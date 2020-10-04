04 октября 2020, 10:17

Энергоснабжение Степанакерта восстановлено после обстрела

Свет в дома жителей Степанакерта, которые остались без энергоснабжения из-за обстрелов со стороны Азербайджана, дали сегодня ночью.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", 27 сентября в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха начались полномасштабные боевые действия. Стороны сообщили о многочисленных жертвах среди мирных жителей в результате обстрелов. Степанакерт с утра 3 октября несколько раз подвергался обстрелу. Минобороны Азербайджана заявило, что артиллерийские и ракетные обстрелы причинили ущерб домам, хозяйствам и имуществу жителей прифронтовых населенных пунктов по всей линии соприкосновения войск. Столица Нагорного Карабаха оказалась обесточена из-за обстрелов.

Энергоснабжение в домах жителей Степанакерта восстановили ночью 4 октября, передает корреспондент "Кавказского узла" из Нагорного Карабаха.  Свет горожанам дали после полуночи.

Напомним, что в Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане введено военное положение. Генпрокуратура Азербайджана с 27 сентября по 3 октября заявила о гибели 19 мирных жителей и ранении еще 63. Армения 28 сентября сообщила об одном погибшем при обстреле мирном жителе. По данным властей Нагорного Карабаха, погибли 11 мирных жителей, ранены около 78. Согласно данным министерства обороны Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны. Азербайджан о своих потерях не отчитывается, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"Нагорный Карабах признал эвакуацию жителей в Армению", "Facebook объявил фейком публикацию о сбитом азербайджанском вертолете", "Пострадавшие в Нагорном Карабахе журналисты Le Monde вылетели во Францию".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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04 октября 2020, 12:02

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    Следователи считают, что Наджмеддин Садыхов, завербованный российскими спецслужбами через племянника в Дагестане, раскрыл план наступления в зоне карабахского конфликта, а в июле был причастен к смерти генерала Полада Гашимова, погибшего при обстреле со стороны Армении, сообщили источники.

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