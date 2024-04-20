Активистки потребовали от властей Грузии придерживаться пути евроинтеграции

20 апреля 2024, 20:40

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Участницы "Женского марша" в Тбилиси, который прошел под лозунгом "Женщины выбирают Европу!", выступили против законов об иноагентах и об отмене гендерных квот.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах, и 17 апреля он был принят в первом чтении на фоне массовых акций протеста противников нового закона. Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили заявил, что закон об иноагентах может быть легко пересмотрен или отменен, если Грузия получит заверение в возможности "уже завтра" присоединиться к Евросоюзу, но Грузия и ЕС пока не готовы к объединению.

В феврале 2023 года аналогичная инициатива была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его принятие тогда пришлось отложить. Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

«Женщины выбирают Европу» - под таким лозунгом от площади Республики до парламента на проспекте Руставели прошел Женский марш. Марш организован Женским движением и Движением за равенство, которые призывают парламент отозвать законопроект о прозрачности иностранного влияния, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший на акции в Тбилиси.

В Грузии за годы независимости выросло новое поколение, подчеркнула на акции Мэги из НПО "Родители за образование" сказала на митинге, что в Грузии выросло новое поколение. "Это было ясно во время акций прошлого года и сейчас. Эти акции провело поколение, которое выросло в свободной Грузии. Это поколение намного легче войдет в европейское общество. Я шесть лет работаю в НПО "Родители за образование" и мы помогаем решать проблемы в школах. Сколько детей учатся в разрушающихся школах в три смены. А нам говорят, что мы иностранные агенты? Мамы, которые платят налоги должны быть уверены, что их дети получают достойное образование. Когда проблемы, мы, родители, должны объединиться", - заявила она.

На митинге выступила Тамуна Бачиашвили, одна из матерей больных детей, которые смогли добиться от правительства , чтобы правительство привезло и оплатило лекарство их детям. "Поколение наших родителей не было свободным, но их путь к свободе начался 9 апреля 1989 года. Хотя им пришлось много бороться просто за выживание. А нам, их детям, пришлось много бороться, чтобы обрести свободу и эта борьба продолжается до сих пор", - заявила она на акции.

Участница акции Нана Малашхия уверена что необходима смена правительства. "У нас нет возможности отступить. Мы много боролись и выдержим еще многое. Мы хотим свободы, европейских ценностей", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Еще одна из выступающих заявила, что принятие закона об иностранном влиянии нанесет ущерб всем грузинским женщинам. "Женщины выходят и в очередной раз призывают парламент отозвать "российский закон"! Наш голос – это голос всех женщин: иммигранток и матерей-одиночек, женщин религиозных и этнических меньшинств, проживающих в разных регионах Грузии, детей с ограниченными возможностями, матерей и женщин с инвалидностью, пожилых людей, молодежи, жертв насилия, внутренне перемещенных лиц, людей, живущих в зоне конфликта!", - сказала она.

Организаторы акции подчеркнули, что власти Грузии никогда должным образом не защищали права женщин. При этом принятие закона о прозрачности иностранного влияния еще более ограничит возможности защищать права жертв насилия, инвалидов и тяжелобольных людей, в том числе из-за того, что не будет независимых СМИ. "Закон об иноагентах и отмена гендерных квот имеют общую цель – удержание власти, которая представляет еще большую угрозу для всех женщин, проживающих в Грузии. Отменив гендерную квоту, парламент проигнорировал мнение грузинских избирателей, которые поддержали квоты. Мы призываем парламент прислушаться к голосу женщин, чтобы учесть вето и мотивированные замечания президента. Не отменяйте гендерные квоты!", - указано в сообщении организаторов акции в Facebook*.

Согласно действующему закону, при проведении парламентских выборов до 2028 года при формировании партийных списков (выборов по пропорциональной системе) в каждой четверке кандидатов в депутаты должна быть представлена как минимум одна женщина. При формировании партийных списков на выборах с 2032 года кандидатом в депутаты должна быть представлена одна женщина в каждой тройке партийного списка. 5 апреля парламент Грузии принял поправки в Избирательный кодекс, которые предполагали отмену поддержки женщин на выборах. Документ был направлен на подпись президенту страны, которая наложила на него вето.

Аналогичные акции прошли в Кутаиси, Марнеули, Ахмете, Болниси, Батуми, Озургети и Цнори, к участницам в этих городах. в том числе и Тбилиси, присоединились и мужчины, сообщило агентство "Новости Грузия".

В декабре 2023 года Евросовет предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза, грузинские власти объявили это своей победой. Грузия получила статус авансом, но ее шансы вступить в ЕС в 2030 году под большим вопросом, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Напомним, 16 апреля полицейские, оттесняя противников закона об иноагентах от здания парламента Грузии, применили дубинки и слезоточивый газ. 11 человек были задержаны, пострадало минимум три журналиста. Днем 17 апреля на аналогичной акции у парламента Грузии было задержано не менее двух человек. Не менее десяти человек пострадало во время разгона акций протеста, заявили правозащитники и потребовали, чтобы Специальная следственная служба расследовала эти инциденты.

19 апреля несколько сотен молодых людей провели шествие в Тбилиси, протестуя против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Они пообещали проводить протестные акции ежедневно, чтобы создавать дискомфорт властям.

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