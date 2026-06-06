×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:04, 6 июня 2026

Эвакуация жителей Усть-Лабинска потребовалась из-за пожара на нефтебазе

Эвакуация жителей. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пожар произошел на нефтебазе в Усть-Лабинске после атаки БПЛА, из ближайших домов эвакуированы 60 человек. Роспотребнадзор призвал жителей не открывать окна и не выходить на улицу. 

Как писал "Кавказский узел", 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

В Усть-Лабинске "из-за атаки БПЛА" произошло возгорание на территории нефтебазы, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуировали 60 человек. В зданиях повреждено остекление", - говорится в публикации.

В тушении пожара задействованы 167 человек и 54 единицы техники, отмечается в сообщении.

Краевое управление Роспотребнадзора в связи с возгоранием в Усть-Лабинском районе "и имеющимися рисками" опубликовало в своем телеграм-канале памятку для местных жителей.

В публикации содержатся рекомендации "избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы".

"В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу", - заявило ведомство.

Администрация Усть-Лабинска и глава города Роман Перевалов, по состоянию на 12.00 мск, в своих телеграм-каналах не прокомментировали ситуацию.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Близость нефтебаз и нефтезаводов создаёт проблемы жителям Кубани

Напомним, соседство с нефтебазами и нефтезаводами создаёт проблемы жителям Кубани из-за воздушных атак. Так, жители поселка Ильский, где расположен нефтеперерабатывающий завод, регулярно страдают от атак дронов. В частности, 17 февраля в поселке при атаке беспилотника пострадали два человека, они были госпитализированы. Также повреждения получили четыре частных дома.

На самом Ильском нефтезаводе также неоднократно происходили инциденты в связи с атаками беспилотников. В частности, 7 сентября 2025 года оборудование Ильского нефтезавода загорелось в результате атаки. Ильский нефтезавод построен "буквально на окраине" поселка и расположен в нескольких метрах от границы жилой зоны, а любой пожар на НПЗ угрожает здоровью людей, заявляли ранее "Кавказскому узлу" кубанские экологи. 

13 мая атака дронов была зафиксирована также в поселке Волна Темрюкского района. Там произошел пожар на предприятии, пострадал человек. Поселок и ранее упоминался в связи с атаками беспилотников. В частности, 17 февраля там загорелся резервуар с нефтепродуктами, пожар был потушен 18 февраля. Двумя днями ранее, 15 февраля, в поселке Волна после воздушной атаки также возникли два пожара общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Один из них был потушен тем же вечером, другой - на следующий день.

В ночь на 12 марта на нефтебазе в пригороде Тихорецка тоже возник пожар в результате атаки БПЛА. Площадь пожара достигла 3,8 тысячи квадратных метров, он был потушен утром 13 марта. Санврачи рекомендовали местным жителям не выходить на улицу и закрыть форточки. Роспотребнадзор выявил превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Любой пожар такого масштаба несет угрозу для здоровья людей, указал ранее эколог Валерий Бриних. "В воздухе может быть повышенная концентрация опасных веществ, дышать сложно, легкие могут пострадать. В данном случае добавляются еще и всякие техногенные проблемы, потому что горит дизтопливо и не только, и там может быть вся таблица Менделеева", - рассказал он "Кавказскому узлу".

В Туапсе с 16 апреля по 1 мая после атак БПЛА произошли четыре пожара на нефтезаводе и в морском терминале. Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Об экологических последствиях атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
11:06, 6 июня 2026
Шесть кандидатов от "Сильной Армении" стали подозреваемыми по уголовному делу
08:18, 6 июня 2026
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
06:21, 6 июня 2026
Разблокирован проезд к горному селу в Дагестане
05:23, 6 июня 2026
9
 Задержанный за комментарий про Дудаева журналист Серегин* арестован
04:23, 6 июня 2026
Эвакуированные из-за угрозы подтопления жители Славянского района вернулись домой
00:20, 6 июня 2026
Избирком отказался снять с выборов "Сильную Армению"
Все события дня
Новости
Садовые товарищества в Сочи. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=4U6t1a_K8ko
07:20, 6 июня 2026
Суд в Сочи отказался отменить сделку с землей вопреки доводам о нарушениях
04:23, 6 июня 2026
Эвакуированные из-за угрозы подтопления жители Славянского района вернулись домой
21:39, 5 июня 2026
Суд конфисковал имущество бывшей судьи Елены Хахалевой
Пляж в Туапсе. Фото: https://t.me/opershtab23/16143
15:24, 5 июня 2026
Водолазы не нашли мазута на дне в районе Центрального пляжа Туапсе
Засыпка пляжа песком в Анапе. 5 июня 2026 г. Фото: Юрия Озаровского https://vk.com/seaoz
11:40, 5 июня 2026
Пользователи соцсети поспорили о качестве отдыха в Анапе
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:51, 5 июня 2026
Пашинян Никол Владимирович
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
11:15, 4 июня 2026
Царукян Гагик Коляевич
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:33, 3 июня 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Скопления мусора в городе Прохладный. Фото: Общественная служба новостей / https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/zhiteli-prohladnogo-v-kabardino-balkarii-pozhalovalis-chto-gorod-pogryaz-v-musore/
05 июня 2026, 23:18
Жители Прохладного назвали критической ситуацию с вывозом мусора

Митинг блока Самвела Карапетяна “Сильная Армения”. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
05 июня 2026, 19:50
ЦИК назначил заседание об отмене регистрации блока Карапетяна

Обмен пленными. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
05 июня 2026, 17:24
Депутат Саралиев рапортовал об обмене пленными с Украиной

Обыск в редакции Armat Media. 5 июня 2026 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PPUhPfPjqZE&source_ve_path=OTY3MTQ&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.panorama.am%2F
05 июня 2026, 14:24
Редакция армянского СМИ Armat Media заявила о политическом подтексте обысков

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше