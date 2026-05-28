×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:58, 28 мая 2026

Смена оператора не решила проблему с вывозом мусора в Кабардино-Балкарии

Мусорная свалка в Кабардино-Балкарии. Фото: https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/85802/posts/65511

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители республики, ранее сообщавшие о проблемах с вывозом мусора, отметили, что принципиального улучшения ситуации после начала работы регионального оператора "Экотехпром" пока не произошло. 

"Кавказский узел" писал, что в апреле власти Кабардино-Балкарии отказались продлевать полномочия регионального мусорного оператора для компании "Экологистика", на работу которой многократно жаловались жители. При этом как минимум один конкурс по выбору нового подрядчика не состоялся из-за отсутствия заявок. 

Жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора в разных городах и селах республики. В августе 2025 года более 7400 человек подписали петицию с требованием прекратить сотрудничество с ООО "Экологистика" в качестве регионального оператора по вывозу отходов, выбрать на конкурсной основе "нового надежного оператора, способного обеспечить своевременный и качественный вывоз мусора", а также создать независимый орган контроля за качеством работы мусорного оператора. 

С 15 мая этого года в Кабардино-Балкарии действует новый региональный оператор по вывозу мусора «Экотехпром», сообщило Министерство строительства и ЖКХ Кабардино-Балкарии. Он заменил ранее действовавшую компанию «Экологистика», деятельность которой подвергалась критике местными жителями. Однако жители региона, ранее сообщавшие о проблемах с вывозом мусора, отметили, что существенного улучшения ситуации пока не произошло. 

Так, жительница Прохладного Анастасия Емельянова сообщила, что в невывезенного мусора по-прежнему много. «Что-то вывезли, но мусора довольно много даже на центральной улице Прохладного», - отметила она.

Житель селения Шалушка Руслан Карамурзов также сообщил, что ситуация пока не поменялась. «Мусор лежит на улицах поселка, никто не спешит его вывезти». Жительница селения Малка Зольского района Татьяна Х. сообщила об аналогичной ситуации.

Нина Хамукова из Нальчика сообщила, что накопившийся ранее мусор вывезли, однако новые бытовые отходы продолжают он накапливаться. «Единственное, что изменилось, это то, что вместо баков поставили один большой бункер, но он уже переполнен, ведь туда складывают мусор с шести многоквартирных домов», - сказала она.

Власти отчитались о приобретении спецтехники

Бункеровозы и бункеры - приобрели власти Кабардино-Балкарии для вывоза твердых коммунальных отходов, сообщилось 21 мая в канале администрации главы республики в Telegram.

 "В Кабардино-Балкарии приступили к обновлению парка спецтехники. Как сообщили в администрации города Нальчика, при поддержке правительства КБР приобретены пять новых бункеровозов на базе автомобилей ГАЗ и 50 бункеров для сбора мусора. Техника вышла на улицы Нальчика. Новые бункеровозы предназначены для сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов, включая крупногабаритный и строительный мусор", - отметили в администрации главы со ссылкой на мэра Нальчика Таймураза Ахохова.

Отмечается, что новые бункеры установят там, где больше всего мусора. Также в ближайшие дни планируется приобретение девяти новых мусоровозов.

Напомним, что в сентябре 2025 года прокуратура внесла представление официальному оператору по обращению с отходами в Кабардино-Балкарии, компании "Экологистика", из-за стихийных свалок в селении Исламей. Проблема характерна и для других населенных пунктов республики, заявили пользователи соцсети. Свалки в Исламее после реакции прокуратуры были убраны, но проблема с вывозом мусора сохранилась, рассказали позднее "Кавказскому узлу" жители. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Людмила Маратова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:41, 28 мая 2026
ПАСЕ отказалась исключать Кутаева* из оппозиционной платформы при ПАСЕ
05:47, 28 мая 2026
Краснодарец осужден за попытку перейти линию фронта
01:52, 28 мая 2026
Фигурант дела Шпака лишился многомиллионных активов
22:17, 27 мая 2026
Житель Ростова-на-Дону приговорен к длительному сроку по делу о госизмене
20:44, 27 мая 2026
Четверо дагестанцев осуждены на длительные сроки по делу о тюремном джамаате
19:50, 27 мая 2026
Двое военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
Все события дня
Новости
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
19:50, 27 мая 2026
Двое военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
Жертвенное животное. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
12:02, 27 мая 2026
Жители Кабардино-Балкарии поддержали обычай раздачи мяса в Курбан-байрам
Канатная дорога на курорте "Эльбрус". Фото: https://pravitelstvo.kbr.ru/
17:47, 26 мая 2026
Остановлена работа канатной дороги на курорте "Эльбрус"
Военный покидает часть. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
15:59, 26 мая 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за уход из части
Курорт "Эльбрус". Фото: https://resort-elbrus.ru/o-kurorte
09:58, 25 мая 2026
Ограничения для туристов введены на курорте "Эльбрус"
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Кутаев Руслан*. Фото: RFE/RL
11:02, 28 мая 2026
Кутаев Руслан*
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
14:08, 26 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
17:04, 26 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Без права на критику. За что уволили сотрудников ОМОНа в Дагестане
Фото
13:29, 25 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Драка на обочине. Суд посчитал, что избиение - не хулиганство
Фото
14:22, 22 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Лотерейный билет, вор и граната. История Листопадова
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Алина Джикаева. Фото: t.me/alina_djikaeva
28 мая 2026, 12:58
Главред "Сапы" оставлена под стражей несмотря на поручительства коллег

Трамп и Пашинян. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
28 мая 2026, 08:43
Трамп поддержал Пашиняна перед грядущими в Армении выборами

Полицейский. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
28 мая 2026, 06:46
Избиение задержанных грузинскими силовиками обернулось резонансным расследованием

Заседание парламента Армении. Информация с электронного табло: 3 - явка, 104 - неявка, 54 - кворум. Коллаж "Кавказского узла" Скриншот видео https://news.am/ru/video/1038688
27 мая 2026, 11:04
Больше сотни армянских парламентариев второй день подряд проигнорировали заседание

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше