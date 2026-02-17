Сочувствующие смогли передать посылки в СИЗО кубанским пенсионерам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кубанские пенсионеры Николай Набиев, Сергей Кузовенко и Марина Захарова, обвиняемые в создании незаконного вооруженного формирования, получили от сочувствующих посылки, приуроченные к началу масленичной недели. Родственница Набиева сообщила, что им запрещены свидания, но разрешена переписка.

Как писал "Кавказский узел", пенсионеры Николай Набиев, Сергей Кузовенко и Марина Захарова, обвиненные в создании незаконного вооруженного формирования, жаловались на проблемы со здоровьем в СИЗО. 6 июня Успенский районный суд Краснодарского края не стал выносить приговор и передал дело на рассмотрение Южного окружного военного суда. 19 февраля фигурантам дела был продлен срок ареста, врачи запретили Набиеву участвовать в процессе по состоянию здоровья.

Набиев, Кузовенко и Захарова обвинены в создании вооруженной группировки и хранении оружия. По данным источника, дело сфабриковано и построено "только на провокациях" сотрудников ФСБ, которые покупали алкогольные напитки и в течение года снимали двух пенсионеров на видео во время застолий. Пенсионеры более двух лет находятся в СИЗО, они вину не признают, заявляя, что пытались бороться с коррупцией в органах власти. Движение "Помощь политзаключенным" регулярно отправляет денежные переводы на счета Набиева, Кузовенко и Захаровой в системе ФСИН, чтобы они могли купить в заключении продукты и необходимые предметы.

16 февраля сочувствующие граждане передали в СИЗО №1 Ростова-на-Дону передачи для содержащихся там пенсионеров, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" одна из соратниц подсудимых Ольга на правах анонимности. Решение не называть фамилию она пояснила тем, что «не готова оказаться за решеткой на старости лет при имеющихся заболеваниях».

Передачу приурочили к первому дню масленичной недели. По словам Ольги, помощь арестованным оказывают такие же пенсионеры. «Такие же пенсионеры жертвуют тем, что у них есть, делятся последним - питанием, одеждой, деньгами. Люди хотят, чтобы заключенные пожилые люди не чувствовали себя одинокими? хоть как-то поддержать их дух в неволе», — рассказала она.

Это человеческая трагедия

Ольга подчеркнула, что многие люди преклонного возраста остро воспринимают ситуацию и примеряют ее на себя. «Люди хорошо понимают, как непросто в возрасте под 70 лет остаток жизни проводить за колючей проволокой и знать, что ты ничего не совершил криминального: никого не убил, ничего не украл, не желал чужого, а просто имел свое критическое мнение и мышление. Это человеческая трагедия», - считает собеседница.

Она сообщила, что сочувствующие пытаются посещать судебные заседаний. «Мы, около десяти человек, 11 февраля пришли к зданию Южного окружного военного суда. Люди ехали из Краснодарского края, но нам отказали в допуске в зал судебных заседаний. Мы хотели хотя бы со стороны поприветствовать Марину Захарову, Николая Набиева и Сергея Кузовенко, помахать им руками, но их заводят как опасных преступников с закрытого входа, куда нам доступа нет», - рассказала она.

Дело Набиева, Кузовенко и Захаровой рассматривается в военном суде с декабря 2025 года, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" представитель военного суда.

«Около пяти раз заседания откладывались. Последнее заседание было по существу и состоялось 11 февраля, следующее назначено на 4 марта. Заседания являются закрытыми для слушателей и СМИ, но за движением дела можно следить через сайт суда», - пояснил он.

По информации родственницы Николая Набиева, свидания с родственниками подсудимым не предоставляются, однако разрешена переписка. Через адвокатов обвиняемые передают благодарность всем, кто отправляет им посылки. Собеседница уточнила корреспонденту "Кавказского узла", что в январе Набиев был выписан из больницы, однако его состояние остается серьезным, поскольку получить качественное лечение в условиях закрытого учреждения затруднительно.

Старики не признают свою вину

Один из адвокатов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что по соглашению защитник есть только у Марины Захаровой, у остальных подсудимых — адвокаты по назначению. «Старики не признают свою вину. На последнем заседании 11 февраля гособвинитель зачитал обвинительное заключение. Несмотря на то, что это было пятое заседание, процесс фактически начался с нуля и во многом повторяет слушания, которые проходили в Успенском районном суде. Следующее заседание назначено на 4 марта», - сообщил он.