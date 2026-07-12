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Кавказский узел

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    08:56, 12 июля 2026

    Беспилотники пятый день подряд атаковали танкеры в Таганрогском заливе

    Танкер в заливе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

    НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

    Минувшей ночью при атаке дронов повреждения получил танкер, заходивший в Азово-Черноморский морской канал, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    Как информировал "Кавказский узел", 8 июля при атаке дронов на суда в Таганрогском заливе два человека были ранены, а 9 июля при атаке беспилотников загорелись два танкера. 11 июля атаке подверглись четыре судна, одно из них – танкер, перевозивший метанол. Погиб матрос технического судна.

    В результате атаки беспилотников минувшей ночью получил повреждения танкер, выполнявший заход в Азово-Черноморский морской канал. Возникший пожар локализован. Судно было пустым, угрозы разлива нефтепродуктов нет, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    Он добавил, что атаке дронов подверглись города Таганрог и Каменск-Шахтинский, четыре района – Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский, и Таганрогский залив.

    Об атаке дронов на танкеры в Таганрогском заливе Юрий Слюсарь ежедневно сообщал в своем телеграм-канале с 8 июля. Таким образом, сегодняшнее сообщение является пятым.

    Напомним, на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России, возникла проблема с топливом и на АЗС образовались очереди. Так, на фоне бензинового кризиса на Кубани возникли проблемы с комплектующими для установки на автомобили газобаллонного оборудования. Это привело к долгому ожиданию смены топливной системы, а цены на установку ГБО и на газ существенно выросли. Переход на газ – не универсальное решение и не подходит для всех, заявили 11 июля опрошенные "Кавказским узлом" местные водители.

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    Автор: "Кавказский узел"

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