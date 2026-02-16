Дальнобойщик из Азербайджана обвинен в шпионаже в Дагестане
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Азербайджана. Он обвиняется в шпионаже в пользу Украины.
По версии следствия, в июле 2025 года обвиняемый, будучи водителем грузового транспортного средства - тягача "Volvo", – установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранной разведки - Службы безопасности Украины.
"Он получал задание за денежное вознаграждение осуществлять действия по собиранию и хранению в целях дальнейшей передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных Сил Российской Федерации", - сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Дагестана в Telegram-канале.
В этих целях он извлек из специально оборудованного тайника предметы, которые сокрыл в тягаче для их дальнейшей перевозки из России для передачи противнику в Баку.
После прохождения зоны таможенного и пограничного контроля скрытые в грузовом транспортном средстве предметы, ранее извлеченные из тайника, были выявлены сотрудниками правоохранительных органов.
Гражданин Азербайджана обвиняется в шпионаже . Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Верховный суд Дагестана, уточнило ведомство.
Прокуратура Дагестана не называет фамилии обвиняемого гражданина Азербайджана, также неизвестно какие предметы тот извлек из тайника и пытался провезти в Азербайджан.
"Кавказский узел" также писал, что силовики задержали жителя Каспийска по делу о сборе средств на криптокошелек на приобретение оружия для незаконных вооруженных формирований, суд арестовал его.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.