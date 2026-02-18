Суд в четвертый раз перенес рассмотрение дела пенсионера из станицы Динской

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело 91-летнего пенсионера из станицы Динской, обвиняемого в развратных действиях, поступило на рассмотрение суда 7 ноября прошлого года. Заседания по делу переносились четырежды, на этот раз - на 20 апреля. Родные отказываются от комментариев, чтобы не привлекать дополнительное внимание.

Как писал "Кавказский узел", в октябре следователи предъявили обвинение в развратных действиях 90-летнему пенсионеру из станицы Динской, против которого дали показания отдыхавшие на берегу подростки. Подростки на опознании "скороговоркой и, смотря в пол, в присутствии матерей и психолога, протараторили заученные и идентичные друг другу формулировки", сообщил адвокат. Он убежден, что развратных действий не было, сам пенсионер также отверг обвинение. В начале ноября прошлого года дело пенсионера было направлено на рассмотрение суда.

17 февраля суд вновь перенес рассмотрение уголовного дела 91-летнего пенсионера из станицы Динской, с момента поступления дела в суд в ноябре 2025 года его рассмотрение по существу так и не начнется.

Корреспонденту "Кавказского узла" сообщили в суде, что очередное заседание перенесено на 20 апреля. «Пожилой подсудимый на суд не явился», - сообщил представитель канцелярии по уголовным делам.

После поступления дела в суд было назначено первое заседание на 7 ноября 2025 года. Согласно информации из картотеки суда, оно было отложено из-за неявки подсудимого по болезни. Следующее заседание, назначенное на 30 декабря 2025 года, не состоялось из-за неявки потерпевшего. 30 января 2026 года заседание вновь было перенесено - по причине болезни других участников процесса.

Ранее суд по ходатайству следствия назначил стационарную психиатрическую экспертизу обвиняемому. По словам его бывшего защитника Алексея Аванесяна, экспертиза не выявила у пожилого мужчины сексуальных расстройств.

Адвокат Алексей Аванесян умер в конце ноября прошлого года в возрасте 28 лет, по словам его коллеги Юлии Федотовой, причиной смерти стала аневризма.

Коллега Аванесяна Кондрат Горишний рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что родственники пенсионера воспользовались услугами назначенного государством защитника.

Родственники пожилого мужчины отказались комментировать состояние его здоровья, стратегию защиты и перспективы дела. По словам одного из близких родственников, семья не считает необходимым привлекать дополнительное внимание СМИ в настоящий момент.

Независимый от данного дела адвокат Елена Осокина отметила в комментарии корреспонденту "Кавказского узла", что отказ от публичных комментариев сам по себе не влияет на квалификацию обвинения и не означает изменения процессуального статуса дела. По её словам, снижение публичности может рассматриваться как тактика защиты: отсутствие резонанса уменьшает информационное давление на стороны процесса. При этом возможные варианты развития событий зависят от позиции подсудимого и медицинских заключений.

В частности, в случае признания вины дело может быть рассмотрено в особом порядке, при котором наказание не превышает двух третей максимального срока. Кроме того, с учётом возраста и состояния здоровья подсудимого суд вправе учитывать медицинские обстоятельства при назначении наказания либо решении вопроса о возможности участия в процессе.

При этом, добавила Осокина, прекращение дела по состоянию здоровья возможно лишь при наличии соответствующих медицинских оснований и не означает автоматического освобождения от уголовной ответственности». «Согласно статье 49 Конституции России, обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда», - напомнила адвокат.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.