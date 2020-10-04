Версия об участии чеченцев в карабахском конфликте вызвала недоверие у пользователей Instagram

04 октября 2020, 16:21

Видеоролик о том, что чеченцы отправились воевать в Нагорный Карабах, выглядит неубедительным, указали некоторые пользователи соцсети. Часть из них предположили, что на видео, опубликованном после того, как глава Минздрава Чечни Эльхан Сулейманов публично поддержал азербайджанскую сторону конфликта, запечатлены съемки фильма.

Как писал "Кавказский узел", пользователи Instagram и жители Чечни негативно восприняли версию об участии земляков в карабахском конфликте. Выходцам из Чечни не стоит воевать за чужие интересы, указали они. Военные эксперты допустили участие чеченцев в боях на территории Нагорного Карабаха, напомнив о подобных случаях в Грузии и на Украине.

Видеоролик с аннотацией "Чеченцы уже там! #карабах" был размещен 2 октября в Instagram-паблике "ЧП Грозный_95", насчитывающем 70,1 тысячи подписчиков. Видео снято в горной местности из окна автомобиля, проезжающего через мост. У обочины дороги видны десятки вооруженных людей в военной форме и гражданские лица. Находящиеся в автомобиле люди здороваются с некоторыми из них и говорят по-чеченски. К 18.00 мск 3 октября видео набрало 32,2 тысячи просмотров и собрало 295 комментариев.

К 16.20 мск 4 октября видеоролик набрал в Instagram-паблике "ЧП Грозный_95" 33,3 тысячи просмотров, под ним размещено 327 комментариев. Авторы некоторых новых комментариев выразили сомнения в том, что на видео показаны жители Чечни, поехавшие в Нагорный Карабах после обострения конфликта.

"Это чеченцы, которые живут в Азербайджане", - предположил, в частности, turpal_ali___27. "Провокация против чеченского народа", - оценил видеролик alfaspec177. "Ложная информация!" – категорично прокомментировал публикацию lemontin.

Сразу несколько пользователей предположили, что на видео показаны съемки фильма. "Да они фильм там снимают", - написал, в частности, frikovat. "Это киносъёмки", – согласился hmt_chr.

Аналогичное мнение высказал пользователь aslan55735, обративший внимание на мелькнувшую в кадре гражданскую пожарную машину. "Они фильм снимают, если это война а чё там сзади стоит пожарная машина", - написал он.

"Люди, это фильм они снимали", - обратился к участникам дискуссии aliev_ilman. "Да нет там никаких чеченцев, дагестанцев, сирийцев, папуасов, сомалийских пиратов, Дарта Вейдера, инопланетян и т.д. Там только армяне и азербайджанские турки воюют, все, больше никто. А на видео - съемки фильма. При всем уважении, но помощи нам никакой не надо", - написал lawyer_difai.

Чеченцев в зоне конфликта нет, заверил одного из участников дискуссии пользователь ahlu_sunna_val_djamaaazerb, позиционирующий себя как житель Азербайджана. "Не переживай, нет там ваших, мы не нуждаемся в вас. Наших 30 млн в Иране и многие турки-добровольцы ждут пока их тоже призывать будут, и в Азербайджане миллионами добровольцев записаны ждут звонка от Минобороны. А так в Азербайджане очень много военных, которые не нуждаются в ком-либо", - написал он.

Напомним, министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов 29 сентября опубликовал в Instagram пост в поддержку Азербайджана. "Азербайджан, где я родился и вырос, где прошли мои детские и юношеские годы, страна, благодаря которой я стал тем, кто я есть (ведь именно воспитание и образование во многом определяет сущность человека) переживает тяжелые времена. С самого начала конфликта я и мои родные сопереживали боль жителей страны от утраты земель, страдания сотен тысяч беженцев, вмиг потерявших свои дома. Это была наша общая боль, таковой она является и сейчас. И сегодня хочу выразить слова поддержки моему родному городу и стране! Справедливость восторжествует! Цвети Азербайджан!!!" - написал чиновник на своей странице в соцсети.

Эльхан Сулейманов высказал свое частное мнение, которое, впрочем, отражает мнение большинства в чеченском обществе, пояснил "Кавказскому узлу" руководитель Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. В высказываниях Сулейманова нет политического сигнала, но руководство Чечни по-особому относится к Азербайджану, указал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Неделю назад, 27 сентября, в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным, к вечеру 3 октября в Азербайджане погибли 22 мирных жителя, еще 74 получили ранения. Сегодня еще 32 человека получили ранения при ракетном обстреле города Гянджа, сообщила Генпрокуратура страны. Данные о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По данным властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 11 мирных жителей, еще около 78 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".