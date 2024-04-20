Гарибашвили озвучил условия пересмотра закона об иноагентах

20 апреля 2024, 15:53

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Закон об иноагентах может быть легко пересмотрен или отменен, если Грузия получит заверение в возможности "уже завтра" присоединиться к Евросоюзу, заявил лидер "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили. При этом он подчеркнул, что Грузия и ЕС пока не готовы к объединению.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", и 17 апреля он был принят в первом чтении на фоне массовых акций протеста противников нового закона.

В феврале 2023 года аналогичная инициатива была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его принятие тогда пришлось отложить. Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии «российским законом» и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Власти Грузии смогут пересмотреть или отменить закон об иноагентах в случае принятия страны в Евросоюз, заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили.

"Если нам скажут, что завтра же мы становимся членами Евросоюза, то можно будет очень легко аннулировать, пересмотреть его, переделать или принять новый", - приводит сегодня слова Гарибашвили "Новости-Грузия".

Гарибашвили отметил, что принятие законопроекта не может повлиять на темпы вступления Грузии в ЕС, пишет издание.

Гарибашвили также прокомментировал мнение, что принятие закона станет препятствием для присоединения к ЕС. "Страна достигла своего максимума, пик был в декабре прошлого года, мы стали страной-кандидатом. Следующий шаг – присоединение. Сегодня мы не можем стат, не готовы стать страной-членом Евросоюза. Нет консенсуса по поводу того, что страна сегодня же может стать членом Евросоюза, тем более сейчас, столько проблем, и вы знаете, что на это потребуется время. И ЕС не готов к расширению", - цитирует лидера правящей партии "ИнтерпрессНьюс".

В декабре 2023 года Евросовет предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза, грузинские власти объявили это своей победой. Грузия получила статус авансом, но ее шансы вступить в ЕС в 2030 году под большим вопросом, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Напомним, 16 апреля полицейские, оттесняя противников закона об иноагентах от здания парламента Грузии, применили дубинки и слезоточивый газ. 11 человек были задержаны, пострадало минимум три журналиста. Днем 17 апреля на аналогичной акции у парламента Грузии было задержано не менее двух человек. Не менее десяти человек пострадало во время разгона акций протеста, заявили правозащитники и потребовали, чтобы Специальная следственная служба расследовала эти инциденты.

19 апреля несколько сотен молодых людей провели шествие в Тбилиси, протестуя против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Они пообещали проводить протестные акции ежедневно, чтобы создавать дискомфорт властям.

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