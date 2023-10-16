Зурабишвили Саломе

16 октября 2023, 14:31

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Грузинский и французский политический деятель, президент Грузии с 2018 года

Саломе Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье деятеля грузинской политической эмиграции, председателя грузинского землячества во Франции Левана Зурабишвили. Правнучка известного грузинского общественного деятеля Нико Николадзе .

В 1972 году Зурабишвили окончила Институт политических наук Парижа, а через год стала выпускницей Колумбийского университета США. В 1981 году она окончила Национальную школу госуправления Парижа .

Около 30 лет Зурабишвили проработала дипломатом во французском министерстве иностранных дел. Приехав в Грузию в 2003 году, она сначала была послом Франции в Тбилиси, а в марте 2004 года стала министром иностранных дел Грузии в правительстве Михаила Саакашвили. Будучи министром, она внесла большой вклад в переговорный процесс и достижение соглашения о выводе российских баз с территории Грузии .

Тем не менее на этом посту она продержалась недолго и в октябре 2005 года была отстранена от должности, после чего перешла в оппозицию Саакашвили. До 2010 года она возглавляла созданную ею оппозиционную партию «Путь Грузии», а потом «ушла из грузинской политики» и вошла в экспертную группу ООН по мониторингу ситуации в Иране.

В 2012 году, после смены власти в Грузии, Зурабишвили вновь вернулась в страну. В 2016 году она приняла участие в парламентских выборах в качестве самовыдвиженца от тбилисского района Мтацминда, победила и стала депутатом .

В 2018 году на последних прямых выборах грузинского президента стала одним из основных кандидатов. Хотя она зарегистрировалась в качестве независимого внепартийного кандидата, как в оппозиции, так и в аналитических кругах независимость Зурабишвили, которая и на парламентских выборах в 2016 году заручалась поддержкой правящей партии «Грузинская мечта», считают номинальной .

Так как президентские полномочия в Грузии сведены, по сути, к представительским , особой политической повестки у основных кандидатов нет. Зурабишвили является символом борьбы за победу «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили.

Саломе Зурабишвили является кавалером ордена Почетного легиона и Национального ордена чести Французской республики. При этом она отказалась перед выборами от французского гражданства .

Первый тур выборов Зурабишвили выиграла, опередив Григола Вашадзе менее чем на один процент.

Второй тур состоялся 28 ноября 2018 года. Саломе Зурабишвили одержала победу набрав 59,52% голосов.

Угроза импичмента

Президенту Грузии, согласно Конституции страны, необходимо получить разрешение правительства для реализации представительских полномочий в международных отношениях. 30 августа 2023 года правительство Грузии выступило с заявлением, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказано во всех запрошенных визитах в Европу.

31 августа 2023 года Зурабишвили встретилась в Германии со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, начав европейское турне, посвященное планам евроинтеграции страны. В ее планах были также встречи и с другими европейскими лидерами.

1 сентября 2023 года правящая партия "Грузинская мечта" объявила о начале процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили. По словам лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, для импичмента было необходимо заключение Конституционного суда.

7 сентября 2023 года Зурабишвили отвергла обвинения в нарушении Конституции, заявив, что отстаивает закрепленный в основном законе курс на евроинтеграцию. Президент Грузии подчеркнула в прямом эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи" , что не уйдет в отставку, поскольку ощущает ответственность перед народом.

12 сентября 2023 года Парламент Грузии направил в Конституционный суд заключение об отстранении от должности президента Грузии Саломе Зурабишвили, подписанное депутатами правящей партии "Грузинская мечта”.

Саломе Зурабишвили продолжила европейское турне, несмотря на запрет правительства. После визитов в Германию, Бельгию и Францию, 17 сентября 2023 года она прибыла в Швейцарию.

16 октября 2023 года Конституционный суд Грузии установил, что президент республики Саломе Зурабишвили нарушила статью конституции, совершая зарубежные визиты без разрешения правительства, и удовлетворил запрос об импичменте, поданный партией "Грузинская мечта” .

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