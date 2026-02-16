Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО

Антон Соколов из Камышина убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1685 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 15 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1684 бойцов из Волгоградской области.

О гибели Антона Соколова в военной операции сообщила сегодня администрация Камышина в Telegram-канале. Подробностей биографии и гибели военного администрация в своем сообщении не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1685 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Камышина стало известно 13 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Александр Брагин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.