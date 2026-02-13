×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
00:57, 13 февраля 2026

Новая временная табличка установлена на доме Анны Политковской

Двенадцатая самодельная табличка на доме Политковской. Скриншот публикации SOTAvision* / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двенадцатая по счету самодельная мемориальная табличка установлена активистами на фасаде дома в Москве, где жила и была убита обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская. 

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 11 февраля активисты в одиннадцатый раз установили на доме Анны Политковской в Москве табличку с напоминанием о преднамеренном уничтожении мемориальной доски убитой журналистки: "Здесь в 2026 г. неонацистами была уничтожена мемориальная доска Анны Политковской". Уже к утру 12 февраля она была сорвана

27 января представители партии "Яблоко" в восьмой раз восстановили памятную табличку. Все предыдущие таблички, установленные в январе, были сорваны в среднем в течение суток после установки, а одна из жительниц дома заявила о намеренном уничтожении временных табличек. Табличка, установленная "Яблоком", провисела полторы недели, но 6 февраля тоже была уничтожена. После этого оригинальный текст с разбитой мемориальной доски: "В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская", нанесли на фасад краской в виде трафаретной надписи на месте уничтоженной еще 18 января памятной доски, которая висела на этом месте почти 20 лет.  

Двенадцатая по счету самодельная памятная табличка была установлена по адресу, где убили Анну Политковскую, поздно вечером 12 февраля. Текст этой таблички воспроизводит надпись, которая была на оригинальной мемориальной доске. 

“Предыдущая табличка продержалась меньше суток. Активисты продолжают восстанавливать табличку по мере ее уничтожения неизвестным”, - отмечает SOTAvision*.

Новая табличка установлена на стене под трафаретной надписью и дублирует ее текст, следует из видеозаписи. 

18 января в доме на Лесной улице была в первый раз разбита мемориальная доска с именем Анны Политковской. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. О причастности к разрушению первой таблички заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на 1000 рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась".

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушениях прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

