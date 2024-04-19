Правозащитники потребовали расследовать насилие в ходе протестов в Тбилиси

19 апреля 2024, 02:16

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Не менее десяти человек пострадали во время разгона акций протеста в Тбилиси, кроме того, силовики избили оппозиционного парламентария Александра Элисашвили. Правозащитные организации и омбудсмен потребовали, чтобы Специальная следственная служба расследовала эти инциденты.

Как сообщал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах, вызвавшего острые протесты в 2023 году. 17 апреля депутаты, несмотря на протесты, приняли законопроект в первом чтении. Демонстранты потребовали встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, после стычек протестующих с силовиками у администрации правительства МВД отчиталось о задержании двух человек. Добиться встречи с премьером протестующим не удалось.

16 апреля 11 человек были задержаны полицейскими в Тбилиси, во время разгона акции протеста полиция использовала дубинки и слезоточивый газ, пострадали минимум трое журналистов. Опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики подчеркнули, что протесты против закона об иноагентах в Грузии спонтанны и не имеют единого лидера или координатора, но в ответ на жесткий разгон силовиками митинга 16 апреля следует ожидать еще более масштабной акции. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж "Протесты против закона об иноагентах в Грузии".

Грузинские неправительственные организации распространили совместное заявление с осуждением действий силовиков во время акций протеста 16-17 апреля. Правозащитники настаивают, что полиция применила необоснованную силу к демонстрантам, в результате чего участники акции пострадали.

«По открытым источникам выявлено как минимум свыше десяти случаев, которые расследует Специальная следственная служба, среди этих пострадавших трое человек госпитализированы с травмами. Кроме того, согласно отчету Народного защитника, 17 апреля предположительно сотрудники полиции недопустимо обращались с депутатом парламента Александром Элисашвили», - говорится в заявлении десяти НПО, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

В заявлении отмечается, что позиция Специальной следственной службы по заявлениям пострадавших неизвестна: пока нет информации, начато ли расследование и проводились ли какие-либо следственные действия. Правозащитники напомнили, что служба создавалась, как независимый орган для расследования преступлений с участием представителей государственных ведомств; в связи с этим она должна продемонстрировать обществу, что государственные институты не позволяют полиции злоупотребления против мирных граждан.

Также представители НПО обратили внимание, что в ночь на 17 апреля близ здания парламента физическому насилию подверглись журналисты, которые исполняли свои служебные обязанности.

«Подобные действия, препятствующие работе журналистов, нарушают международные стандарты, в том числе десятую статью Европейской конвенции по правам человека о свободе выражения мнений. Незаконное препятствование журналистам в их профессиональной деятельности – это уголовное преступление», - говорится в сообщении НПО.

Правозащитники призвали главу Специальной следственной службы Коку Кацитадзе незамедлительно выступить с заявлением и дать правильную правовую оценку насильственным действиям полицейских против демонстрантов и журналистов, а впоследствии, исходя из высокого общественного интереса, публиковать информацию о ходе следствия.

Депутат парламента Александр Элисашвили, задержанный накануне ночью на акции протеста у здания администрации правительства Грузии, 18 апреля выступил перед журналистами со следами побоев на теле. Он продемонстрировал синяки на предплечье, кроме того, у него разбита верхняя губа и сломано ребро. Полицейские избили депутата после того, как он решил войти в здание администрации парламента, пользуясь своим мандатом, для встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

«Руководитель департамента патрульной полиции министерства внутренних дел Грузии Важа Сирадзе был очень агрессивно ко мне настроен. Он дал приказ ввести меня вглубь полицейского кордона. Через несколько минут это исполнили, там меня повалили и били три-четыре человека. Мне сломали одно и ребер с правой стороны», - сказал он в эфире телекомпании «Мтавари архи».

По его словам, силовики в оцеплении вели себя очень агрессивно, хотя за пределами акции они обращались с демонстрантами почтительно.

Генеральный секретарь оппозиционной партии «Лело» Ираклий Куправа также был избит в ходе акции протеста. Оппозиционеры считают недопустимым физическую расправу над политиками, указывая, что власти злоупотребляют монополией государственных структур на насилие.

Аппарат омбудсмена сообщил, что 18 апреля представитель Народного защитника посетил одного из задержанных на акции протеста 17 апреля. Сам задержанный считает свой арест незаконным. Местонахождение второго задержанного установлено, его посещение было запланировано позднее.

«Кроме того, Народный защитник обратился к Специальной следственной службе с просьбой начать следствие в связи с предположительно ненадлежащим обращением с депутатом парламента Александром Элисашвили», - говорится в сообщении аппарата омбудсмена, направленного корреспонденту «Кавказского узла».

Омбудсмен призвал к Специальную следственную службу «провести все следственные мероприятия с целью идентифицировать ответственных». Также аппарат омбудсмена пообещал вести мониторинг эффективности расследования.

Дата вынесения рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении пока неизвестна, сообщила независимый депутат парламента Теона Акубардия. Бюро парламента должно определить, в какие сроки законопроект рассмотрит постатейно юридический комитет парламента, и если комитет одобрит законопроект, он будет вынесен на рассмотрение во втором чтении на пленарное заседание парламента. Дату этого заседания также должно определить бюро парламента.

"Законопроект рассматривает один парламентский комитет вместо положенных двух, его еще должен был рассмотреть комитет по правам человека и гражданской интеграции, так как законопроект ограничивает права человека. Когда законопроект вынесут на рассмотрение во втором чтении на заседание юридического комитета - не анонсировано", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Парламент Грузии принимает законопроекты в трех чтениях. Третье чтение предназначено для внесения лишь редакционных поправок, не затрагивающих суть документа.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в 2023 году отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявил, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

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