"Грузинская мечта" внесла в парламент обновленный законопроект об иноагентах

04 апреля 2024, 06:53

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Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", являющийся измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. Опрошенные "Кавказским узлом" депутаты назвали эту инициативу партии угрозой евроатлантической перспективе страны.

Как информировал "Кавказский узел", 9 марта 2023 года партия "Грузинская мечта" решила вынести на пленарное заседание парламента законопроект о иноагентах. После того, как в Тбилиси начались акции протеста, власти Грузии заявили, что решили отозвать законопроект из парламента. 10 марта 2023 года депутаты парламента Грузии проголосовали против принятия законопроекта об иностранных агентах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Его также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

Партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект об иностранных агентах под названием "О прозрачности иностранного влияния". В проекте закона вместо термина "иностранный агент" используется понятие "организация, осуществляющая интересы иностранной силы", пояснил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

"Законопроект внесен в парламент Грузии с точно таким же текстом, как и в прошлом году, с единственной разницей. Вы все помните, что в прошлом году, сразу после инициирования законопроекта, мы выразили готовность заменить термин "агент иностранного влияния" на другой термин. <…> Остальное содержание законопроекта без изменений", – сказал 3 апреля в эфире телеканала "Формула" Мдинарадзе, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Законопроект предусматривает единственное требование – публикацию годового финансового отчета организациями, получающими иностранное финансирование. За нарушение предусмотрены только финансовые санкции. "Содержание законопроекта не дает даже минимального основания для критики. До конца текущей сессии закон будет принят во всех трех чтениях", – заявил Мдинарадзе.

Депутаты парламента отреагировали неоднозначно на внесение в парламент "Грузинской мечтой" законопроекта об иноагентах, рассказала депутат Теона Акубардия.

"В парламенте было много шума. "Грузинская мечта" вспомнила о законе "О прозрачности иностранного влияния", потому что они боятся проиграть выборы. Их проигрыш повлияет на их отношения с Европой. Ответственным за евроинтеграцию является правительство и "Грузинская мечта". Отсюда антиевропейская пропаганда", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Внесение в парламент проекта закона об иноагентах спровоцирует массовые акции протеста, считает депутат Роман Гоциридзе. "Грузинская мечта" объявила войну Западу. Возобновив [инициативу о продвижении] законопроекта об агентах и приняв ряд других законов, власти фактически отказались от процесса вступления в ЕС", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Грузии должны оставить в прошлом период, когда Запад в стране воспринимался враждебно, в ином случае Грузия "попрощается с демократическим и европейским будущим", написала 3 апреля на своей странице в соцсети Facebook* депутат Саломе Самадашвили, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Грузинская мечта" не оставляет идею о законе об иноагентах, поскольку намерена его использовать для борьбы против оппонентов, считает председатель независимого профсоюза "Гильдия" Гига Бекаури. "Почему они пытаются нанести урон этой стране? Почему хотят создать в ней постоянное напряжение? В чьих интересах принести вред Грузии?" – написал 3 апреля на своей странице в Facebook* Бекаури, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

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