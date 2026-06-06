Эвакуация жителей Усть-Лабинска потребовалась из-за пожара на нефтебазе

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Пожар произошел на нефтебазе в Усть-Лабинске после атаки БПЛА, из ближайших домов эвакуированы 60 человек. Роспотребнадзор призвал жителей не открывать окна и не выходить на улицу.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

В Усть-Лабинске "из-за атаки БПЛА" произошло возгорание на территории нефтебазы, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуировали 60 человек. В зданиях повреждено остекление", - говорится в публикации.

В тушении пожара задействованы 167 человек и 54 единицы техники, отмечается в сообщении.

Краевое управление Роспотребнадзора в связи с возгоранием в Усть-Лабинском районе "и имеющимися рисками" опубликовало в своем телеграм-канале памятку для местных жителей.

В публикации содержатся рекомендации "избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы".

"В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу", - заявило ведомство.

Администрация Усть-Лабинска и глава города Роман Перевалов, по состоянию на 12.00 мск, в своих телеграм-каналах не прокомментировали ситуацию.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Близость нефтебаз и нефтезаводов создаёт проблемы жителям Кубани

Напомним, соседство с нефтебазами и нефтезаводами создаёт проблемы жителям Кубани из-за воздушных атак. Так, жители поселка Ильский, где расположен нефтеперерабатывающий завод, регулярно страдают от атак дронов. В частности, 17 февраля в поселке при атаке беспилотника пострадали два человека, они были госпитализированы. Также повреждения получили четыре частных дома.

На самом Ильском нефтезаводе также неоднократно происходили инциденты в связи с атаками беспилотников. В частности, 7 сентября 2025 года оборудование Ильского нефтезавода загорелось в результате атаки. Ильский нефтезавод построен "буквально на окраине" поселка и расположен в нескольких метрах от границы жилой зоны, а любой пожар на НПЗ угрожает здоровью людей, заявляли ранее "Кавказскому узлу" кубанские экологи.

13 мая атака дронов была зафиксирована также в поселке Волна Темрюкского района. Там произошел пожар на предприятии, пострадал человек. Поселок и ранее упоминался в связи с атаками беспилотников. В частности, 17 февраля там загорелся резервуар с нефтепродуктами, пожар был потушен 18 февраля. Двумя днями ранее, 15 февраля, в поселке Волна после воздушной атаки также возникли два пожара общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Один из них был потушен тем же вечером, другой - на следующий день.

В ночь на 12 марта на нефтебазе в пригороде Тихорецка тоже возник пожар в результате атаки БПЛА. Площадь пожара достигла 3,8 тысячи квадратных метров, он был потушен утром 13 марта. Санврачи рекомендовали местным жителям не выходить на улицу и закрыть форточки. Роспотребнадзор выявил превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Любой пожар такого масштаба несет угрозу для здоровья людей, указал ранее эколог Валерий Бриних. "В воздухе может быть повышенная концентрация опасных веществ, дышать сложно, легкие могут пострадать. В данном случае добавляются еще и всякие техногенные проблемы, потому что горит дизтопливо и не только, и там может быть вся таблица Менделеева", - рассказал он "Кавказскому узлу".

В Туапсе с 16 апреля по 1 мая после атак БПЛА произошли четыре пожара на нефтезаводе и в морском терминале. Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Об экологических последствиях атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".