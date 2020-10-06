Пользователи соцсети оценили подлинность ролика об отправке чеченцев в Нагорный Карабах

06 октября 2020, 13:04

Распространившийся в интернете ролик об отправке уроженцев Чечни в зону карабахского конфликта является поддельным, считает часть пользователей Instagram. Другая часть комментаторов привела доводы о подлинности видеозаписи.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Минздрава Чечни Эльхан Сулейманов 29 сентября опубликовал на своей странице в Instagram пост в поддержку Азербайджана на фоне обострения карабахского конфликта. Комментаторы предложили министру пойти на фронт, другая часть пользователей его поддержала.

С 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут бои, новая эскалация от прежних отличается тем, что боевые действия идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". По официальным данным на 5 октября, в Азербайджане погибли 26 мирных жителя, еще 127 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 11 мирных жителей, еще около 78 мирных жителей ранены

5 октября в Instagram-паблик "ЧП Чечня" опубликовал запись с призывом не распространять видео, кадры которого будто бы демонстрируют отправку уроженцев Чечни в Нагорный Карабах. Из сообщения, размещенного в паблике следует, что видео появилось в интернете ранее и паблик разместил его уже после того, как оно распространилось в сети. "В сети гуляет ролик, что якобы чеченцы в Карабахе. Голос наложен поверх видео. Просьба не распространять недостоверную информацию", – сказано в записи.

Публикация с призывом не распространять ролик к 11.40 мск 6 октября набрала 47 551 просмотр и 230 комментариев. Пользователи разошлись во мнении об оригинальности видеозаписи. Часть из них высказалась, что ролик настоящий. "Голос не наложен, я как монтажёр и человек, который профессионально разбирается в озвучках и сам же озвучивал, знаю, что это не наложенный", – заявил пользователь jkd_tekken.

Другая часть пользователей посчитала, что голос на видео поддельный. "Как не наложен, это даже на телефоне можно сделать. Убираешь голос, потом говоришь, что надо, и поставишь голос на это видео", – написал пользователь bagi_095.

Третья часть комментаторов заявила, что видео было снято не в Нагорном Карабахе, а в Крыму. "Это видео снято в Крыму и никакого отношения к Карабаху не имеет вообще", – заявил пользователь 1cement.

С ним согласился пользователь 5995.oo. "Поражают талант и воображение фейкометателей. Это же надо так "приспособить" съемки "Пальмиры" в Крыму", – написал он.

"Как может истинный чеченец воевать за Азербайджан? Это не их война и не их проблемы, просто свою жизнь напрасно отдают", – считает пользователь konortop758.

Помимо записи о фейковом ролике, паблик "ЧП Чечня", также разместил неделю назад сообщение о номинации Рамзана Кадырова на международную премию, о награждении медалью раненого полицейского, критику Кадырова в отношении Навального, а также информацию, транслирующую сообщения властей – например, об отключении электричества, рейдах правоохранителей. В то же время сообщество практически не содержит критики в адрес властей Чечни.

С момента публикации 29 сентября министром здравоохранения Чечни Эльханом Сулеймановым записи в Instagram в поддержку Азебайджана, под ней появился только один комментарий, разделяющий его мнение. "Азербайджанская армия воюет за территориальную целостность! Политическая элита России должна подержать Азербайджан", – считает пользователь ruslan.eraz.

По данным на 11.40 мск 6 октября публикация на странице Сулейманова набрала 2226 отметок "Нравится" и 504 комментария. Часть пользователей посчитала неуместными призывы министра.

"Уважаемый министр, езжайте в родной Азербайджан и там доказывайте свою преданность народу, отстаивайте справедливость с оружием в руках на границе Азербайджана и Нагорного Карабаха (Арцаха). Занимая госдолжность в одном из субъектов РФ, имея гражданство этой страны, целесообразнее воздержаться от политических лозунгов и провокационной риторики", – написал пользователь bussi388.

Ему возразил пользователь antonvavilov1978. "Он с теплотой высказался о стране где прошло его детство, пожелав справедливости и процветания! В этом провокация?! Не смешите людей. <…> Это во-первых. Во-вторых, зачем ему брать в руки автомат, в Азербайджане 100-тысячная армия, оснащённая по последнему слову благодаря Израилю и Турции. Наоборот, будучи министром он больше поддержит город, где родился, чем с автоматом в руке <…>", – заявил комментатор.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе", "Минская группа ОБСЕ" и "Кто же все-таки признал Карабах?"