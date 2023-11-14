Осужденный за убийство Политковской освобожден после участия в СВО

14 ноября 2023, 13:01

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Бывший силовик Сергей Хаджикурбанов, в 2014 году приговоренный к 20 годам колонии за причастность к убийству журналистки Анны Политковской, был досрочно освобожден после того, как принял участие в боевых действиях на Украине, сообщил его бывший адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 октября 2023 года исполнилось 17 лет со дня убийства журналистки Анны Политковской. 9 июня 2014 года Московский городской суд вынес приговор по делу об убийстве Анны Политковской. Подсудимые Лом-Али Гайтукаев и Рустам Махмудов приговорены к пожизненному заключению. Братья Махмудова Ибрагим и Джабраил получили 12 и 14 лет лишения свободы соответственно, а Хаджикурбанов осужден на 20 лет колонии строгого режима.

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Хаджикурбанов отправился в зону специальной военной операции в конце 2022 года и стал командиром разведки, а затем и батальона. Через полгода он получил справку об освобождении, но продлил контракт с Минобороны и остался в зоне СВО, однако в какой должности и звании, неизвестно, сообщило сегодня РБК со ссылкой на адвоката Алексея Михальчика.

"Он работал в спецназе в 90-е годы, у него есть опыт, вероятно, поэтому ему сразу предложили командную должность. Я считаю, что в каком-то смысле справедливость восторжествовала, так как считаю, что он не причастен к убийству Анны Политковской", – приводит РБК слова адвоката.

В декабре 2021 года Путин пообещал искать заказчиков убийства. "Есть мнение, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались, но органам следствия и дознания это пока неизвестно… Если за этим стоят какие-то заказчики, о которых мы не знаем, будем их искать", - заявил он на ежегодной пресс-конференции.

Хаджикурбанов, который был оперуполномоченным РУБОП и занимался этническими преступными группировками, до дела Политковской был судим дважды. В 2006 году он получил 2 года и пять месяцев лишения свободы по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. В 2009 году его обвинили в организации убийства, но в суде Хаджикурбанова оправдали присяжные. Однако затем силовика задержали снова по делу о вымогательстве 350 тысяч долларов у основного обвиняемого в убийстве журналистки Политковской, Дмитрия Павлюченкова – в феврале 2010 года Таганский суд приговорил Хаджикурбанова по этому делу к 8 годам колонии.

Напомним также, 17 июля 2018 года ЕСПЧ признал неэффективным расследование убийства Анны Политковской и обязал власти России выплатить родным убитой 20 тысяч евро компенсации, поскольку не установлен заказчик убийства. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович 5 октября того же года призвала Россию найти заказчика убийства.

Напомним, последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова. На "Кавказском узле" размещена биографическая справка об Анне Политковской.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", в которой публикуются материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

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