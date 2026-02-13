Житель Каспийска арестован по делу о терроризме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали жителя Каспийска по делу о сборе средств на криптокошелек на приобретение оружия для незаконных вооруженных формирований, суд арестовал его.

В Дагестане возбуждено уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в финансировании терроризма. Находясь в Турции, он собирал в соцсетях средства через криптокошелек и направил более 188 тыс. турецких лир (около 4,3 тысячи долларов США) на приобретение оружия для незаконных вооруженных формирований, сообщило ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Дагестану.

"Следственным отделом УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности). По данным следствия, подозреваемый в совершении данного преступления житель г. Каспийска Республики Дагестан, находясь на территории Турецкой Республики, с октября 2022 по октябрь 2023 года, в одном из мессенджеров в социальных сетях создал группу, где разместил реквизиты своего криптокошелька", - говорится в сообщении.

Уточняется, что собранные средства в размере более 188 тысяч турецких лир направлялись членам незаконных вооруженных формирований на приобретение оружия, боеприпасов и техники.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу, говорится в сообщении.

