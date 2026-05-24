Историки оценили память о мухаджирстве на Восточном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Явление мухаджирства на Восточном Кавказе менее известно, чем массовая депортация адыгов, однако для народов региона количество уехавших было существенным. По словам историков, причины, почему переселялись целые народы, также немного отличались.

Как писал "Кавказский узел", день памяти адыгов, ставших жертвами окончившейся 162 года назад Кавказской войны, отмечают 21 мая жители юга России и потомки изгнанных с исторической родины черкесов в разных странах мира. Памятные мероприятия прошли, в частности, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае и Адыгеи. Жители Нальчика провели традиционное шествие с черкесскими флагами, несмотря на угрозы силовиков административными и уголовными статьями. В Турции активистам не дали пройти к зданию генконсульства России для возложения траурного венка и потребовали снять к экспозиции часть баннеров.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года. Об этом событии рассказывает материал "Кавказского узла" "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

Опрошенные 23 мая корреспондентом "Кавказского узла" российские историки, пожелавшие дать комментарии на условиях анонимности, оценили явление мухаджирства на Восточном Кавказе в сравнении с черкесским мухаджирством.

Один из историков отметил, что, хотя переселение жителей Восточного Кавказа было менее значительным по масштабам, чем переселение черкесов, количество уехавших было существенным для народов региона. «К примеру, уехали многие осетины-мусульмане, поэтому сейчас их в Северной Осетии осталось сравнительно мало. Уехала и значительная часть ногайцев, которые оказались буквально обескровлены как народ», - заявил он.

Отметив, что мухаджирство Восточного Кавказа намного менее известно, чем мухаджирство черкесов, историк предположил, что, среди прочего, это могло быть вызвано тем, что всех переселенцев в Османской империи стали называть «черкесы».

Уезжавшие выступили лишь объектом

Говоря о причинах мухаджирства, историк заметил, что это "была совместная акция двух империй – Российской и Османской". "Уезжавшие выступили лишь объектом. Для самих же уезжавших было очень много разных факторов, одним из основных среди которых был шок от поражения в Кавказской войне», - заметил он.

Что касается отсутствия памяти о мухаджирстве на Восточном Кавказе, то, возможно, здесь могла сыграть роль депортация чеченцев и ингушей в 1944 году, заместившая в памяти более ранее выселение, подчеркнул эксперт.

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Другой историк отметил, что причины эмиграции для Западного и Восточного Кавказа были разными. «Если на Западном Кавказе переселялись люди, не желавшие жить на предлагавшихся им землях чересполосно с казаками, то здесь речь шла о нежелании жить под властью российского императора, как государя-немусульманина. Поэтому у них было желание уехать в единоверную Османскую империю, где им, как мусульманам, будет, по их мнению, лучше. При этом Российская империя была довольна, поскольку уезжали ее противники и в регионе, хотя бы теоретически, становилось спокойнее», - заявил он.

Если в случае с адыгами говорится о примерно полумиллионе эмигрантов, то в данном случае можно говорить о цифре примерно в десять раз меньше

Говоря о масштабах эмиграции, историк отметил, что уезжавших было значительно меньше, чем адыгов. «Если в случае с адыгами говорится о примерно полумиллионе эмигрантов, то в данном случае можно говорить о цифре примерно в десять раз меньше. Плюс определенная часть мухаджиров после вернулась, хотя их несколько лет поле возвращения держали под наблюдением, считая агентами Османской империи. Единственный народ, который выселялся массово - ногайцы. Именно в эти годы исчезают два ногайских приставства», - подчеркнул он.

Что касается сохранения мухаджирства в памяти населения Восточного Кавказа, то историк отверг предположение о «замещении» мухаджирства депортацией 1944 года. «Тех же дагестанцев или осетин никуда не депортировали, а у чеченцев и ингушей депортация скорее законсервировала историческую память», - отметил он

Историк выделил несколько причин, по которым мухаджирство оказалось в тени. «Во-первых, на восточном Кавказе свои даты, связанные с Кавказской войной - это капитуляция Шамиля (для Дагестана) и подавление восстания Байсангура Беноевского (для Чечни). Во-вторых, из-за небольшого числа мухаджирова демографическая структура региона осталась практически неизменна, в то время как на Западном Кавказе все изменилось и очень сильно отпечаталось в памяти», - заявил он.