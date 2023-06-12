Басаев Шамиль Салманович

12 июня 2023, 12:28

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Полевой командир в период Первой чеченской войны и руководитель штурма Грозного (август 1996), организатор терактов и захвате заложников в Буденновске Ставропольского края (1995), театрального центра на Дубровке в Москве (2002), школы в Беслане (2004, Северная Осетия), руководитель вторжения боевиков на территорию Дагестана (1999), положившего начало Второй чеченской войны, и нападения на Нальчик (октябрь 2005, Кабардино-Балкария).

Биография

Родился 14 января 1965 года в с.Дышне-Ведено Веденского района Чечено-Ингушской АССР. Отец и мать — чеченцы. Принадлежит к влиятельному в Чечне тейпу Белгатой. (Есть сведения, что один из предков Шамиля Басаева был наибом (помощником, уполномоченным) имама Шамиля). Проживал по месту рождения до 1970 года, затем - в станице Ермоловская ЧИАССР.

В 1982 году Ш.Басаев окончил среднюю школу. С 1983 года работал разнорабочим. Трижды безуспешно поступал на юридический факультет Московского государственного университета (МГУ). Проходил действительную военную службу в Военно-воздушных силах СССР. С 1986 года жил в Москве, где в 1987 году поступил в Московский институт инженеров землеустройства (занятия по компьютерной технике у Шамиля Басаева вел преподаватель Константин Боровой), но в 1988 году был отчислен со 2-го курса за неуспеваемость. Занимался спортом, имел 1-й разряд по футболу. До 1991 года работал в Москве, в торгово-посредническом ТОО (одном из т.н. "чеченских кооперативов"). Задолжав крупную сумму денег, вернулся в Чечню.

Деятельность в Чечне и за ее пределами

В начале 1991 года вернулся в Чечню и вступил в войска Конфедерации народов Кавказа (КНК). С 1991 г. самостоятельно изучал теорию военного дела "по российским учебникам". В интервью "Независимой газете" (12 марта 1996 г.) рассказывал об этом так: "Заниматься стал, потому что имел цель. Нас было человек тридцать ребят, мы понимали, что просто так Россия Чечню не отпустит, что свобода - вещь дорогая и за нее надо платить кровью. Поэтому усиленно готовились".

Группа Шамиля Басаева под названием "Ведено" была основана в июне-июле 1991 года для охраны зданий, где проходили съезды КНК и Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН). В состав группы вошли жители сел Беной, Ведено, Дышне-Ведено, Бамут и других горных сел.

В августе 1991 года, по собственным словам Басаева, он принимал участие в обороне "Белого дома": "Я знал, что, если победит ГКЧП, на независимости Чечни можно будет ставить крест..." .

Басаев являлся активным участником событий "чеченской революции" августа-ноября 1991 года (в частности, 5 октября 1991 года он принимал участие в захвате здания КГБ ЧИАССР в составе спецподразделения Руслана Шамаева).

В октябре 1991 г. во время президентских выборов в Чечне, Шамиль Басаев выступил в качестве соперника Джохара Дудаева как один из кандидатов на пост президента республики.

9 ноября 1991 года, в знак протеста против введения чрезвычайного положения в Чечено-Ингушетии, совместно с Сайд-Али Сатуевым и Лом-Али Чачаевым (последние по некоторым данным принимали участие в террористической акции в городе Буденновске) Басаев осуществил угон пассажирского самолета Ту-154 из аэропорта Минеральные Воды в Турцию, за что получил признание у руководства ОКЧН. Басаев заставил летчиков вылететь в Турцию, где террористы сдались местным властям и после переговоров добились переправки в Чечню в обмен на освобождение заложников.

После акции в Минеральных Водах Басаев стал командиром роты спецназа у Джохара Дудаева . Конец 1991 - начало 1992 гг. Басаев провел в разъездах: воевал в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, некоторое время проходил подготовку на базах моджахедов и Пакистане. По свидетельству председателя Совета Правозащитного центра "Мемориал"* Александра Черкасова, в начале 1990-х в Нагорном Карабахе воевало несколько сот чеченцев, в том числе и Басаев. В 1996 году начальник Штаба Армии Обороны НКР, генерал-лейтенант Анатолий Зиневич утверждал, что Басаев воевал под Агдамом и в 1993 году .

В интервью, данном бакинской телекомпании ANS в программе Təmiz Sohbət ("Чистосердечный разговор"), Басаев признал, что "армяне были лучше подготовлены к войне", а азербайджанцы не оправдали надежд чеченцев. "Мы пришли в Карабах не для грабежа, не из-за трофеев, а для джихада (войны за веру. - Прим. "Кавказского узла"). Но когда мы прибыли на место, то увидели, что здесь нет ни одного признака джихада", - говорит Басаев в интервью, опубликованном, в частности, на YouTube-канале "Е К" 17 октября 2017 года.

В 1992 году Шамиль Басаев был назначен командующим войсками Конфедерации Народов Кавказа.

С августа 1992 года принимал активное участие в военных действиях в Абхазии. Был командующим гагринским фронтом и заместителем министра обороны Абхазии. Командовал отрядом чеченских добровольцев.

В январе 1993 г. на совместном заседании Президентского совета и парламента Конфедерации народов Кавказа Шамиль Басаев был назначен командующим экспедиционным корпусом КНК в Абхазии. Ему было вменено в обязанности "координировать, объединять, направлять в нужное русло и контролировать прибывающий поток добровольцев".

В декабре 1993 г. на 5-ом съезде Конфедерации народов Кавказа Шамиль Басаев был вновь утвержден командующим войсками КНК, начальником штаба войск КНК был назначен адыгеец Амин Зехов.

С апреля по июль 1994 г., по собственному утверждению, Басаев находился в Афганистане, в провинции Хост, где вместе с одной из своих групп проходил подготовку . В интервью газете "Известия" в 1996 году Басаев сообщил, что в течение 1992-1994 гг. трижды выезжал со своим "абхазским батальоном" в лагеря афганских моджахедов, где учился тактике ведения партизанской войны .

Первая чеченская война

Летом 1994 г. Басаев вступил в боевые действия против оппозиции на стороне Дудаева. В июле 1994 г. в Грозном "абхазский батальон" вел боевые действия с группировкой Руслана Лабазанова. Формирование Басаева также сыграло свою роль во время неудачной попытки штурма Грозного оппозицией. Шамиль Басаев считался одним из наиболее близких соратников чеченского президента. Личный состав "абхазского батальона" осуществлял охрану Дудаева.

К началу боевых действий с федеральными войсками в декабре 1994 под командованием Басаева находилось около двух тысяч человек. После разгрома в Ведено в батальоне осталось 200-300 человек.

3 июня 1995 г. ракетно-бомбовым ударом был уничтожен дом дяди Басаева Хасмагомеда Басаева, в результате чего погибли 12 родственников Басаева, в том числе родная сестра - Зинаида, 1964 г.р. и семеро детей.

Захват заложников в Буденновске

14 июня 1995 г. Шамиль Басаев во главе отряда численностью до 200 человек совершил захват больницы с заложниками в г.Буденновске Ставропольского края с целью вынудить федеральные власти приостановить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с дудаевцами. По мнению многих источников, теракт в Буденновске являлся актом мести за гибель близких ему лиц. В ходе акции Басаева в Буденновске погибло не менее 128 человек.

После телефонных переговоров с председателем правительства России Виктором Черномырдиным, чеченские боевики во главе с Басаевым покинули Буденновск. В колонне из семи автобусов находилось свыше семидесяти боевиков и около 130 заложников из числа добровольцев. В одном из автобусов следовало 16 представителей отечественных СМИ и 9 депутатов Госдумы. В 30 км от г.Моздока колонна была заблокирована заслоном из бронетехники, установленным по приказу замминистра МВД Анатолия Куликова: руководство Северной Осетии отказалось пропустить боевиков через свою территорию, поэтому в Чечню колонна прибыла через Дагестан. В Хасавюрте местные жители и беженцы из Чечни организовали боевикам торжественную встречу. В с.Зандак на границе Чечни Басаев отпустил заложников.

По рассказам Басаева, для операции в Буденновске он лично отбирал и готовил боевиков: "Моя поездка в Буденновск обошлась где-то в двадцать пять тысяч долларов. Правда, большая часть ушла на покупку "КамАЗов" и машины "Жигули" - пятнадцать тысяч долларов. А по дороге раздали тысяч восемь-девять. Когда мы захватили больницу, то все власти были в растерянности. По телевизору передают, что переговоры идут, деньги предлагают, а на самом деле ничего этого не было. Они два дня в растерянности были, даже боялись кого-нибудь прислать. Только через сутки опомнились, и первый раз к нам чеченец из города пришел. В первый момент я удивился, когда Черномырдин мне позвонил. Но уже по тому, что он меня просил не поддаваться на провокации, не отвечать на них огнем, я понял, что он не мог управлять ситуацией. Премьер-министр, а власти у него было не очень много. Об операции Дудаев не знал. В тот момент у меня не было с ним связи второй месяц. Да даже если бы была, то я не стал бы его посвящать в такие тонкости. Это мое правило" .

После операции в Буденновске весь личный состав вооруженного формирования Шамиля Басаева был представлен Джохаром Дудаевым к званию "Герой Чечни". Трое заместителей Басаева получили орден "Честь нации". А сам Басаев - выговор, за невыполнение поставленной боевой задачи: Буденновск не был конечной целью операции .

После Буденновска Шамиль Басаев находился в одном из горных селений республики, хотя в СМИ появлялись сведения, что он скрывался в Абхазии и Пакистане. Осенью 1995 г. в российской и зарубежной прессе периодически появлялись интервью с ним.

Операции в Чечне

Группировка Басаева пользовалась наибольшим авторитетом среди НВФ, а сам он все больше становился "сплачивающим фактором личности". Басаев стал национальным героем Чечни, его авторитет в глазах чеченцев значительно вырос. Возглавляемый им отряд боевиков располагал значительными материальными средствами включая БМП, установки "Град", ПЗРК "Стрела" и "Стингер".

Летом-осенью 1995 года Басаев неоднократно угрожал правительству России новыми террористическими актами (в том числе с применением радиоактивных веществ) на территории РФ в случае, если не будут прекращены боевые действия и свернуты переговоры.

В начале октября 1995 года отряд Басаева численностью в 300 человек расположился лагерем в лесах недалеко от поселка Чапаево Новолакского района Дагестана. Глава районной администрации попросил боевиков покинуть территорию района. На это Басаев заявил, что это чеченская земля (до депортации 1944 года на территории нынешнего Новолакского района проживали чеченцы) и он останется там, сколько захочет.

В октябре 1995 года Шамиль Басаев взял на себя ответственность за обстрел российской бронегруппы 506-й мотострелковой бригады, в результате которой погибли 18 человек. На следующий день Аслан Масхадов опроверг это сообщение. О своей непричастности к этому нападению заявил и Ширвани Басаев, сообщивший, что в момент нападения он находился в расположении 506-й мотострелковой бригады и, наоборот, предлагал ее командиру организовать совместный отпор нападавшим.

19 июля 1995 года в интервью Басаев заявил, что если население республике в ходе референдума выскажется за вхождение в состав России, он "не смирится и будет бороться и дальше".

В декабре 1995 года Шамиль Басаев был одним из руководителей штурма Грозного.

В конце апреля 1996 года, после смерти Джохара Дудаева, Шамиль Басаев на совещании полевых командиров был избран командующим боевыми формированиями Чеченской республики Ичкерия, вместо Аслана Масхадова. До этого Шамиль занимал должность командира разведывательно-диверсионного батальона (РДБ) ВС Ичкерии.

Весной-летом 1996 года в российско-чеченских переговорах Шамиль Басаев не участвовал. Против его присутствия высказался президент России Борис Ельцин . Шамиль Басаев неоднократно отказывался прекратить боевые действия против федеральных сил.

В ноябре 1996 года Шамиль Басаев отказался от предложенного ему поста вице-премьера Чечни в сформированным Зелимханом Яндарбиевым коалиционном правительстве республики. Он пожелал остаться на должности командующего центральным фронтом, одновременно возглавляя (с сентября 1996 года) таможенный комитет Ичкерии. В то же время Шамиль Басаев заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Чечни на выборах в январе 1997 года.

В декабре 1996 года, в соответствии с законом о выборах, Басаев оставил должность Главнокомандующего вооруженными силами Чеченской республики Ичкерия, чтобы иметь право баллотироваться на пост президента Чечни.

Межвоенный период

Участие в президентских выборах в Чечне

27 января 1997 года на выборах президента Чеченской Республики Шамиль Басаев занял второе место, набрав 23.7% голосов избирателей (другие кандидаты: Аслан Масхадов - 59.7%, Зелимхан Яндарбиев - 10.2%). На выборах Шамиль Басаев баллотировался в паре с Вахой Ибрагимовым (советником Яндарбиева по внешнеполитическим вопросам).

В 20-х числах февраля 1997 года на учредительном съезде Партии свободы Чеченской Республики Ичкерии (ПС ЧРИ) Шамиль Басаев был избран ее почетным председателем. В своем первом специальном заявлении Партия свободы ЧР осудила Руслана Кутаева (Партия национальной независимости) за приглашение на торжество по случаю инаугурации Аслана Масхадова Виктора Черномырдина, Ахсарбека Галазова (Северная Осетия), Валерия Кокова (Кабардино-Балкария), которых обвиняют в причастности к "развязыванию войны против чеченского народа".

Шамиль Басаев считал, что вывода российских войск из Чечни для прекращения войны недостаточно: "Россия должна заплатить нам компенсацию за нанесенный ущерб". Выступал за выход из состава России всех северокавказских республик и за создание единого горского государства .

Летом 1997 года в Грозном состоялся Конгресс народов Чечни и Дагестана. Сопредседатели конгресса Мовлади Удугов и Магомед Тагаев объявили территорию двух республик халифатом, а Шамиля Басаева — его имамом. С резким осуждением идей ваххабизма выступил тогдашний муфтий Чечни Ахмад Кадыров. Вскоре после этого дагестанские ваххабиты объявили о своем суверенитете над территориями сел Карамахи и Чабанмахи.

В июле 1998 года Басаев был назначен заместителем главнокомандующего вооруженных сил Чеченской республики. В том же году он возглавил Федерацию футбола Чечни. По свидетельству нынешних руководителей Федерации футбола Чечни, в тот период Шамиль Басаев многое сделал для развития футбола и других видов спорта в Чеченской Республике.

Вторжение в Дагестан и начало Второй чеченской войны

7-22 августа 1999 года Шамиль Басаев вместе с иорданцем Амиром Хаттабом возглавлял вторжение вооруженных отрядов боевиков в Дагестан, после чего началась новая широкомасштабная военная кампания на территории Чеченской республики.

Вторая чеченская война примирила Басаева и Масхадова, который на словах осудил вторжение в Дагестан, но ничего не предпринял, чтобы ему помешать. Тем не менее, особого взаимопонимания между ними по-прежнему не было. Масхадов продолжал оставаться формальным руководителем мятежной Ичкерии, тогда как реальное руководство боевыми операциями и организацию террористических актов как на территории Чечни, так и за её пределами взял на себя Шамиль Басаев.

В феврале 2000 года Басаев был тяжело ранен, подорвавшись на мине при попытке покинуть Грозный. Басаев выжил, но ему ампутировали ногу. В мае 2000 года появилась информация, что Басаев умер от осложнений после ранения, которая не подтвердилась.

В октябре 2000 года Шамиль Басаев заявил о готовности отправить на Ближний Восток 150 своих бойцов (по его словам, к "священной войне за освобождение Иерусалима" готовы присоединиться еще полторы тысячи чеченских боевиков).

В декабре 2000 года был убит брат Шамиля Басаева - Ширвани, в прошлом комендант Бамута, а в правительстве Масхадова - руководитель Госкомитета Чечни по топливу энергетике.

Захваты заложников и теракты

9 января 2001 года в Чечне был похищен представитель гуманитарной миссии "Врачи без границ" американец Кеннет Глак. 3 февраля он был освобождён, а 14 марта 2001 года Басаев взял на себя ответственность за похищение.

В конце октября 2002 года Шамиль Басаев, будучи главой военного комитета Республики Ичкерия, взял на себя ответственность за теракт в московском Театральном центре на Дубровке, а также заявил, что слагает с себя все полномочия, кроме тех, которые связаны с руководством "разведывательно-диверсионным батальоном шахидов "Рияд-ус-Салихин" ("Сады праведных"). Согласно его заявлению, именно эта группа организовала теракт в Москве. В то же время появились сообщения, что Аслан Масхадов объявил о возбуждении против Шамиля Басаева уголовного преследования по обвинению в том, что он без ведома руководства Ичкерии организовал террористический акт в театральном центре на Дубровке.

27 декабря 2002 года заминированным грузовиком, управляемым смертниками, был взорван Дом правительства в Грозном. 25 февраля 2003 года Басаев взял на себя ответственность за организацию этого теракта.

Шамиль Басаев являлся организатором ряда терактов с использованием смертников, произошедших в 2003 году: 5 июля на рок-фестивале "Крылья" в Тушине (Москва), 5 декабря в электричке в Ессентуках, 9 декабря у гостиницы "Националь" (Москва).

9 мая 2004 года в результате взрыва на стадионе в Грозном погиб президент Чечни Ахмат Кадыров. 17 мая 2004 года Басаев заявил, что он является заказчиком убийства. 15 июня 2006 ИА "Кавказ-центр" распространило заявление Шамиля Басаева, в котором он вновь взял на себя ответственность за убийство президента Чечни Ахмата Кадырова. Согласно словам Басаева, исполнителям теракта было заплачено 50 тыс. долларов.

В ночь на 22 июня 2004 года отряды боевиков под руководством Шамиля Басаева совершили широкомасштабный военный рейд на территории Ингушетии, в результате которого было убито 97 российских военных и сотрудников милиции и захвачено большое количество стрелкового оружие и боеприпасов.

25 августа 2004 года были взорваны два российских пассажирских лайнера. В организации этих терактов подозревается Басаев.

1 сентября 2004 года произошел захват группой боевиков школы №1 в г.Беслан (Северная Осетия). 3 сентября 2004 года в результате штурма часть заложников была освобождена, но погибло свыше 350 человек, большинство из которых - дети. Басаев признался в причастности к этому теракту в интервью, приобщённому к делу о нападении в качестве доказательства. В том же месяце ФСБ России пообещала выплатить 300 миллионов рублей за информацию, которая позволит "нейтрализовать" Аслана Масхадова и Шамиля Басаева.

Президент ЧРИ Аслан Масхадов погиб 8 марта 2005 года в результате операции, проведенной спецназом ФСБ в селении Толстой-Юрт Грозненского района Чечни.

13 октября 2005 года в г.Нальчике (Кабардино-Балкария) произошел вооруженный мятеж, об участии в котором заявлял Шамиль Басаев. Косвенным подтверждением этому являлась видеозапись, на которой он, вместе с одним из лидеров кабардино-балкарского джамаата Анзором Астемировым, планировал теракт. В ходе двухдневных боев в городе было убито 12 мирных жителей, 35 сотрудников силовых структур и около 90 мятежников.

После гибели 17 июня 2006 г. Абдул-Халима Садулаева, сменившего Масхадова на посту президента Ичкерии, и перехода президентских полномочий к бывшему вице-президенту ЧРИ Докку Умарову Шамиль Басаев 27 июня 2006 года был назначен вице-президентом Ичкерии.

Гибель Шамиля Басаева

10 июля 2006 года Шамиль Басаев погиб в результате взрыва сопровождаемой им грузовой автомашины со взрывчаткой в районе села Экажево в Ингушетии . Представители ФСБ РФ заявили, что грузовик взорвался в результате "спецоперации" - приведения в действие взрывного механизма с помощью встроенного в пластид радиоуправляемого маяка.

Подробности операции до сих пор остаются секретом ФСБ, что породило в СМИ множество различных предположений. По одной из версий, Басаев погиб в результате неосторожного обращения со взрывным устройством. По другой - лидер боевиков был убит в результате направленного удара с воздуха, по третьей - уничтожение лидера боевиков стало возможным благодаря внедренному в среду незаконных вооруженных формирований агенту. Также высказывались предположения, что Басаева могли убить в результате разборки или кровной мести .

В октябре 2007 г. президент непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Докку Умаров на сайте сепаратистов опубликовал серию указов о посмертных наградах погибшим соратникам. Шамилю Басаеву было присвоено звание генералиссимуса, он был награжден орденом "Честь нации", а Грозненский район Чечни переименован в "Басаевский".

Семейное положение

По некоторым данным, Шамиль Басаев был трижды женат ("Коммерсант" сообщает о шести женах Басаева), имеет сына и дочь. Первая жена - уроженка Абхазии. Отцом жены является прапорщик авиационной части в г.Гудаута (Абхазия) Юрий Кукунович Джения. Басаев женился на его дочери Анжеле в 1993 году и увез ее в Чечню. (По другим источникам, после войны в Абхазии он женился на 17-летней Индире Джения из селения Мгундзрыхва Гудаутского района Абхазии). Существование семьи в Абхазии Басаев подтвердил в интервью "Комсомольской правде" 15 июля 1995 года.

По словам начальника уголовного розыска МВД Абхазии Мурмана Гегия, до недавнего времени первая жена Шамиля Басаева жила в доме своего отца в селении Дурипш Гудаутского района, но перед началом 2-ой чеченской кампании она вместе с двумя детьми уехала. Есть сведения, что семья Басаева осела в Нидерландах, где получила вид на жительство.

По информации ИА "Кавказ-центр", в феврале 2005 года Шамиль Басаев взял в жены уроженку Краснодарского края, коренную казачку.

29 ноября 2005 года третьей женой Шамиля Басаева стала 25-летняя жительница Грозного Элина Эрсеноева, - сотрудница общественной организации "Инфо-Мост" и внештатный корреспондент газеты "Чеченское общество". По свидетельству матери, она была выдана замуж против своей воли. Спустя месяц после гибели Басаева, 17 августа 2006 года Элина Эрсеноева была похищена в центре Грозного неизвестными сотрудниками силовых структур.

Угроза депортации

11 июня 2023 года правозащитник Абубакар Янгулбаев сообщил, что дочи и внуку Шамиля Басаева грозит депортация из Германии. Они через Хорватию приехали в Германию, где просят политическое убежище. Но из-за юридических норм по т.н. закону «Дублина» им грозит депортация обратно в Хорватию, а из Хорватии чеченцев и других мусульман России депортируют в Турцию или в Россию .

В 2013 году они уже были в Германии и просили убежище, но им отказали и в 2018 году их депортировали в Россию, - сообщил Янгулбаев .

12 июня 2023 года правозащитник уточнил, что с ним связались члены семьи Шамиля Басаева и утверждают, что никто из них в Германии не находится, в помощи не нуждается и законных внуков у него нет. “Так или иначе, по документам вышеуказаная Хава Басаева проходит в миграции и свидетельствует, что она дочь Шамиля”, - написал Янгулбаев .



*организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.





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