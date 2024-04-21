Протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси

21 апреля 2024, 22:19

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Участники протестной кампании против закона об иноагентах отправились шествием от здания парламента в сторону Верховного суда.

Как сообщал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах. 17 апреля депутаты приняли его в первом чтении. Обсуждение прошло на фоне массовых акций протеста. Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили заявил, что закон об иноагентах может быть легко пересмотрен или отменен, если Грузия получит заверение в возможности "уже завтра" присоединиться к Евросоюзу, но Грузия и ЕС пока не готовы к объединению. 20 апреля в Тбилиси прошел "Женский марш", участницы которого выступили против законов об иноагентах и отмены гендерных квот.

В феврале 2023 года аналогичная инициатива была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его принятие тогда пришлось отложить. Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Сегодня протесты против нового закона продолжились в Тбилиси. Участники акции, опротестовывающие у парламента Грузии законопроект «О прозрачности иностранного влияния», отправились шествием в сторону Верховного суда, сообщило сегодня в 21.28 мск издание Interpressnews

Организаторы призвали участников акции не поддаваться на провокации.

Проспект Руставели перекрыт. Участники акции скандируют: «Нет российскому закону! Да Европе», «Нет оффшорному закону», сообщает издание "Грузия онлайн".

Напомним, 16 апреля полицейские, оттесняя противников закона об иноагентах от здания парламента Грузии, применили дубинки и слезоточивый газ. 11 человек были задержаны, пострадало минимум три журналиста. Днем 17 апреля на аналогичной акции у парламента Грузии было задержано не менее двух человек. Не менее десяти человек пострадало во время разгона акций протеста, заявили правозащитники и потребовали, чтобы Специальная следственная служба расследовала эти инциденты.

19 апреля несколько сотен молодых людей провело шествие в Тбилиси, протестуя против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Они пообещали проводить протестные акции ежедневно, чтобы создавать дискомфорт властям.

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