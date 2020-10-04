Минобороны Армении сообщило об обстрелах Степанакерта

04 октября 2020, 10:51

Азербайджанские военные ведут ракетный обстрел гражданских объектов в Степанакерте, заявило Минобороны Армении. Жители столицы Нагорного Карабаха укрылись в убежищах.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха начались полномасштабные боевые действия. Стороны сообщили о многочисленных жертвах среди мирных жителей в результате обстрелов. Степанакерт с утра 3 октября несколько раз подвергался обстрелу. Минобороны Азербайджана заявило, что артиллерийские и ракетные обстрелы причинили ущерб домам, хозяйствам и имуществу жителей прифронтовых населенных пунктов по всей линии соприкосновения войск. Столица Нагорного Карабаха оказалась обесточена из-за обстрелов, свет жителям города вернули сегодня ночью. В свою очередь, сегодня Минобороны Азербайджана заявило о ракетных обстрелах городов Тертер и Горадиз в Физулинском районе со стороны Степанакерта.

Вооруженные силы Азербайджана в сегодня утром обстреляли гражданские объекты в Степанакерте, сообщил со ссылкой на официального представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна ТАСС.

В Степанакерте в 8.00 по местному времени (7.00 мск) объявлена воздушная тревога, жители спустились в убежища. По приблизительным подсчетам, по Степанакерту с 7.00 до 11.40 по местному времени (10.40 мск) было запущено около 20 ракет, передала корреспондент "Кавказского узла".

По данным информационного штаба, обстрел ведется ракетами "Смерч" и "Полонез".

В городе полностью или частично разрушены здания, на улицах стоят сгоревшие машины, везде разбросаны осколки, сообщил "Спутник-Армения". О жертвах не сообщается.

Комментариев со стороны Минобороны Азербайджана относительно обстрелов Степанакерта не поступало.

Генпрокуратура Азербайджана с 27 сентября по 3 октября заявила о гибели 19 мирных жителей и ранении еще 63. Армения 28 сентября сообщила об одном погибшем при обстреле мирном жителе. По данным властей Нагорного Карабаха, погибли 11 мирных жителей, ранены около 78. Согласно данным министерства обороны Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны. Азербайджан о своих потерях не отчитывается, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Напомним, 3 октября президент Азербайджана объявил о взятии села Мадагиз, а позднее о взятии сразу семи сел: Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шайбей и Гуйджаг Джебраильского района, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района. Кроме того, в тот же день Минобороны Азербайджана рапортовало о четырех подбитых танках противника и трех взятых в качестве трофеев. Армения, в свою очередь, сообщила о сбитом вертолете, а также уничтожении десяти беспилотников, трех установок "Смерч" и трех самолетах армии Азербайджана.