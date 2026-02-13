×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:52, 13 февраля 2026

Житель Каспийска арестован по делу о терроризме

Военнослужащий. Фото: https://essentuki.gosuslugi.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали жителя Каспийска по делу о сборе средств на криптокошелек на приобретение оружия для незаконных вооруженных формирований, суд арестовал его.

В Дагестане возбуждено уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в финансировании терроризма. Находясь в Турции, он собирал в соцсетях средства через криптокошелек и направил более 188 тыс. турецких лир (около 4,3 тысячи долларов США) на приобретение оружия для незаконных вооруженных формирований, сообщило ТАСС со ссылкой на  УФСБ России по Дагестану.

"Следственным отделом УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности). По данным следствия, подозреваемый в совершении данного преступления житель г. Каспийска Республики Дагестан, находясь на территории Турецкой Республики, с октября 2022 по октябрь 2023 года, в одном из мессенджеров в социальных сетях создал группу, где разместил реквизиты своего криптокошелька", - говорится в сообщении.

Уточняется, что собранные средства в размере более 188 тысяч турецких лир направлялись членам незаконных вооруженных формирований на приобретение оружия, боеприпасов и техники.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" писал, что военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к девяти годам колонии Юсуфа Манукова из Буйнакска, признав его виновным в содействии террористической деятельности и публичных призывах к терроризму.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военнослужащий стоит рядом с травмированным срочником. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:53, 13 февраля 2026
Визит следователя разочаровал отца травмированного срочника из Дагестана
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:55, 13 февраля 2026
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
23:59, 12 февраля 2026
Житель Ставрополья приговорен к длительному сроку по делу о нападении на Дагестан
Редукторный поселок в Махачкале. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=rfjMq4livTQ
12:57, 12 февраля 2026
Жители Махачкалы пожаловались на постоянные отключения электричества
04:07, 12 февраля 2026
Два жителя Буйнакска обвинены в пропаганде экстремистской символики
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:41, 13 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
14:39, 12 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Дагестане школьника и его родителей заподозрили в непатриотизме
Фото
11:15, 11 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Мертвые души. В Дагестане пытаются вернуть в бюджет украденные миллионы
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Двенадцатая временная табличка исчезла с дома Политковской. 13 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/rusnews/80351
13 февраля 2026, 12:54
Двенадцатая временная табличка исчезла с дома Политковской

Акция протеста в Тбилиси. Декабрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
13 февраля 2026, 11:53
BBC отказалась удалить расследование о "камите"

Глава МВД Абхазии Роберт Киут. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
13 февраля 2026, 04:06
Аналитики сочли бесперспективным требование оппозиции об отставке главы МВД Абхазии

Двенадцатая самодельная табличка на доме Политковской. Скриншот публикации SOTAvision* / Telegram
13 февраля 2026, 00:57
Новая временная табличка установлена на доме Анны Политковской

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше