Заказчик убийства Анны Политковской остается безнаказанным уже 19 лет

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Москвы и Петербурга сегодня принесли цветы к могиле журналистки Анны Политковской, офису “Новой газеты” и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской в 19-ю годовщину ее смерти.

Как писал "Кавказский узел", в 18-ю годовщину со дня убийства журналистки Анны Политковской активисты возложили цветы к ее дому и могиле в Москве и памятникам жертв репрессий в разных городах России. Имена заказчиков убийства за 16 лет так и не названы, указали в 2022 году правозащитники в годовщину гибели журналистки.

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

"Новая газета": заказчик не найден, хотя известен

Жители Москвы в течение сегодняшнего дня приносили цветы к могиле Анны Политковской на Троекуровском кладбище и к мемориальной доске на здании “Новой газеты” в Потаповском переулке. Главный редактор “Новой газеты” ранее заявлял, что в день убийства Политковская должна была передать работу, в которой обвиняла чеченские власти в применении пыток, отмечает сегодня “Осторожно, новости”.

“Новая газета” в своей публикации по случаю годовщины убийства напомнила, что причастные к преступлению люди, помимо исполнителей, не осуждены, а заказчик не найден, хотя известен. Издание опубликовало в Telegram-канале ссылку на материалы прошлых лет, где описано следствие, - состоявшее, по мнению коллег Политковской “из череды провалов, рукотворных и политических”.

Активисты партии “Яблоко” в Москве сегодня приехали к дому на Лесной улице, где журналистка жила и была застрелена 7 октября 2006 года. Лидер партии Николай Рыбаков, руководитель Аналитического центра партии Иван Большаков и зампред московского отделения Кирилл Гончаров почтили память Анны Политковской возложением цветов и минутой молчания, сообщила пресс-служба организации.

Осужденный за убийство Политковской освобожден после участия в СВО Бывший силовик Сергей Хаджикурбанов, в 2014 году приговоренный к 20 годам колонии за причастность к убийству журналистки Анны Политковской, был досрочно освобожден после того, как принял участие в боевых действиях на Украине, сообщил его бывший адвокат.

“По делу о ее убийстве были осуждены шестеро исполнителей, одного из них Путин помиловал за участие в СВО два года назад, в то время как заказчик преступления не установлен до сих пор (...) Дело Анны Политковской продолжается в каждом, кто не молчит о произволе. Ее убийство не смогло остановить борьбу, которую она начала”, - заявил Николай Рыбаков, чьи слова приводятся в публикации на сайте “Яблока”.

В Петербурге цветы в память о Политковской, как и в предыдущие 19 лет, приносили к Соловецкому камню, памятнику жертвам политических репрессий и борцам за свободу, пишет “Бумага” (внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

Европейский центр свободы прессы и медиа (ECPMF) сегодня отметил, что наследие Анны Политковской “призывает всех нас защищать правду, прозрачность и свободу слова в эпоху дезинформации и запугивания”. Политковская была убита “за разоблачение нарушений прав человека и коррупции во власти в России”, отмечается в публикации организации на странице в X.

Эстемирова: суд по делу об убийстве Политковской был фарсом

Российские правозащитники и оппозиционеры отмечают, что Политковская бесстрашно освещала события войны в Чечне, а ее убийство в день рождения Владимира Путина было воспринято критиками как “подарок” ему от заказчиков преступления, отмечает сегодня “Польское радио”.

В 2023 году дети журналистки назвали надругательством над ее памятью помилование за участие в военных действиях на Украине Сергея Хаджикурбанова, осужденного за убийство Анны Политковской. Правозащитница Наталья Эстемирова в начале 2009 года называла фарсом суд по делу об убийстве Политковской. Друзья опасались за безопасность Анны Политковской в течение многих лет, заявила Эстемирова в комментарии "Кавказскому узлу", записанном менее чем за полгода до ее собственного убийства.

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова 1 .

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", в которой публикуются материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.