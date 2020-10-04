Обстрел Гянджи обернулся жертвами среди горожан

04 октября 2020, 13:48

Один человек погиб и четверо получили ранения сегодня при ракетном обстреле города Гянджа, сообщили власти Азербайджана.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", неделю назад, 27 сентября, в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. Сегодня Минобороны Азербайджана заявило о ракетных обстрелах городов Тертер и Горадиз в Физулинском районе, а с азербайджанской стороны в очередной раз был обстрелян Степанакерт.

3 октября Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 19 убитых и 63 раненых мирных жителях. Данные о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По данным властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 11 мирных жителей, ранены около 78 мирных жителей, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

С территории Армении были выпущены ракеты по азербайджанскому городу Гянджа – второму после Баку по величине и численности населения городу Азербайджана, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Кроме того, по его словам, ракетным обстрелам подверглись населенные пункты Физулинского и Джебраильского районов. "За последние дни Армения выпустила более 10 000 различных типов снарядов и ракет по густонаселенным азербайджанским поселениям. Было полностью разрушено или серьезно повреждено более 500 частных домов", - сказал Гаджиев, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По данным Гаджиева, вооруженные силы Армении используют кассетные бомбы, запрещенные международными конвенциями. Большинство артиллерийских и ракетных обстрелов ведется с артиллерийских баз близ города Ханкенди, добавил он.

При обстреле Гянджи по меньшей мере один человек погиб, четверо ранены, сообщило гостелевидение Азербайджана. Согласно сообщению, обстрел начался в 10.00 (9.00 мск), применяются также дроны. Спасатели разбирают завалы разрушенных домов, передал со ссылкой на телеэфир корреспондент "Кавказского узла".

К вечеру 3 октября число погибших мирных жителей достигло 22

При ракетном обстреле 3 октября города Бейляган погибли два жителя этого населенного пункта - Исмаилова Зульфия Искендер гызы (1976 г.р.) и ее сестра Асадова Арзу Искендер гызы (1998 г.р.), сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана.

Также, по данным ведомства, получили ранения различной степени тяжести жители города Балакишиев Этибар Тевеккюль оглы (1982 г.р.) и Баширова Севда Яшар гызы (1969 г.р.), они были госпитализированы. Доставлены в больницу также Мамедов Сафар Эйюб оглу (1966 г.р.) и Гулиев Акиф Юнис оглу.

Кроме того, 3 октября скончался один из раненых в городе Тертер во время обстрела 2 октября. Таким образом, по данным Генпрокуратуры, общее число погибших гражданских лиц с 27 сентября к исходу суток 3 октября достигло 22, а раненых – 74, передал корреспондент "Кавказского узла".

Обстрел Гянджи переводит конфликт "на другой, более опасный уровень", написал сегодня блогер "Кавказского узла" Ветер с Апшерона. "Сегодня утром с территории Армении обстреляли второй по величине азербайджанский город Гянджа, отстоящий от фронта на более 140 км. Сугубо мирный город, в котором живет около 340 тыс. азербайджанцев. [...] Есть разрушения, подсчитывается количество жертв среди жителей. [...] В первой карабахской войне по Гяндже и Баку не стреляли. Но бить по городам нельзя. Это цепная реакция. За Гянджу, за Сумгайыт, за Баку будет тяжелый ответ", - написал он.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".