12:58, 18 февраля 2026

Потушен пожар в кубанском поселке Волна

Сотрудник МЧС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В поселке Волна Темрюкского района потушен пожар, который произошел после удара беспилотника по резервуару с нефтепродуктами.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 17 февраля в результате атаки беспилотников начался пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Кубани. Также в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожаров составила соответственно 700 и 1250 квадратных метров.

В поселке Ильском при атаке беспилотника пострадали два человека, они госпитализированы. Также повреждены четыре частных дома.

Пожар в поселке Волна потушен, отчитался сегодня в 09.59 мск в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "С огнем на площади 1250 кв. метров боролись 97 человек, привлекали 29 единиц техники. В результате ЧП пострадавших нет", - говорится в публикации.

О ходе тушения пожара на Ильском нефтезаводе оперштаб, по состоянию на 12.55 мск, в своем телеграм-канале не сообщал.

15 февраля в поселке Волна после воздушной атаки также возникли два очага пожара общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Один из них был потушен тем же вечером, другой – на следующий день.

Краевое управление Роспотребнадзора отчиталось о проверке качества воздуха в жилой зоне поселка Ильского после возгорания, сообщает сегодня "Коммерсант".

По данным ведомства, в ходе среднесуточных исследований не выявлено проб, не соответствующих гигиеническим нормативам. Тем не менее ведомство порекомендовало людям, живущим в зоне возгорания, по возможности избегать пребывания на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку и "соблюдать питьевой режим", пишет издание.

Напомним, от атак дронов регулярно страдают жители поселков Афипский и Ильский в Северском районе, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. Так, 14 декабря 2025 года власти сообщили, что во время атаки дронов "обломки БПЛА" повредили пять частных домов в поселке Афипском. 1 декабря в результате атаки беспилотников были повреждены 19 домов и вышка сотовой связи в поселке Ильском.

Сами нефтезаводы также неоднократно подвергались атакам беспилотников. В частности, 29 ноября 2025 года в результате воздушной атаки на заводе в поселке Афипском произошел пожар, работники были эвакуированы. В тот же день пожар был потушен.

7 сентября 2025 года оборудование Ильского нефтезавода загорелось в результате атаки. Власти отчитались об оперативной ликвидации пожара.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

