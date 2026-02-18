×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:07, 18 февраля 2026

Суд в четвертый раз перенес рассмотрение дела пенсионера из станицы Динской

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело 91-летнего пенсионера из станицы Динской, обвиняемого в развратных действиях, поступило на рассмотрение суда 7 ноября прошлого года. Заседания по делу переносились четырежды, на этот раз - на 20 апреля. Родные отказываются от комментариев, чтобы не привлекать дополнительное внимание.

Как писал "Кавказский узел", в октябре следователи предъявили обвинение в развратных действиях 90-летнему пенсионеру из станицы Динской, против которого дали показания отдыхавшие на берегу подростки. Подростки на опознании "скороговоркой и, смотря в пол, в присутствии матерей и психолога, протараторили заученные и идентичные друг другу формулировки", сообщил адвокат. Он убежден, что развратных действий не было, сам пенсионер также отверг обвинение. В начале ноября прошлого года дело пенсионера было направлено на рассмотрение суда.

17 февраля суд вновь перенес рассмотрение уголовного дела 91-летнего пенсионера из станицы Динской, с момента поступления дела в суд в ноябре 2025 года его рассмотрение по существу так и не начнется.

Корреспонденту "Кавказского узла" сообщили в суде, что очередное заседание перенесено на 20 апреля. «Пожилой подсудимый на суд не явился», - сообщил представитель канцелярии по уголовным делам.

После поступления дела в суд было назначено первое заседание на 7 ноября 2025 года. Согласно информации из картотеки суда, оно было отложено из-за неявки подсудимого по болезни. Следующее заседание, назначенное на 30 декабря 2025 года, не состоялось из-за неявки потерпевшего. 30 января 2026 года заседание вновь было перенесено - по причине болезни других участников процесса.

Ранее суд по ходатайству следствия назначил стационарную психиатрическую экспертизу обвиняемому. По словам его бывшего защитника Алексея Аванесяна, экспертиза не выявила у пожилого мужчины сексуальных расстройств.

Адвокат Алексей Аванесян умер в конце ноября прошлого года в возрасте 28 лет, по словам его коллеги Юлии Федотовой, причиной смерти стала аневризма. 

Коллега Аванесяна Кондрат Горишний рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что родственники пенсионера воспользовались услугами назначенного государством защитника.

Родственники пожилого мужчины отказались комментировать состояние его здоровья, стратегию защиты и перспективы дела. По словам одного из близких родственников, семья не считает необходимым привлекать дополнительное внимание СМИ в настоящий момент.

Независимый от данного дела адвокат Елена Осокина отметила в комментарии корреспонденту "Кавказского узла", что отказ от публичных комментариев сам по себе не влияет на квалификацию обвинения и не означает изменения процессуального статуса дела. По её словам, снижение публичности может рассматриваться как тактика защиты: отсутствие резонанса уменьшает информационное давление на стороны процесса. При этом возможные варианты развития событий зависят от позиции подсудимого и медицинских заключений.

В частности, в случае признания вины дело может быть рассмотрено в особом порядке, при котором наказание не превышает двух третей максимального срока. Кроме того, с учётом возраста и состояния здоровья подсудимого суд вправе учитывать медицинские обстоятельства при назначении наказания либо решении вопроса о возможности участия в процессе.

При этом, добавила Осокина, прекращение дела по состоянию здоровья возможно лишь при наличии соответствующих медицинских оснований и не означает автоматического освобождения от уголовной ответственности». «Согласно статье 49 Конституции России, обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда», - напомнила адвокат.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Стоп-кадр оперативного видео на сайте НАК.
20:58, 17 февраля 2026
ФСБ задержала краснодарца по обвинению в шпионаже
Пенсионерка принимает посылку. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:32, 17 февраля 2026
Сочувствующие смогли передать посылки в СИЗО кубанским пенсионерам
Врач ведет пострадавшего к скорой. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:23, 17 февраля 2026
Два человека пострадали во время атаки беспилотников на Кубани
Паспорт РФ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:58, 16 февраля 2026
Власти Абхазии предложили получать паспорта РФ в Сочи
Вдова и сын ветерана боевых действий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:50, 16 февраля 2026
Вдова и сын ветерана боевых действий из Геленджика пожаловались на требования о сносе дома
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Mindia Gabadze / Publika
17 февраля 2026, 23:57
Протест у парламента Грузии продолжается 447 дней

Стоп-кадр: "Чрезвычайная ситуация на территории газонакопительной станции в Новом Хушете". Фото: "Молодежка" / Telegram-канал
17 февраля 2026, 19:16
Задержан подозреваемый в гибели человека при пожаре в Махачкале

Южный окружной военный суд. Фото: www.donland.ru
17 февраля 2026, 16:58
Родственник Мовсара Коттоева осужден по делу о помощи боевикам

Задержание выходца из Чечни в Армении. Скриншот видео https://www.police.am/news/view/police100226.html
17 февраля 2026, 14:04
Уроженец Чечни депортирован из Армении после угроз убийством дочери

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше