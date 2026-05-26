Военнослужащий осужден в Нальчике за уход из части

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии Ислама Шогенова, признав его виновным в самовольном уходе из части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Шогенов сегодня признан виновным по части 5 1 статьи 337 УК РФ, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Шогенов без уважительных причин "27 февраля 2026 г. в период мобилизации" самовольно оставил место службы – пункт временной дислокации воинской части.

"10 апреля 2026 г. Шогенов добровольно прибыл в военную комендатуру, дислоцированную в г. Моздоке Республики Северная Осетия-Алания, а с 27 февраля до 10 апреля 2026 г. Шогенов проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в публикации.

Шогенов "осознал противоправность своего деяния, правдиво рассказал о нем и высказал сожаление о содеянном". "В то же время при назначении наказания суд принял во внимание фактические обстоятельства дела, связанные с периодом уклонения Шогенова от военной службы, характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, который совершил тяжкое преступление против военной службы", - отмечается в сообщении.

Подсудимый приговорен к пяти годам колонии общего режима. "Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован", - заявил суд.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, осужденный – Ислам Шогенов. Дело поступило в суд 20 мая, и на первом же заседании вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".