Смена оператора не решила проблему с вывозом мусора в Кабардино-Балкарии

Жители республики, ранее сообщавшие о проблемах с вывозом мусора, отметили, что принципиального улучшения ситуации после начала работы регионального оператора "Экотехпром" пока не произошло.

"Кавказский узел" писал, что в апреле власти Кабардино-Балкарии отказались продлевать полномочия регионального мусорного оператора для компании "Экологистика", на работу которой многократно жаловались жители. При этом как минимум один конкурс по выбору нового подрядчика не состоялся из-за отсутствия заявок.

Жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора в разных городах и селах республики. В августе 2025 года более 7400 человек подписали петицию с требованием прекратить сотрудничество с ООО "Экологистика" в качестве регионального оператора по вывозу отходов, выбрать на конкурсной основе "нового надежного оператора, способного обеспечить своевременный и качественный вывоз мусора", а также создать независимый орган контроля за качеством работы мусорного оператора.

С 15 мая этого года в Кабардино-Балкарии действует новый региональный оператор по вывозу мусора «Экотехпром», сообщило Министерство строительства и ЖКХ Кабардино-Балкарии. Он заменил ранее действовавшую компанию «Экологистика», деятельность которой подвергалась критике местными жителями. Однако жители региона, ранее сообщавшие о проблемах с вывозом мусора, отметили, что существенного улучшения ситуации пока не произошло.

Так, жительница Прохладного Анастасия Емельянова сообщила, что в невывезенного мусора по-прежнему много. «Что-то вывезли, но мусора довольно много даже на центральной улице Прохладного», - отметила она.

Житель селения Шалушка Руслан Карамурзов также сообщил, что ситуация пока не поменялась. «Мусор лежит на улицах поселка, никто не спешит его вывезти». Жительница селения Малка Зольского района Татьяна Х. сообщила об аналогичной ситуации.

Нина Хамукова из Нальчика сообщила, что накопившийся ранее мусор вывезли, однако новые бытовые отходы продолжают он накапливаться. «Единственное, что изменилось, это то, что вместо баков поставили один большой бункер, но он уже переполнен, ведь туда складывают мусор с шести многоквартирных домов», - сказала она.

Власти отчитались о приобретении спецтехники

Бункеровозы и бункеры - приобрели власти Кабардино-Балкарии для вывоза твердых коммунальных отходов, сообщилось 21 мая в канале администрации главы республики в Telegram.

"В Кабардино-Балкарии приступили к обновлению парка спецтехники. Как сообщили в администрации города Нальчика, при поддержке правительства КБР приобретены пять новых бункеровозов на базе автомобилей ГАЗ и 50 бункеров для сбора мусора. Техника вышла на улицы Нальчика. Новые бункеровозы предназначены для сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов, включая крупногабаритный и строительный мусор", - отметили в администрации главы со ссылкой на мэра Нальчика Таймураза Ахохова.

Отмечается, что новые бункеры установят там, где больше всего мусора. Также в ближайшие дни планируется приобретение девяти новых мусоровозов.

Напомним, что в сентябре 2025 года прокуратура внесла представление официальному оператору по обращению с отходами в Кабардино-Балкарии, компании "Экологистика", из-за стихийных свалок в селении Исламей. Проблема характерна и для других населенных пунктов республики, заявили пользователи соцсети. Свалки в Исламее после реакции прокуратуры были убраны, но проблема с вывозом мусора сохранилась, рассказали позднее "Кавказскому узлу" жители.