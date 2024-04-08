Грузинские активисты сочли угрозой евроинтеграции новый законопроект об иноагентах

08 апреля 2024, 18:21

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Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" несет угрозу демократическому будущему и евроинтеграции Грузии, указали в совместном заявлении более 400 грузинских неправительственных организаций. Премьер-министр объяснил инициативу правящей партии необходимостью контролировать финансирование общественных организаций.

Как писал "Кавказский узел", сегодня парламент Грузии на заседании бюро зарегистрировал законопроект "О прозрачности иностранного влияния", приняв его к рассмотрению. При этом множество людей собралось около здания парламента с требованием не принимать законопроект.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. Опрошенные "Кавказским узлом" депутаты назвали эту инициативу угрозой евроатлантической перспективе страны.

Участники митинга пригрозили властям новыми протестами

Перед зданием парламента за час до начала заседания бюро собралось несколько десятков активистов. Они опротестовали возвращение к рассмотрению этого законопроекта, периодически скандируя: «Нет русскому закону!». После начала акции протеста у здания парламента мобилизовали полицию и ограничили вход посетителей по пропускам.

Протестующие заявили, что еще одна акция протеста состоится 12 апреля, когда законопроект будет рассматривать юридический комитет парламента. "Мы стоим перед выбором – наше европейское будущее, будущее наших детей или российская губерния среди африканских или азиатских стран. Я пришел зафиксировать свою позицию – это будет не только борьба с НПО, это будет борьба с политическими партиями или активистами, это борьба с обществом", - сказал сотрудник университета Ильи Георгий Кадагидзе в эфире телекомпании «Мтавари архи», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Участник акции Цотнэ Коберидзе указал, что власти знают о намерении расширения границ Евросоюза к 2030 году и к этому времени власти стали инициировать законы, препятствующие демократическому пути.

Другой участник акции обратил внимание, что правительство подотчетно народу, избравшему его, и на фоне того, что за евроинтеграцию выступает примерно 80% населения, означает, что власти против тех, кто избрал правящую партию.

Глава правительства объяснил необходимость закона

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил на заседании правительства, что законопроект предусматривает только ежегодную декларацию финансов, имеющихся в распоряжении НПО и СМИ. "Они доказывают нам, что прозрачность – российская, а непрозрачность – европейская. В прошлом году ввели в заблуждение большую часть общества, вывернули ценности, но в этом сейчас, я уверен, не смогут", - приводятся слова Кобахидзе в сообщении пресс-службы правительства, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

В демократическом обществе нет альтернативы прозрачности, поскольку деятельность НПО непрозрачна – нет информации, кто и зачем финансируется, заявил премьер-министр. Он отметил, что власти получили информацию о семи НПО, "и факты указывают на необеспечение прозрачности", поскольку эти НПО с 2012 года вносят в декларацию максимум 18% от получаемых средств.

"В частности, общая сумма, которая была показана без подробностей, составила 85 400 000 лари (31 млн 865 тысяч 672 доллара). Сообщается, что как минимум эта сумма была потрачена соответствующими НПО, хотя никакой информации о назначении и конкретных источниках этих средств у нас нет. Подробной информацией мы располагаем только по 18%, то есть 15 400 000 лари (574 тысячи 629 долларов). Можно смело сказать, что как минимум 70 миллионов (26,12 миллиона долларов) из 85 миллионов потрачены ими без предоставления какой-либо подробной информации", - сказал Кобахидзе.

По его словам, значительная часть расходов не представлена министерству финансов – не указана информация о командировочных расходах, большей части затрат на аренды офисов, а покупки совершаются без электронных накладных, это составляет примерно 90% расходов.

Активисты напомнили о сотрудничестве авторов законопроекта с иностранными организациями

21 неправительственная организация, в том числе «Ассоциация молодых юристов», «Центр защиты прав человека», «Центр многопартийной демократии», указали в совместном заявлении, что грузинские НПО «действовали, действуют и будут действовать для достижения целей, предусмотренных их уставами, для защиты интересов граждан Грузии и укрепления демократических общественных институтов в Грузии».

Авторы заявления также перечислили представителей «Грузинской мечты» - инициаторов законопроекта «Об иностранном влиянии», которые ранее работали в международных организациях, финансируемых Евросоюзом и США.

В частности, они указали, что премьер-министр Ираклий Кобахидзе девять лет работал в организациях США и ООН, председатель парламента Шалва Папуашвили 17 лет проработал в немецком фонде, вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе три года работал в организациях США, председатель комитета образования, науки и по делам молодежи парламента Гиви Миканадзе получил финансирование от Совета Европы, ОБСЕ, ООН и Евросоюза на 10 лет, председатель комитета по правам человека и гражданской интеграции парламента Рати Ионатамишвили получал финансирование от Евросоюза, USAID и других международных фондов на 9 лет, председатель комитета по внешним связям парламента Николоз Самхарадзе 11 лет работал в программах ЕС и ООН, а председатель комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам парламента Майя Битадзе 15 лет работала в организациях ООН, ОБСЕ и Всемирного банка.

"Некоторые из них, как представители донорских организаций, работали с грузинскими неправительственными организациями по вопросам правосудия, равенства, самоуправления и другим вопросам. Сегодня они заявляют, что эти организации, которые сами представляли на протяжении многих лет, действуют в интересах иностранных государств и представляют угрозу для Грузии", - говорится в совместном заявлении НПО, направленного корреспонденту «Кавказского узла».

Более 400 НПО выступили против законопроекта

Кроме того, 406 неправительственных организаций сегодня распространили совместное заявление, в котором указали, что категорически опротестовывают законопроект, поскольку он направлен не только против НПО и СМИ, а «против каждого гражданина и европейского будущего Грузии».

"Грузинские неправительственные организации помогают людям. Принятие этого "российского" закона сделает уязвимыми женщин и детей, ставших жертвами насилия, людей с ограниченными возможностями, ученых, рабочих и молодежь, социально необеспеченные семьи, фермеров, беженцев, бездомных и людей, борющихся за свои права... Правительство хочет не освещать голос людей, живущих в регионах, информирующих общественность о своих нуждах посредством местных, независимых СМИ", - говорится в заявлении, полученном корреспондентом «Кавказского узла».

НПО обращают внимание, что этот законопроект, как и несколько других, «враждебные» и направлены на разобщение общества и пресечение свободы слова в стране после того, как НПО и независимые СМИ обнародовали факты «насилия, коррупции, беззакония и избирательного права».

«Правительство вместо выполнения девяти шагов, определенных Евросоюзом, этим законом отделяет нас от Евросоюза и наносит неизмеримый вред демократическому и безопасному будущему Грузии», - говорится в заявлении.

В декабре 2023 года Евросовет предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза. Грузинские власти объявили это своей победой. Ранее, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизацию, судебную реформу и соблюдение прав человека. Грузия получила статус авансом, но ее шансы вступить в ЕС в 2030 году под большим вопросом, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Напомним, еще в марте 2023 года "Грузинская мечта" решила вынести на пленарное заседание парламента законопроект о иноагентах. Парламент 7 марта 2023 года одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван.

Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в 2023 году отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Его также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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