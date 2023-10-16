16 октября 2023, 14:31
Зурабишвили Саломе
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Грузинский и французский политический деятель, президент Грузии с 2018 года
Саломе Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье деятеля грузинской политической эмиграции, председателя грузинского землячества во Франции Левана Зурабишвили. Правнучка известного грузинского общественного деятеля Нико Николадзе 1.
В 1972 году Зурабишвили окончила Институт политических наук Парижа, а через год стала выпускницей Колумбийского университета США. В 1981 году она окончила Национальную школу госуправления Парижа 2.
Около 30 лет Зурабишвили проработала дипломатом во французском министерстве иностранных дел. Приехав в Грузию в 2003 году, она сначала была послом Франции в Тбилиси, а в марте 2004 года стала министром иностранных дел Грузии в правительстве Михаила Саакашвили. Будучи министром, она внесла большой вклад в переговорный процесс и достижение соглашения о выводе российских баз с территории Грузии 3.
Тем не менее на этом посту она продержалась недолго и в октябре 2005 года была отстранена от должности, после чего перешла в оппозицию Саакашвили. До 2010 года она возглавляла созданную ею оппозиционную партию «Путь Грузии», а потом «ушла из грузинской политики» и вошла в экспертную группу ООН по мониторингу ситуации в Иране.
В 2012 году, после смены власти в Грузии, Зурабишвили вновь вернулась в страну. В 2016 году она приняла участие в парламентских выборах в качестве самовыдвиженца от тбилисского района Мтацминда, победила и стала депутатом 4.
В 2018 году на последних прямых выборах грузинского президента стала одним из основных кандидатов. Хотя она зарегистрировалась в качестве независимого внепартийного кандидата, как в оппозиции, так и в аналитических кругах независимость Зурабишвили, которая и на парламентских выборах в 2016 году заручалась поддержкой правящей партии «Грузинская мечта», считают номинальной 5.
Так как президентские полномочия в Грузии сведены, по сути, к представительским 6, особой политической повестки у основных кандидатов нет. Зурабишвили является символом борьбы за победу «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили.
Саломе Зурабишвили является кавалером ордена Почетного легиона и Национального ордена чести Французской республики. При этом она отказалась перед выборами от французского гражданства 7.
Первый тур выборов Зурабишвили выиграла, опередив Григола Вашадзе менее чем на один процент.
Второй тур состоялся 28 ноября 2018 года. Саломе Зурабишвили одержала победу набрав 59,52% голосов 8.
Угроза импичмента
Президенту Грузии, согласно Конституции страны, необходимо получить разрешение правительства для реализации представительских полномочий в международных отношениях. 30 августа 2023 года правительство Грузии выступило с заявлением, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказано во всех запрошенных визитах в Европу.
31 августа 2023 года Зурабишвили встретилась в Германии со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, начав европейское турне, посвященное планам евроинтеграции страны. В ее планах были также встречи и с другими европейскими лидерами.
1 сентября 2023 года правящая партия "Грузинская мечта" объявила о начале процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили. По словам лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, для импичмента было необходимо заключение Конституционного суда.
7 сентября 2023 года Зурабишвили отвергла обвинения в нарушении Конституции, заявив, что отстаивает закрепленный в основном законе курс на евроинтеграцию. Президент Грузии подчеркнула в прямом эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи" 9, что не уйдет в отставку, поскольку ощущает ответственность перед народом.
12 сентября 2023 года Парламент Грузии направил в Конституционный суд заключение об отстранении от должности президента Грузии Саломе Зурабишвили, подписанное депутатами правящей партии "Грузинская мечта”.
Саломе Зурабишвили продолжила европейское турне, несмотря на запрет правительства. После визитов в Германию, Бельгию и Францию, 17 сентября 2023 года она прибыла в Швейцарию.
16 октября 2023 года Конституционный суд Грузии установил, что президент республики Саломе Зурабишвили нарушила статью конституции, совершая зарубежные визиты без разрешения правительства, и удовлетворил запрос об импичменте, поданный партией "Грузинская мечта” 10.
Примечания
- Иванэ Зурабишвили и его потомки // Тбилисская неделя, 20 декабря 2016 года
- Саломе Зурабишвили будет баллотироваться в президенты Грузии // Новости-Грузия, 6 августа 2018 года
- Кандидаты в президенты Грузии - кто они? // МИА Sputnik, 10 октября 2018 года
- გაიცანით ქალი დეპუტატები ახალი მოწვევის პარლამენტში // "ლიბერალი", 31 октября 2016 года
- Грузинская мечта может стать французской // Коммерсант, 28 октября 2018 года
- Полномочия президента Грузии // ТАСС, 25 октября 2013 года
- Саломе Зурабишвили больше не является гражданином Франции // Civil.ge, 31 августа 2018 года
- Зурабишвили победила на выборах президента Грузии // ТАСС, 29 ноября 2018 года
- https://t.me/Tbilisi_life/20479
- Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте Зурабишвили // ТАСС, 16.10.2023
Автор: Кавказский Узел