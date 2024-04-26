26 апреля 2024, 10:08

Оштрафованы двое участников протестов в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оштрафовал Гелу Хасая и Отара Мурвелашвили, задержанных в Тбилиси во время акции протеста против принятия закона об иноагентах.

Как информировал "Кавказский узел", в Грузии продолжаются массовые акции протеста после того, как правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах. 17 апреля депутаты приняли его в первом чтении на фоне массовых акций протеста. Активисты заявили, что намерены протестовать беспрерывно, пока власти не откажутся от попыток принять документ.

В феврале 2023 года аналогичная инициатива была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его принятие тогда пришлось отложить. Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Гела Хасая, задержанный на акции протеста в Тбилиси против закона об иноагентах, оштрафован судом на 2600 лари (около 930 долларов). Он является членом партии "Гирчи – Больше свободы". Хасая признали виновным в мелком хулиганстве и неповиновении требованиям полиции, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" юрист из НПО "Институт исследования демократии" Анна Гахокидзе.

Суд оштрафовал на 2300 лари (около 850 долларов) еще одного задержанного на акции протеста – Отара Мурвелашвили.

"Институт исследования демократии" оказывает юридическую помощь 13 активистам, которых задержали на акциях протеста. Из них 12 имеют повреждения, в том числе сотрясение мозга, травматический артрит челюсти, повреждения верхних и нижних конечностей, множественные ушибы тела и раны, отметила Гахокидзе.

"Мы будем обращаться в суды высших инстанций и защищать их до конца. Исходя из решений судов первой инстанции и воли самих задержанный мы, если придется, будем защищать их интересы и в Страсбурге в суде по правам человека", – пояснила она.

Правозащитники направили жалобы с требованием расследовать действия сотрудников МВД, которые во время протестов 16-17 апреля необоснованно применяли насилие к протестующим. "Ответов на наши обращения мы пока не получили. По закону, у службы есть 10 рабочих дней, чтобы ответить", – сказала Гахокидзе.

Силовики дают несоответствующие действительности показания в судах, во время рассмотрения дел участников протестов, заявил лидер оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. "Полицейские рассказывают сказки. Некоторым из полицейских трудно солгать, но они все равно рассказывают небылицы и часто эти сказки противоречат друг другу", – написал на своей странице в Facebook* Джапаридзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

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Примечание:

"Противник закона об иноагентах арестован в Тбилиси", "Политологи раскритиковали заявление Гарибашвили об отношениях с Евросоюзом", "Активистки потребовали от властей Грузии придерживаться пути евроинтеграции".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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