Протестующие в Тбилиси добиваются встречи с премьер-министром

17 апреля 2024, 22:06

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Участники акции против закона об иноагентах потребовали встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и направились к администрации правительства. У противников законопроекта нет аргументов, заявил сегодня Кобахидзе, а президент пообещала наложить вето на закон.

Участники акции протеста потребовали встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, чтобы обговорить с ним все вопросы по законопроекту "О прозрачности иностранного влияния". Протестующие направились к зданию администрации правительства страны, расположенного в нескольких минутах ходьбы от здания парламента.

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский завил, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния" не позволит Грузии приблизится к Евросоюзу, поскольку он противоречит европейским ценностям. "Европейский союз очень быстро отреагировал на повторное внесение законопроекта. В течение суток, 4 апреля, было распространено заявление пресс-секретаря Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Вчера вечером свою позицию зафиксировал президент Европейского совета Шарль Мишель. Думаю, его позиция четкая. Этот закон не поможет Грузии приблизиться к Евросоюзу. Наоборот, будет препятствие, потому что этот закон явно не соответствует нормам и ценностям Евросоюза", - сказал он 17 апреля по завершении встречи с президентом Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге 17 апреля заявил, что закон "О прозрачности иностранного влияния" отвечает только на вопрос: как тратят полученные средства неправительственные организации и медиа. Кроме того, законопроект оказывает существенную поддержку суверенитету страны. "Единственное, что написано в этом законе, это то, что НПО получает финансирование и рассказывает людям, от кого она получила деньги и на что она пошли деньги. Чем это может быть плохо и противоречить европейским стандартам? Проблема не в том, что им трудно аргументировать. Проблема в том, что аргументов нет, поэтому аргументированно они нам ничего сказать не могут", - сказал премьер-министр, говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Он указал, что в своих заявлениях ни американских, ни европейских политиков нет аргументов против этого законопроекта, говорят только о его противоречии европейским ценностям, а чем конкретно и какая статья противоречит - не сообщают. По этой причине законопроект пересмотрен не будет. "Неаргументированные заявления не могут стать основанием для пересмотра нашего решения. Поэтому я еще раз предлагаю всем открыто обсудить законопроект. Это важно для того, чтобы грузинское общество получило полную информацию об этом законопроекте. Открытая дискуссия со всеми, будет это дипломат или иностранный политик", - сказал Кобахидзе.

Глава правительства Грузии заявил, что в 2020 и 2022 годах неправительственные организации хотели организовать революцию, но не посмели, при том, что не действовал закон "О прозрачности иностранного влияния". В 2020 году попытка революционных процессов была после обнародования параллельного подсчета голосов, что дало основание оппозиции для возмущений и обвинений в фальсификации выборов. Также на это указывало и позднее обнародование результатов выборов Центральной избирательной комиссией. Однако через пять недель НПО признали, что их подсчет был неверным. В июне 2022 года НПО выступили требованием отставки правительства и создания технического правительства при их участии. "Это было прямое участие в революционном процессе, прямое вступление в политику, что по правилам НПО не должны делать. Они шли на самолюстрацию, исходя из того, что имели надежду на успех, т. е. они пошли в ва-банк и в такой форме включились в революционные процессы - тут я хочу четко сказать одно, Если бы действовал закон "О прозрачности иностранного влияния", я думаю, что НПО не решились бы на все это и осторожнее бы относились бы к репутации доноров, но тогда не действовал закон "О прозрачности иностранного влияния", следовательно, наш суверенитет не был так прочно защищен", - сказал он.

Помимо этого своей деятельностью НПО выступают против Грузинской православной церкви и ведут ЛГБТ*-пропаганду. При прозрачности финансирования им будет сложно этим заниматься.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила сегодня что наложит вето на законопроект, в том случае, если он будет принят.