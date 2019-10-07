Политковская Анна Степановна

07 октября 2019, 14:35

Анна Политковская - российский журналист и правозащитник. Много работала на Северном Кавказе. Убита в 2006 году. До 2019 года дело об убийстве Анны Политковской так и осталось нераскрытым, хотя его предполагаемые исполнители были осуждены в 2014 году.

Биография

Родилась 30 августа 1958 года в Нью-Йорке в семье советских дипломатов украинского происхождения. (По другим данным Анна Политковская родилась на Украине в Черниговской области). Девичья фамилия Анны Политковской - Мазепа. В 1980 г. окончила факультет журналистики МГУ им.Ломоносова.

В 1982-1993 годах работала в газетах "Известия" и "Воздушный транспорт", в творческом объединении "ЭСКАРТ", издательстве "Паритет", обозревателем газеты "Мегаполис-Экспресс".

В 1994-1999 годах Анна Политковская - редактор отдела чрезвычайных происшествий "Общей газеты". С июня 1999 года - обозреватель "Новой газеты".

С июля 1999 года Политковская как журналист много раз выезжала в зоны боевых действий и лагеря беженцев в Дагестане, а затем в Ингушетии и Чечне.

Помимо своей основной работы Анна Политковская также занималась правозащитной деятельностью: помогала матерям погибших солдат в суде, проводила расследование коррупции в Министерстве обороны и командовании Объединенных группировок федеральных войск в Чечне. В декабре 1999 года Анна Политковская организовала эвакуацию 89 жителей грозненского дома престарелых, которые ее стараниями были расселены на территории России. Однако летом 2000 года старики (22 человека) были возвращены в Грозный, "дабы продемонстрировать всему миру, что жизнь в Грозном налаживается". Люди оказались без воды, лекарств, пищи и одежды. В августе 2000 года по инициативе Анны Политковской "Новой газетой" проведена благотворительная акция "Грозный. Дом престарелых" - собрано пять с половиной тонн груза и около пяти тысяч долларов.

В октябре 2002 года А.Политковская участвовала в переговорах с чеченскими боевиками из бригады "Рияд ус-Салихйин", захватившими в Москве Театральный центр на Дубровке. Террористы назвали её в числе людей, с которыми они могли бы вести переговоры. 25 октября 2002 года Политковская прибыла в оперативный штаб по освобождению заложников и общалась с боевиками по телефону, а затем вместе с доктором Леонидом Рошалем побывала в здании Театрального центра, передав заложникам питьевую воду.

В феврале 2001 г. сотрудники ФСБ обвинили Политковскую в шпионаже в пользу чеченского полевого командира Шамиля Басаева и три дня продержали в яме без пищи и воды.

В сентябре 2001 года Анна Политковская опубликовала в "Новой газете" статью "Люди исчезающие", рассказывающую о судьбе чеченца Зелимхана Мурдалова, арестованного в Чечне Ханты-Мансийским ОМОНом в начале 2001 года, а затем бесследно исчезнувшего. После этого ей по электронной почте стали приходить письма с угрозами от некоего "кадета" - сотрудника Ханты-Мансийского ОМОНа Сергея Лапина, непосредственно задержавшего и проводившего допросы Мурдалова. Лапину предъявили объвинения по статье "причинение тяжких телесных повреждений, превышение должностных полномочий и подлог", однако позднее они были сняты.

1 сентября 2004 года, в первый день захвата заложников в Беслане, Политковская, находясь в самолете, летевшем в Северную Осетию, перенесла серьезное отравление после выпитой кружки чая. Этот инцидент коллеги журналистки, в том числе и в Беслане, расценили как спланированное покушение на ее жизнь. В Беслан она летела, имея возможность организовать переговоры Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева с террористами, захватившими здание школы №1. С борта самолета Политковская в бессознательном состоянии была госпитализирована в Ростовскую областную больницу.

Анна Политковская фигурировала в списке "врагов русского народа и российской государственности", о существовании которого в марте 2006 года заявил депутат от ЛДПР Николай Курьянович.

7 октября 2006 года Анна Политковская погибла от руки наемного убийцы в Москве в подъезде дома, где она проживала.

Последняя публикация А.Политковской в "Новой газете" - "Карательный сговор" - была посвящена составу и деятельности чеченских отрядов, воюющих на стороне федеральных сил. В ближайшем выпуске "Новой газеты" должна была выйти её статья о пытках в Чечне. В материале шла речь о причастности премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова к похищениям людей.

Последнее интервью Анна Политковская дала собственному корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей трагической гибели. Оно называлось "Кадырову не бывать президентом Чечни".

В ходе первого судебного процесса, длившегося с 15 октября 2008 года до 19 февраля 2009 года присяжные вынесли оправдательный вердикт, но вердикт был отменен, а дело отправлено на новое рассмотрение.

Второй процесс по делу начался в июле 2013 года, после вынесения в октябре 2012 года приговора (11 лет лишения свободы) бывшему милиционеру Дмитрию Павлюченкову, признавшему свою причастность к убийству. После заключения Павлюченковым сделки со следствием, он перестал считаться организатором преступления.

20 мая 2014 года коллегия присяжных признала виновными всех пятерых подсудимых по делу об убийстве Анны Политковской. Своей вины они не признали. С подробностями хода расследования и судебных процессов можно ознакомиться в справке "Убийство Анны Политковской".

9 июня 2014 года Московский городской суд вынес приговор по делу об убийстве Анны Политковской. Подсудимые Лом-Али Гайтукаев и Рустам Махмудов приговорены к пожизненному заключению. Братья Махмудова Ибрагим и Джабраил получили 12 и 14 лет лишения свободы соответственно, а Хаджикурбанов осужден на 20 лет колонии строгого режима.

На протяжении 2014 - 2015 годов следствие по расследованию убийства практические не велось, а в Верховном суде России шли заседания по апелляциям подсудимых.

В марте 2015 года источники в правоохранительных органах сообщили неофициальные данные следствия, согласно которым ряд обстоятельства убийства Бориса Немцова сходятся с картиной убийства журналистки А.Политковской.

В октябре 2014 года установить заказчиков убийства журналистки А.Политковской потребовали участники памятной церемонии, прошедшей возле здания редакции "Новой газеты" в Москве и организованной международной правозащитной организацией Amnesty International. В 2015 году коллеги и близкие погибшей журналистки также выразили неудовлетворение ходом расследования. Журналисты "Новой газеты" выразили уверенность, что попытки установить заказчика убийства Анны Политковской не являются безнадежными.

Правозащитники Олег Орлов и Валерий Борщев заявили, что власти России уже девять лет демонстрируют нежелание найти заказчиков убийства Анны Политковской. "Судя по ее последним публикациям, о преступлениях силовиков, не исключено, что заказчиком убийства Политковской является некто из Чечни. Но в ходе расследования эти ниточки, ведущие в Чечню, были отрезаны, оборваны. И заказчик не был определен и идентифицирован", - добавил Олег Орлов.

До 2019 года дело об убийстве А.Политковской так и остается не раскрытым. Со времени вынесения приговора вероятным исполнителям убийства следствие по установлению заказчика так не продвинулось вперед.

Книги, фильмы, репортажи

Анна Политковская - автор нескольких документально-публицистических книг о ситуации в Чечне и в России. Многие из них были переведены на иностранные языки. В их числе: "Путешествие в ад. Чеченский дневник", "Чечня: позор России", "Вторая чеченская", "Путинская Россия", "Россия без Путина".

Документальные фильмы и репортажи об Анне Политковской:

Анна Политковская. Убить журналиста. Документальный фильм РенТВ

Совершенно секретно: Политковская.

Совершенно секретно: Муратов о Политковской

Письмо Анне (Ein Artikel zu viel). Документальный фильм.

211: Анна (211: Anna). Документальный фильм

Горький вкус свободы (A Bitter Taste of Freedom (2011).

Награды

Анна Политковская - лауреат ряда российских и международных журналистских премий. За серию репортажей из Чечни в январе 2000 года ей была присуждена премия "Золотое перо России". Другие премии Анны Политковской:

Диплом "Золотой гонг-2000" за серию материалов о Чечне;

Премия Союза журналистов РФ "Добрый поступок - доброе сердце";

Премия Союза журналистов РФ за материалы по борьбе с коррупцией;

Пулитцеровская премия (Вашингтон);

Премия Вальтера Гамнюса (Берлин) - с формулировкой "За гражданское мужество";

Ежегодная премия ОБСЕ "За журналистику и демократию" (февраль 2003 г.) - с формулировкой "За публикации о состоянии прав человека в Чечне". В пресс-релизе ПА ОБСЕ говорится, что Анна Политковская завоевала международную известность своими репортажами из Чечни. Ее работы также опубликованы на английском языке в виде книги под названием "Российский репортер на грязной войне в Чечне";

Премия имени А.Сахарова "Журналистика как поступок". Премия учреждена Питером Винсом, и вручается российским журналистам за материалы, в которых - с точки зрения прав человека и демократических ценностей - ставятся и анализируются важные для общества проблемы;

Премия "Global Award for Human Rights Journalism" ("Amnesty International", Лондон);

Премия имени Артема Боровика. Учреждена телекомпанией CBS для русских журналистов, вручается ежегодно в Нью-Йорке. Первая же премия вручена Анне Политковской;

Премия международного литературного издания "Lettres Internationales" (Франция) - с формулировкой "За книгу репортажей, опубликованную на французском языке под названием "Чечня - позор России";

Премия "Свобода Прессы" ("Репортёры без границ", вручается в Париже);

Премия Улофа Пальме (Стокгольм) - с формулировкой "За достижения в борьбе за мир";

Премия "Свободы и будущего прессы" (Лейпциг);

Премия "Герой Европы" (Журнал "Тайм") - с формулировкой "За мужество";

Премия "За мужество в журналистике" (Международный женский фонд по делам печати) - с формулировкой "За репортажи о войне в Чечне".

Семья

С 1978 по 2000 год Анна Политковская была замужем за тележурналистом Александром Политковским. У нее осталось двое детей: сын Илья и дочь Вера.

Примечания: