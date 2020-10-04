Кавказоведы оценили политическую подоплеку поддержки чеченским министром Азербайджана

04 октября 2020, 02:43

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов, который поддержал Баку на фоне нового витка карабахского конфликта, высказал свое частное мнение, которое отражает мнение большинства в чеченском обществе, отметил Руслан Кутаев. У России нет четкой позиции по поводу обострения конфликта, поэтому каждый говорит, что хочет, считает Алексей Малашенко. В высказываниях Сулейманова нет политического сигнала, но руководство Чечни по-особому относится к Азербайджану, заявил Николай Силаев. Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", с 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут бои. В Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане было введено военное положение. Азербайджанская и армянская стороны сообщают о гибели мирных граждан в результате артобстрелов и авианалетов и уничтожении военной техники противника. 29 сентября министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов опубликовал в Instagram пост в поддержку Азербайджана. Часть пользователей соцсети поддержали его, другие предложили пойти на фронт.

Новый виток обострения конфликта, который длится уже более 30 лет, отличается тем, что боевые действия идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". По состоянию на 30 сентября, по данным Министерства обороны Нагорного Карабаха, погибли 104 военнослужащих. Власти Азербайджана не озвучивали числа боевых потерь. Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате артиллерийских обстрелов погибли 14 мирных жителей и ранены еще 46.

По мнению президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов не является приближенным или особо доверенным лицом главы республики и высказал по поводу обострения карабахского конфликта лишь свое частное мнение, которое, в принципе, разделяет большинство в чеченском обществе.

"Сулейманов абсолютно однозначно не приближен к Кадырову. Поэтому то, что он говорил это, разумеется, не мнение Кадырова. О том, что он выразил мнение кадыровского правительства, здесь даже речи быть не может", - сказал он 3 октября корреспонденту "Кавказского узла".

Кутаев предположил, что Сулейманов высказал свою точку зрения не как министр. «Я даже не думаю, что он говорил это как министр. Он, как выходец из Азербайджана, озабочен. Они живут этой болью все эти годы. С кем бы я ни говорил - а я говорил и с аварцами, и с лезгинами, и с курдами, и с талышами. Я говорю о тех народах, которые там проживают в Азербайджане - кроме самих азербайджанцев. Вот эти народы Азербайджана объединяет общая боль [...] Сулейманова я очень хорошо понимаю - это его боль, и поэтому он говорит то, что думает», - сказал он.

Совет безопасности ООН, Генеральная ассамблея ООН, Совет Европы и ряд других международных организаций не признают самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и не раз высказывались в поддержку территориальной целостности Азербайджана. Эта позиция закреплена в соответствующих резолюциях, говорится в справке "Кто же все-таки признал Карабах?" на "Кавказском узле".

Комментируя отношение чеченцев и чеченского общества к проблеме Нагорного Карабаха, Кутаев разделил личные отношения с людьми разных национальностей и так называемое «коллективное мнение» народа.

"Если взять отдельно какого-нибудь азербайджанца и какого-нибудь армянина [...], у чеченцев чувства к этим людям будут в зависимости от их личных качеств. То есть здесь отношение не может быть предвзято. Как себя человек ведет в обществе, кругу знакомых, в коллективе - так к нему и относятся. Но касаемо такого коллективного мнения, для чеченцев в годы войны Азербайджан сыграл очень важную роль. Азербайджан принял чеченцев, в Азербайджане у чеченцев была достаточно серьезная безопасность, азербайджанцы - я не говорю за правительство - совершенно сочувственно отнеслись и с большой заботой относились к чеченским беженцам. И ещё мы не должны сбрасывать со счетов и кокетничать в этом вопросе: азербайджанцы - мусульмане и, естественно, у чеченцев есть чувство религиозной солидарности к единоверцам", - сказал Кутаев.

Он также отметил, что многие чеченцы считают несправедливой ситуацию с отторгнутыми от Азербайджана территориями, а также с сотнями тысяч беженцев, которые "находятся непонятно где, испытывают мытарства". "Это считают несправедливостью. И это все по совокупности создает симпатии в обществе к Азербайджану", - пояснил Кутаев.

По его мнению, сочувствие к азербайджанской стороне испытывают и представители других народов Кавказа, с представителями которых Кутаев общался как глава общественной организации. «Не только чеченцы. В равной степени и все народы на Кавказе. В последнее время мне активно звонят, информацию сбрасывают. В подавляющем своем большинстве все кавказские народы сочувствуют Азербайджану», - сообщил Кутаев.

При этом он считает, что симпатии российских властей - на стороне Армении. «Собственно говоря, Армения - как государство, как народ - это порождение Российской империи. И историческая связь этих двух народов проходит красной линией по всей истории их взаимоотношений при царской России, при советской России, при так называемой демократической и сейчас, при авторитарной путинской России - ничего не изменилось. В связи с этим какие-то нормы, ну, скажем, политического поведения России, возможно, придется соблюдать, а так настроение российского правительства очень серьезно проармянские [...] Cегодня Россия - как страна, как власть, как государство, я не говорю о русских - она, естественно, будет делать все, чтобы помочь Армении. Хотя и будет пытаться подать это, как будто она где-то нейтральна», - полагает Кутаев.

У России нет четкой позиции по поводу нового витка войны в Нагорном Карабахе

Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко не уверен, что мнение министра отражает мнение большинства в чеченском обществе.

«И чеченцы, и азербайджанцы - мусульмане. Но не забывайте, что в Азербайджане-то 60% шиитов, если не больше. И помощь азербайджанцев чеченцам в годы войны сейчас тоже не главное. Главное, что в настоящее время каждый, кто захочет, тот и высказывает действительно собственное мнение», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Малашенко, у России нет четкой позиции по поводу нового витка войны в Нагорном Карабахе. «Сейчас такое время, поскольку у Кремля вообще никакой позиции нету. Позиция Кремля всегда состояла в том, что чем дольше будет вооруженный конфликт, тем больше будет посредничества и российского присутствия. Сейчас такая ситуация, что посредничество находится на полном нуле. Ну какая может быть позиция? Как у кота Леопольда: «Давайте жить дружно». А дальше-то что? Поэтому сейчас можно говорить абсолютно все, что угодно», - полагает Малашенко.

При этом он отметил, что и среди экспертов нет однозначной поддержки какой-либо из сторон конфликта. «Конечно, более агрессивно осуждают то, что делает Азербайджан. Но никакой явной поддержки армянам тоже нет. Сейчас можно все, что угодно говорить, за исключением призыва к джихаду. Поэтому ничего особенного страшного в словах Сулейманова нет. Это его личное мнение. Сейчас никто не знает, что делать - ни мы, ни французы, ни американцы. Но мы в этом отношении в проигрыше больше всех, поскольку так долго болтали про посредничество, а кончилось вот чем», - указал Малашенко.

Руководство Чечни по-особому относится к Азербайджану

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев считает неправильным связывать высказывания министра с событиями недавнего прошлого и отношениями чеченцев и азербайджанцев в целом.

«Я думаю, что вот эту страницу (отношения в годы войн в Чечне - прим. "Кавказского узла") нынешний Баку и нынешний Грозный хотели бы скорее перевернуть», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он исключил, что руководство Чечни по-особому относится к Азербайджану. «Как мы знаем, руководство Чеченской республики внешней политикой интересуется. В больше степени, чем руководители многих других регионов РФ. Но я не думаю, что это можно привязать к тому, что было в 90-х - предполагаемое участие чеченских бойцов в карабахском конфликте или прием чеченских бойцов на отдых и лечение в Баку. Но, учитывая влиятельность главы Чеченской республики, учитывая такую многоплановую дипломатию Азербайджана, которая всегда в России была направлены не только на Москву, но и на регионы тоже - вполне возможно, что там есть какая-то своя повестка, свои отношения», - сказал он.

Силаев предположил, что частное мнение Сулейманова не может противоречить какой-то официальной позиции. «РФ никогда не формулировала, каким образом граждане РФ должны к этому конфликту относиться. У нас в информационном пространстве есть разные позиции на этот счет. Люди высказываются как в пользу Азербайджана, так и в пользу Армении. Насколько я могу судить, высшее руководство Чеченской республики пока на эту тему не высказывалось, и мне кажется, что если и выскажется, то вряд ли будет противоречить тем высказываниям, которые делаются на этот счет официально. Кто-то может выражать симпатию - это нормально. У нас и на федеральных каналах вполне заметные люди высказывают симпатии в адрес Азербайджана. Не думаю, что здесь есть какой-то политический сигнал», - резюмировал Силаев.

По данным на 02.43 мск сегодня, 4 октября в Instagram-аккаунтах председателя парламента Чечни Магомеда Даудова и депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова нет публикаций в поддержку какой-либо из сторон карабахского противостояния.

Генпрокуратура Азербайджана с 27 сентября по 3 октября заявила о гибели 19 мирных жителей и ранении еще 63. Армения 28 сентября сообщила об одном погибшем при обстреле мирном жителе. По данным властей Нагорного Карабаха, погибли 11 мирных жителей, ранены около 78. Согласно данным министерства обороны Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны. Азербайджан о своих потерях не отчитывается, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"