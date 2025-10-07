×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:40, 7 октября 2025

Заказчик убийства Анны Политковской остается безнаказанным уже 19 лет

Анна Политковская. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Москвы и Петербурга сегодня принесли цветы к могиле журналистки Анны Политковской, офису “Новой газеты” и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской в 19-ю годовщину ее смерти. 

Как писал "Кавказский узел", в 18-ю годовщину со дня убийства журналистки Анны Политковской активисты возложили цветы к ее дому и могиле в Москве и памятникам жертв репрессий в разных городах России. Имена заказчиков убийства за 16 лет так и не названы, указали в 2022 году правозащитники в годовщину гибели журналистки.

 Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

"Новая газета": заказчик не найден, хотя известен

Жители Москвы в течение сегодняшнего дня приносили цветы к могиле Анны Политковской на Троекуровском кладбище и к мемориальной доске на здании “Новой газеты” в Потаповском переулке. Главный редактор “Новой газеты” ранее заявлял, что в день убийства Политковская должна была передать работу, в которой обвиняла чеченские власти в применении пыток, отмечает сегодня “Осторожно, новости”. 

Портрет Анны Политковской на ее могиле. Скриншот видео Андрей Флор https://www.youtube.com/watch?v=Z83XAV7kE5k “Новая газета” в своей публикации по случаю годовщины убийства напомнила, что причастные к преступлению люди, помимо исполнителей, не осуждены, а заказчик не найден, хотя известен. Издание опубликовало в Telegram-канале ссылку на материалы прошлых лет, где описано следствие, - состоявшее, по мнению коллег Политковской “из череды провалов, рукотворных и политических”.

Активисты партии “Яблоко” в Москве сегодня приехали к дому на Лесной улице, где журналистка жила и была застрелена 7 октября 2006 года. Лидер партии Николай Рыбаков, руководитель Аналитического центра партии Иван Большаков и зампред московского отделения Кирилл Гончаров почтили память Анны Политковской возложением цветов и минутой молчания, сообщила пресс-служба организации. 

Сергей Хаджикурбанов. Фото http://flb.ru/info/56787.html
13:01 14.11.2023
Осужденный за убийство Политковской освобожден после участия в СВО
Бывший силовик Сергей Хаджикурбанов, в 2014 году приговоренный к 20 годам колонии за причастность к убийству журналистки Анны Политковской, был досрочно освобожден после того, как принял участие в боевых действиях на Украине, сообщил его бывший адвокат.

“По делу о ее убийстве были осуждены шестеро исполнителей, одного из них Путин помиловал за участие в СВО два года назад, в то время как заказчик преступления не установлен до сих пор (...) Дело Анны Политковской продолжается в каждом, кто не молчит о произволе. Ее убийство не смогло остановить борьбу, которую она начала”, - заявил Николай Рыбаков, чьи слова приводятся в публикации на сайте “Яблока”.

В Петербурге цветы в память о Политковской, как и в предыдущие 19 лет, приносили к Соловецкому камню, памятнику жертвам политических репрессий и борцам за свободу, пишет “Бумага” (внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

Европейский центр свободы прессы и медиа (ECPMF) сегодня отметил, что наследие Анны Политковской “призывает всех нас защищать правду, прозрачность и свободу слова в эпоху дезинформации и запугивания”. Политковская была убита “за разоблачение нарушений прав человека и коррупции во власти в России”, отмечается в публикации организации на странице в X.

Эстемирова:  суд по делу об убийстве Политковской был фарсом

Российские правозащитники и оппозиционеры отмечают, что Политковская бесстрашно освещала события войны в Чечне, а ее убийство в день рождения Владимира Путина было воспринято критиками как “подарок” ему от заказчиков преступления, отмечает сегодня “Польское радио”.

В 2023 году дети журналистки назвали надругательством над ее памятью помилование за участие в военных действиях на Украине Сергея Хаджикурбанова, осужденного за убийство Анны Политковской.  Правозащитница Наталья Эстемирова в начале 2009 года называла фарсом суд по делу об убийстве Политковской. Друзья опасались за безопасность Анны Политковской в течение многих лет, заявила Эстемирова в комментарии "Кавказскому узлу", записанном менее чем за полгода до ее собственного убийства. 

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова .

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", в которой публикуются материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:32, 7 октября 2025
Открывший стрельбу на АЗС в Ингушетии задержан в Москве
20:05, 7 октября 2025
Прокуратура Грузии предъявила обвинения участникам акции в Тбилиси
18:33, 7 октября 2025
Двое военных из Северной Осетии убиты на Украине
17:32, 7 октября 2025
Жители Кубани оштрафованы за дискредитацию российской армии
16:57, 7 октября 2025
Двое бойцов из Дагестана убиты на Украине
12:07, 7 октября 2025
19 военных из Волгоградской области убиты в боевых действиях
Все события дня
Новости
Шаманов, Кадыров, Делимханов. Коллаж "Кавказского узла". Фото: wikimedia.org Кадр из видео: t.me/RKadyrov_95
02:46, 3 октября 2025
Руководство Чечни припомнило Шаманову зачистки и Буданова
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
02:49, 2 октября 2025
Заступничество Солтаева и Делимханова обеспечило чеченскому подростку в Твери условный срок
Инвалид в заключении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:58, 30 сентября 2025
Комментарий в канале Тумсо* привел к аресту инвалида из Ижевска
Задержание Александра Пономарева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:18, 24 сентября 2025
За неделю с 15 по 21 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Аслан Арцуев*. Фото: кадр видеозаписи на YouTube www.youtube.com/watch?v=USWmaRXq0oA
23:16, 22 сентября 2025
Чеченский эмигрант Аслан Арцуев* объявлен в России в розыск
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Ибрагим Сулейманов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Бизнес-интересы Ибрагима Сулейманова: самолеты и IT

Последние записи в блогах
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, Юга.ру.
07 октября 2025, 19:37
Инженер волгоградского НИИ получил срок за госизмену

Арсен Гукасян. Фото: https://armeniatoday.am/law-ru/969539/
07 октября 2025, 16:00
Заключен под стражу участник протестной акции в Ереване

Эльхан Мирзоев. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/kak-zhivetsya-brodyachim-sobakam-v-azerbajdzhane/
07 октября 2025, 13:05
Азербайджанский зоозащитник Мирзоев арестован на два месяца

Ибрагим Сулейманов в зале суда. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы https://t.me/moscowcourts/7580
07 октября 2025, 09:16
Защита обжаловала арест предпринимателя Сулейманова

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше