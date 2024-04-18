Два человека задержаны после стычек с силовиками у правительства Грузии

18 апреля 2024, 01:33

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Противники закона об иноагентах предприняли попытку прорвать полицейский кордон у здания администрации правительства Грузии, МВД страны сообщило о задержании двух человек. Оппозиционеры продолжили мирную акцию, требуя встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Как сообщал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах, вызвавшего острые протесты в 2023 году и потому отложенного. 17 апреля депутаты, несмотря на протесты, приняли законопроект в первом чтении. Вечером 17 апреля демонстранты потребовали встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и направились к администрации правительства, а президент пообещала наложить вето на закон.

16 апреля 11 человек были задержаны полицейскими в Тбилиси на акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Во время разгона акции протеста полиция использовала дубинки и слезоточивый газ, пострадали минимум трое журналистов. Днем 17 апреля у парламента Грузии были задержаны не менее двух человек. Опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики подчеркнули, что протесты против закона об иноагентах в Грузии спонтанны и не имеют единого лидера или координатора, но в ответ на жесткий разгон силовиками митинга 16 апреля следует ожидать еще более масштабной акции.

Двое участников акции протеста задержаны за неподчинение полиции во время акции у здания администрации правительства Грузии, где участники требуют встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Участники акции протеста заняли все прилегающие к зданию правительства улицы, там мобилизовано большое количество полиции. Акция проходит мирно, в основном в ней участвует молодежь. Демонстранты часто скандируют: "Грузия!", передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямую трансляцию с места событий.

Поздно вечером 17 апреля протестующие предприняли попытку прорвать полицейский кордон, после чего министерство внутренних дел сообщило о задержании двух человек.

"Во время акции неоднократно были совершены насильственные действия. Несколько участников митинга не подчинились законному требованию полиции выражать протест в мирной форме. В результате этого два человека задержаны в административном порядке", - говорится в заявлении МВД, направленного корреспонденту "Кавказского узла".

В сообщении отмечается, что у одного из задержанных изъяли холодное оружие. Имена задержанных в заявлении МВД не названы. По сообщениям телеканалов "Мтавари архи" и "Пирвели", был задержан оппозиционный депутат Александр Элисашвили, который участвовал в попытке прорвать кордон силовиков.

Руководитель департамента патрульной полиции министерства внутренних дел Грузии Важа Сирадзе заявил в прямом эфире телекомпании "Мтавари архи", что акция протеста проходит мирно, но в случае нарушений закона полицейские прибегнут к "необходимым мерам".

Председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили во время акции протеста пропустили в канцелярию правительства, сообщил телеканал "Пирвели". Предполагалось, что он сможет поговорить один на один с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, однако позднее Хабеишвили заявил в эфире "Мтавари архи", что глава правительства "на полпути передумал" с ним встречаться.

По состоянию на 01.30 мск у здания администрации правительства остаются протестующие, дежурит большое количество силовиков. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж "Протесты против закона об иноагентах в Грузии".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в 2023 году отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявил, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

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