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12:48, 12 июля 2026

Контрактник из Ростовской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий-контрактник Александр Спирин убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 940 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 11 июля представители власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 939 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В военной операции на Украине убит военнослужащий-контрактник Александр Спирин, он посмертно награжден медалью "За отвагу", сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Гуково.

Таким образом, официально признаны убитыми в специальной военной операции не менее 940 бойцов из Ростовской области.

Семьям убитых бойцов поддержку от государства не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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