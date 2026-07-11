Человек погиб при атаке дронов на суда в Таганрогском заливе

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При атаке беспилотников на четыре судна в Таганрогском заливе погиб один матрос.

Как информировал "Кавказский узел", 8 июля при атаке дронов на суда в Таганрогском заливе два человека были ранены, а 9 июля при атаке беспилотников загорелись два танкера.

Сегодня в Таганрогском заливе суда вновь подверглись атаке дронов, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. "Случилось горе – погиб человек, матрос технического судна", – написал он в своем телеграм-канале.

Всего атаке подверглись четыре судна, один из них танкер, перевозящий метанол. Угрозы разлива и течи вещества нет. Суда получили незначительные повреждения. Уничтожено более 15 дронов, добавил губернатор.

По его словам, атакам беспилотников также подверглись Таганрог, Азовский и Неклиновский районы.

Напомним, Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. В частности, 27 июня беспилотник атаковал музейный комплекс "Самбекские высоты", ранения получили 12 человек.

"Кавказский узел" также писал, что на фоне атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России, возникла проблема с топливом. Так, на территории НПЗ в поселке Афипском 10 июня произошел пожар, 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. На нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района 2 июня в результате атаки дронов возник пожар. Он был потушен в тот же день.