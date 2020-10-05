Пользователи соцсетей указали на провал Басаева в Карабахе

05 октября 2020, 19:12

Опыт участия чеченцев в карабахском конфликте под командованием Шамиля Басаева был негативным, указала часть пользователей Instagram. Они отметили, что выезд в зону конфликта грозит нынешним чеченским комбатантам уголовным преследованием в России.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", после начала 27 сентября боев в Нагорном Карабахе глава Минздрава Чечни Эльхан Сулейманов публично поддержал азербайджанскую сторону конфликта. После этого появился видеоролик о том, что чеченцы отправились воевать в Нагорный Карабах, однако пользователи Instagram высказали сомнения в достоверности этих публикаций. Жители Чечни негативно восприняли версию об участии земляков в карабахском конфликте, указав, что не стоит воевать за чужие интересы. Глава чеченского Минздрава, поддержав Азербайджан, высказал лишь свое частное мнение, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

На видео с аннотацией "Чеченцы уже там! #карабах", опубликованном в Instagram-паблике "ЧП Грозный_95", десятки вооруженных людей в военной форме и гражданские лица стоят вдоль горной дороги. Слышны разговоры на чеченском языке. Публикация видео, сделанная 2 октября, к 19.12 5 октября набрала 34,1 тысячи просмотров и 370 комментариев. У "ЧП Грозный_95" 70,1 тысячи подписчиков. Дата съемки и эфира не указана. Военные эксперты не исключили участия чеченцев в боях на территории Нагорного Карабаха, напомнив об их роли в российско-грузинском вооруженном конфликте 2008 года и конфликте на востоке Украины.

Обсуждение ролика об участии жителей Чечни в карабахском конфликте продолжается и сегодня. Читатель паблика magamagovrus напомнил о неудачном опыте участия чеченцев в войне в Нагорном Карабахе в начале 1990-х. "Забыли, как было в 1990-94 годах? Как поехали им помогать и как они всех под пули отправляли, а сами бежали?" - написал он.

С ним согласился и другой пользователь соцсети, lors.anderson. "Шамиль [Басаев] вывел оттуда своих людей, потому что азербайджанцы не готовы были воевать и не хотели. Шамиль пришел туда поддержать их, а не воевать вместо них", - заявил он.

Один из самых известных чеченских полевых командиров Шамиль Басаев в конце 1991-начале 1992 годов, по некоторым данным, воевал в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, говорится в его биографии на "Кавказском узле". 10 июля 2006 года Шамиль Басаев погиб при взрыве в Ингушетии.

Пользователь ahlu_sunna_val_djamaaazerb оспорила это мнение. "[Бойцы] Шамиля Басаева приехали, чтобы помогать Азербайджану, и после боя чтобы им дали оружия, чтобы забрать в Чечню", - написала она.

Читательница паблика также заявила, что и азербайджанцы, со своей стороны, участвовали в вооруженном конфликте на территории Чечни. "Азербайджанцы тоже приезжали в Чечню, если что, помогать. <...> в самом Азербайджане около одного миллиона беженцев было, а вам [чеченцам] дали в Баку дома <...> до сегодняшнего дня живут в Баку <...> около семи тысяч чеченцев, хотя наши сами беженцы жили в вагонах или в других местах <...>, они из камыша дома делали <...>. Чечня очень другая стала, она забыла все", - заключила ahlu_sunna_val_djamaaazerb.

Читатели паблика, позиционирующие себя как жители Азербайджана, высказали разные мнения относительно участия чеченцев в нынешнем конфликте. "Нам не нужна ничья помощь, хотя Азербайджан [ранее] принял достойных нохчо (чеченцев. - Прим. "Кавказского узла") и [ранее] воевали братья мусульмане в Нохчо! (Чечне. - Прим. "Кавказского узла")" - написал vito_escobare. "Если братья чеченцы захотят быть за нас, то это их право. Мусульмане поддерживают друг друга", - написал сегодня farinchik.

Военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр указал, что противоборствующие в Нагорном Карабахе стороны нуждаются в специалистах по современному вооружению, которые в Чечне едва ли есть.

Пользователь соцсети da_nal_guxo ометил, что в России подверглись уголовному преследованию жители Чечни, принявшие участие в сирийском конфликте. "В Сирии когда воевали чеченцы, их называли участниками незаконных вооруженных формирований и преследовали по закону РФ. А что будут делать с этими?" - написал он.

Комментаторы YouTube-канала "ЧП в России - Новости 24", как и часть пользователей Instagram, высказали сомнения в том, что ролик имеет отношение к начавшимся 27 сентября боям в Нагорном Карабахе. "Это старые съемки", - написал сегодня Умар Али.

"Чеченцы везде, где война!" - отметил, в свою очередь, пользователь хостинга Добрый Человек.

К 19.12 5 октября эта публикация, сделанная 4 октября, набрала 1562 просмотра и 19 комментариев. У канала "ЧП в России - Новости 24" 3,66 тысячи подписчиков.

Шаманов и Басаев сражались на стороне Азербайджана

По данным председателя Совета Правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова, в начале 1990-х в Нагорном Карабахе воевало несколько сот чеченцев, их отряды понесли тяжелые потери у села Кармираван и покинули зону конфликта в июле 1992 года. "Шаманов и Басаев – на одной стороне. <...> Так что это было? Участие чеченских отрядов в войне в Нагорном Карабахе в 1991-1992 года – самодеятельность? Или часть «гибридной войны», в которой Россия вовсе не поддерживала Армению?" - спрашивает Черкасов в своей статье "Что делали чеченцы в Нагорном Карабахе?", опубликованной на "Эхе Кавказа" 3 апреля 2016 года, во время очередного обострения карабахского конфликта.

Черкасов утверждает, что летом 1992 года на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе сражались и регулярные российские части. "Десантники из гянджинского полка, которыми командовал Владимир Шаманов. Его я видел в азербайджанском штабе в июне 1992-го, и, надо сказать, после этого азербайджанские силы проводили артистические, блестящие операции. Несколько десятков российских десантников, как тогда сообщалось, получили высшие азербайджанские награды. Получили в селе Гюлюстан – в эпицентре боев", - рассказал Александр Черкасов.

Генерал Владимир Шаманов участвовал как в карабахском конфликте, так и в военной кампании в Чечне. В 1996 году он командовал группировкой войск Минобороны России в Чечне. С 1990 по 1994 год он был командиром 328-го гвардейского парашютно-десантного полка 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, который дислоцировался в Гяндже. Летом 1992-го десантники взломали армянскую оборону, обеспечив продвижение бакинских сил, говорится в воспоминаниях О.В. Кривопалова "Записки советского офицера: на рубеже эпох".

В интервью, данном бакинской телекомпании ANS в программе Təmiz Sohbət ("Чистосердечный разговор"), Басаев признал, что "армяне были лучше подготовлены к войне", а азербайджанцы не оправдали надежд чеченцев. "Мы пришли в Карабах не для грабежа, не из-за трофеев, а для джихада (войны за веру. - Прим. "Кавказского узла"). Но когда мы прибыли на место, то увидели, что здесь нет ни одного признака джихада", - говорит Басаев в интервью, опубликованном, в частности, на YouTube-канале "Е К" 17 октября 2017 года.

Небольшое количество чеченцев, действующих по своей инициативе, может поехать воевать за Азербайджан и сейчас, полагает Евгений Норин, автор книги "Под знамёнами демократии. Войны и конфликты на развалинах СССР" (Санкт-Петербург, 2018). "Ведь во время первой Карабахской войны (1988 — 1994) чеченские боевики ездили воевать за эту сторону, включая Шамиля Басаева, которого тогда никто широко не знал. Но не думаю, что сейчас это будет носить массовый характер", — считает историк. При этом он указал на нежелание большинства жителей Чечни ввязываться в Карабахскую войну. "Достаточно буйные уже ездили воевать в Сирию. Значительную часть убили, некоторые погибли при попытке вернуться домой", — привело 29 сентября слова Норина издание Ura.

Сводки боев в зоне карабахского конфликта, а также информация о потерях в людях и другие связанные события "Кавказский узел" собирает в обновляемой хронике "Карабах: хроника войны-2020". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"