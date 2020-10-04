Энергоснабжение Степанакерта восстановлено после обстрела

04 октября 2020, 10:17

Свет в дома жителей Степанакерта, которые остались без энергоснабжения из-за обстрелов со стороны Азербайджана, дали сегодня ночью.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", 27 сентября в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха начались полномасштабные боевые действия. Стороны сообщили о многочисленных жертвах среди мирных жителей в результате обстрелов. Степанакерт с утра 3 октября несколько раз подвергался обстрелу. Минобороны Азербайджана заявило, что артиллерийские и ракетные обстрелы причинили ущерб домам, хозяйствам и имуществу жителей прифронтовых населенных пунктов по всей линии соприкосновения войск. Столица Нагорного Карабаха оказалась обесточена из-за обстрелов.

Энергоснабжение в домах жителей Степанакерта восстановили ночью 4 октября, передает корреспондент "Кавказского узла" из Нагорного Карабаха. Свет горожанам дали после полуночи.

Напомним, что в Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане введено военное положение. Генпрокуратура Азербайджана с 27 сентября по 3 октября заявила о гибели 19 мирных жителей и ранении еще 63. Армения 28 сентября сообщила об одном погибшем при обстреле мирном жителе. По данным властей Нагорного Карабаха, погибли 11 мирных жителей, ранены около 78. Согласно данным министерства обороны Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны. Азербайджан о своих потерях не отчитывается, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".