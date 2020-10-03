Жители Чечни негативно отнеслись к возможному участию земляков в боях за Нагорный Карабах

03 октября 2020, 19:25

Выходцам из Чечни не стоит воевать за чужие интересы, прокомментировали видеоролик о том, что чеченцы отправились на войну в зону карабахского конфликта пользователи Instagram и опрошенные «Кавказским узлом» жители республики. Военные эксперты допустили участие чеченцев в боях на территории Нагорного Карабаха, напомнив о подобных случаях в Грузии и на Украине.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", с 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут бои. В Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане было введено военное положение. Азербайджанская и армянская стороны сообщают о гибели мирных граждан в результате артобстрелов и авианалетов и уничтожении военной техники противника. 29 сентября министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов опубликовал в Instagram пост в поддержку Азербайджана. Публикация чиновника вызвала споры пользователей соцсети, многие поддержали его.

По данным министерства обороны Нагорного Карабаха ко 2 октября погибло 157 военнослужащих. Число жертв среди мирных жителей с 27 сентября на 1 октября составило 11 человек, ранены более 60. Власти Азербайджана не озвучивают число боевых потерь. При этом Генпрокуратура Азербайджана 2 октября сообщила, что в результате артиллерийских обстрелов погибли 19 мирных жителей и ранены более 55. Новый виток обострения конфликта, который длится уже более 30 лет, отличается тем, что боевые действия идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?"

Видео о возможном участии чеченцев в боях за Нагорный Карабах вызвало критику в Чечне

В соцсети появился видеоролик, с указанием на то, что чеченцы отправились на войну в зону карабахского конфликта. Видео, размещенное 2 октября в Instagram-паблике «ЧП Грозный_95» (насчитывает 70,1 тысячи подписчиков), снято в горной местности из окна автомобиля, проезжающего через мост. У обочины дороги видны десятки вооруженных людей в военной форме и гражданские лица. Находящиеся в автомобили люди здороваются с некоторыми из них и говорят по-чеченски.

«Аллаху Акбар! Ваалейкум салам, парни! – отвечают на приветствия стоящих у трассы мужчин находящиеся в автомобиле люди (здесь и далее перевод с чеченского сделан корреспондентом «Кавказского узла»). - Как дела? Есть что-нибудь? Да поможет Всевышний. Война здесь идет». Автомобиль проезжает через мост мимо разбитого джипа и перевернутой машины, у которой лежит тело человека в военной форме. «Смотри – авария. Этот пулемет…. аварию устроил», - со смехом говорят сидящие в машине. «Посмотри на этого, который спит», - произносит один из них, когда автомобиль проезжает мимо тела, другие начинают смеяться, один из мужчин предлагает ехать дальше. "Кавказский узел" не может проверить, когда и где была сделана видеозапись.

«Чеченцы уже там! #карабах», - указано в посте к ролику. К 18.00 мск 3 октября видео было просмотрено 32,2 тысячи раз и собрало 295 комментариев, часть из которых также на чеченском языке (перевод сделан корреспондентом «Кавказского узла»).

«Нечего им там делать! Надоели уже, если где-нибудь что-то происходит, сразу там появляются, уже перессорили нас со всеми вокруг, нечего лезть в чужие конфликты», - выражает возмущение ramazzoti_881. «Нашим без разницы, на какой стороне воевать. Лишь бы платили, а в крайнем случае дали оружие в руки и волю», - считает stroybaza_ram. «Оставайтесь дома, нас и так мало», - комментирует ролик le_yla976. «Это не армия, они по своей воле поехали», - отмечает mu_vahid_95. «Щас скажут, что чеченцы туда не поехали и т д.», - отмечает muhammad__gudermessky95. «Что чеченцы там делают? Их отправили туда?» - задается вопросом chechenskiy_00001. «Как бы не опозорились, как на Украине», - замечает adam__shali__.

Часть комментаторов усомнилась, что речь идет об участии чеченцев в боях в Нагорном Карабахе. «Да там несколько человек, возможно, там проживают, никто туда воевать не едет», - уверен mansurtakaev_95. «Вообще-то это кино снимают», - предполагает tamerlan_747_95. «Думаю, это не Карабах», - высказался iles7074shahkiriev.

Массового участия чеченских добровольцев в боевых действиях в зоне карабахского конфликта не будет, считают опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители Чечни.

«Сомнительно, что сейчас чеченцы поедут воевать в Карабах на стороне Баку, хотя они и симпатизируют Азербайджану. Наоборот, существует опасность, что наших ребят могут отправить туда воевать на стороне Армении. Так уже было, когда сотрудников силовых структур из нашей республики бросили на Украину. Как и тогда власти это афишировать не будут», - заявил бывший сотрудник республиканского МВД Ибрагим.

В сентябре 2014 года "Кавказский узел" опубликовал видеосюжет, в котором проанализированы публикации в соцсетях и кадры любительских видеозаписей, из которых можно сделать вывод, что уроженцы Чечни тогда принимали участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Однако в большинстве случаев опубликованные тогда видеозаписи не позволяют определить точное время и место съемки. Не было и достаточных оснований считать эти видео подлинными свидетельствами участия выходцев из Чечни в боях. При этом в том же 2014 году представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики подтверждали участие бойцов из Чечни в вооруженном конфликте. Рамзан Кадыров в мае 2014 года подтвердил присутствие выходцев из республики в зоне боевых действий на Украине, однако называл "абсолютной неправдой" информацию об организованном участии чеченских спецподразделений в конфликте.

«Я категорически против того, чтобы наши ребята ехали куда-то воевать и умирать за чужие интересы, будь то Осетия, Донбасс, Сирия, Карабах. Пора бы уже всем понять, что нас используют в качестве обычного «пушечного мяса», и не более того», - отметил грозненец Сахиб.

«Меня пугает, что наших ребят, которые служат в различных структурах, могут отправить в Карабах. Отправляли же их в Грузию, на Украину, сейчас вот в Сирию. Это, как мне кажется, главная опасность, а не то, что кто-то или пара десятков человек решит туда поехать добровольцами», - подчеркнул другой местный житель Джабраил.

Военные эксперты допустили участие в войне чеченцев

Участие чеченцев в боевых действиях в Карабахе реально - такое умозаключение можно сделать, основываясь на происходившем во время пятидневной войны 2008 года, считает военный обозреватель Александр Гольц.

«Мы знаем, что российская власть использовала чеченцев в конфликтах в Закавказье – к примеру, в войне 2008 года. Не могу с точностью сказать, в каком ключе используются чеченцы сейчас, если они вообще там есть, но представить, что их используют в рамках какого-то ответа на наем сирийцев на стороне Азербайджана сложно. Это выглядело бы как ненаучный фильм. Тем не менее, как показывает практика, миром правит безумие, и ничего неосуществимого нет», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» эксперт.

О переброске боевиков из Сирии в зону карабахского конфликта ранее заявили власти России, Франции и Америки. Турция вербует в Сирии наемников для участия в карабахском конфликте на стороне Азербайджана, одновременно в зону боевых действий едут этнические армяне из Сирии и Ливана, сообщила 2 октября со ссылкой на свои неназванные источники "Новая газета". В ночь с 7 на 8 августа 2008 года массированным обстрелом Цхинвала грузинской артиллерией и ответными действиями российских вооруженных сил, располагавшихся на территории и вблизи границ Южной Осетии, начались военные действия в Южной Осетии. Бои продолжались пять дней, в них принимал участие батальон спецназа ГРУ "Восток", укомплектованный жителями Чечни, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)".

Вряд ли любой желающий из другой страны может спокойно попасть на линию фронта и участвовать в боях, при этом считает Гольц. «Однако существуют частные военные компании, структуры наемников. Но в России они действуют под эгидой государства. Чеченская версия в целом сомнительна», - добавил он.

"Кавказский узел" писал о деятельности российских частных военных компаний, в частности о ЧВК "Вагнер". С 2015 года представители частных военных компаний стараются завербовать на войну в Сирии россиян, участвовавших в конфликте на территории Украины, рассказал ранее "Кавказскому узлу" один из добровольцев. "Вагнеровцы" при подготовке пользуются теми же полигонами в Краснодарском крае, на которых идет подготовка бойцов спецназа ГРУ, хотя формально они не связаны с Минобороны России.

Неясно, откуда чеченцы появились в зоне конфликта; не исключено, что они вообще не имеют отношения к России, отметил Гольц. «Например, они могли приехать из Турции. Тут гигантские возможности для построения теории заговора», - сказал эксперт.

Один из самых известных чеченских полевых командиров Шамиль Басаев в конце 1991-начале 1992 годов, по некоторым данным, воевал в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, говорится в его биографии на "Кавказском узле".

Поскольку чеченцы исповедуют ислам, то теоретически они могли бы воевать на стороне Азербайджана, полагает член Экспертного совета офицеров России, военный политолог Александр Перенджиев. «Впрочем, не факт… Ролик вообще может иметь цель очернить Россию – мол, российские подданные участвуют в боевых действиях. Неясно, где и когда был снят материал, при каких обстоятельствах», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Перенджиев.

Попасть на фронт «левому» человеку невозможно, считает он. «Это невыгодно ни одной из сторон. Все спецслужбы, в том числе и российские, отслеживают потоки приезжающих. Никому не нужен круговорот боевиков в регионе. Скорее всего, таких людей отлавливают», - добавил Александр Перенджиев.

Военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр считает реальным участие чеченцев в войне за Нагорный Карабах. «Война притягивает много кого. Но даже если чеченцы там и есть, то принципиального значения это не имеет. Сейчас там нужны военные другого типа – операторы противотанковых систем, если говорить об Армении, и те, кто знаком с современными видами оружия - беспилотниками, тем, что закупается у Южной Кореи, Израиля, если говорить об Азербайджане. Вряд ли кто-то из чеченцев такое оружие хоть раз в руках держал», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Павел Фельгенгауэр.

Проникнуть на фронт любому желающему нельзя, считает он. «Для участия в боевых действиях необходимо получить нужные документы, приписаться к подразделению… Кроме того, попасть туда из-за закрытия границ можно только через Иран», - сказал эксперт.

При этом он добавил, что возможное участие чеченцев в войне нельзя считать вмешательством России в конфликт. «От них сразу откажутся. Скажут – мы ничего не знаем, это не наши военные. По аналогии с «Вагнером», - заключил Павел Фельгенгауэр.

Азербайджан и Армения не пойдут на развязывание полномасштабной войны в зоне карабахского конфликта, если в это не ввяжутся третьи страны, считают аналитики. Причинами обострения они назвали отсутствие достижений в переговорном процессе и внутреннюю политику. Военные эксперты поспорили о соотношении вооруженных сил двух стран.

Сводки боев в зоне карабахского конфликта, а также информация о потерях в людях и другие связанные события «Кавказский узел» собирает в обновляемой хронике "Карабах: хроника войны-2020". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе", "Минская группа ОБСЕ" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

