО», - заявил юрист.

В случае подтверждения нарушений возможны разные виды административной ответственности: штраф за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами (часть 1 статьи 6.35 КоАП РФ) для должностных лиц составляет от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 250 до 350 тысяч рублей. Также компаниям по этой статье административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. За нарушение правил содержания жилых домов и жилых помещений (статья 7.22 КоАП РФ) предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, для юрлиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.