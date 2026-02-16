Дальнобойщик из Азербайджана обвинен в шпионаже в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Азербайджана. Он обвиняется в шпионаже в пользу Украины.

По версии следствия, в июле 2025 года обвиняемый, будучи водителем грузового транспортного средства - тягача "Volvo", – установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранной разведки - Службы безопасности Украины.

"Он получал задание за денежное вознаграждение осуществлять действия по собиранию и хранению в целях дальнейшей передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных Сил Российской Федерации", - сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Дагестана в Telegram-канале.

В этих целях он извлек из специально оборудованного тайника предметы, которые сокрыл в тягаче для их дальнейшей перевозки из России для передачи противнику в Баку.

После прохождения зоны таможенного и пограничного контроля скрытые в грузовом транспортном средстве предметы, ранее извлеченные из тайника, были выявлены сотрудниками правоохранительных органов.

Гражданин Азербайджана обвиняется в шпионаже 1 . Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Верховный суд Дагестана, уточнило ведомство.

Прокуратура Дагестана не называет фамилии обвиняемого гражданина Азербайджана, также неизвестно какие предметы тот извлек из тайника и пытался провезти в Азербайджан.

