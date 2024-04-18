Противники закона об иноагентах пообещали продолжить акции в Тбилиси

18 апреля 2024, 02:32

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Акция протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" завершилась в Тбилиси, добиться встречи с премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе демонстранты не смогли.

Как сообщал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах, вызвавшего острые протесты в 2023 году и потому отложенного. 17 апреля депутаты, несмотря на протесты, приняли законопроект в первом чтении. Вечером 17 апреля демонстранты потребовали встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и направились к администрации правительства. После стычек протестующих с силовиками МВД отчиталось о задержании двоих человек.

16 апреля 11 человек были задержаны полицейскими в Тбилиси на акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Во время разгона акции протеста полиция использовала дубинки и слезоточивый газ, пострадали минимум трое журналистов. Днем 17 апреля у парламента Грузии были задержаны не менее двух человек. Опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики подчеркнули, что протесты против закона об иноагентах в Грузии спонтанны и не имеют единого лидера или координатора, но в ответ на жесткий разгон силовиками митинга 16 апреля следует ожидать еще более масштабной акции. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж "Протесты против закона об иноагентах в Грузии".

Активисты, более трех часов ожидавшие у администрации правительства ответов на требование о встрече с премьер-министром, приняли решение разойтись на ночь по домам. По состоянию на 2.30 мск акция протеста завершилась, передал со ссылкой на прямую трансляцию с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Во время акции произошло несколько инцидентов, в результате которых задержали несколько человек, но официально МВД не заявляло о новых задержанных после сообщения о двоих правонарушителях.

Протестующие заявили, что продолжат акции до тех пор, пока власти не откажутся от законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в 2023 году отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявил, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

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