Противники закона об иноагентах заявили о продолжении протестной кампании в Тбилиси

22 апреля 2024, 12:04

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Сегодня в Тбилиси будет продолжены протесты против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", к акции присоединятся студенты, заявили активисты. Они отметили, что намерены протестовать беспрерывно до тех пор, пока власти не откажутся от попыток принять закон об иноагентах.

Как информировал "Кавказский узел", 21 апреля в Тбилиси прошла акция против законопроекта об иноагентах. Протестующие перекрыли проспект Руставели.

Протестующие против законопроекта об иноагентах завершили акцию поздним вечером 21 апреля около здания Верховного суда. Они обвинили судей в предвзятости и заявили, что из-за несоответствия работы судебной системы Грузии международным нормам, страна не может вступить в ЕС. Участники акции также выразили солидарность Лазару Григориадису, которого суд признал виновным в нападении на силовиков и поджоге полицейской машины на акциях протеста в марте 2023 года, передал сегодня "ИнтерПрессНьюс".

Противники законопроекта об иноагентах заявили, что проведут акцию протеста в Тбилиси сегодня. Они намерены собраться перед парламентом Грузии и планируют не прекращаться протесты до тех пор, пока пока власти не отзовут проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отметило издание.

Акции протеста также пройдут в высших учебных заведениях. Организаторы акции рассказали, что студенты проведут встречи и обсуждения относительно законопроекта, сообщил на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах. 17 апреля депутаты приняли его в первом чтении. Обсуждение прошло на фоне массовых акций протеста. Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили заявил, что закон об иноагентах может быть легко пересмотрен или отменен, если Грузия получит заверение в возможности "уже завтра" присоединиться к Евросоюзу.

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