Флаги Грузии и ЕС. Фото с сайта "Аджара ТВ", https://www.ajaratv.ge/article/57863

19 февраля 2024, 08:15

Зурабишвили призвала принять Грузию в Евросоюз ради безопасности

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Грузия должна быть принята в Европейский союз для того, чтобы избежать господства России в Черном море, заявила на Мюнхенской конференции по безопасности президент Саломе Зурабишвили.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросовет предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза. Ранее, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизацию, судебную реформу и соблюдение прав человека. Грузинские власти объявили присвоение стране статуса кандидата в члены Евросоюза своей победой. Грузия получила статус авансом, но ее шансы вступить в ЕС в 2030 году под большим вопросом, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Саломе Зурабишвили выступила 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности и заявила, что Грузию следует принять в Евросоюз, чтобы избежать господства России в Черном море, пишет "ИнтерПрессНьюс".

Она, в частности, заявила, что для Грузии, для ее безопасности и в интересах Европы, "чтобы Россия не была исключительной державой в Черном море, что она пытается сделать". Также, по словам Зурабишвили, это важно "для транспортной и энергетической безопасности в ближайшие годы и десятилетия".

По ее словам, для Грузии в первую очередь необходимо вступить в Евросоюз ради безопасности. "Потребность в безопасности - это и то, что должен чувствовать и Евросоюз. Может ли кто-нибудь представить, какой могла бы быть сегодняшняя ситуация на Украине, если бы в Европейском союзе не было Польши, стран Балтии, Румынии, Болгарии. Таким образом, их вступление фактически обеспечило дополнительную безопасность для всего ЕС", - заявила Зурабишвили.

Напомним также, что в начале февраля Саломе Зурабишвили анонсировала создание "Платформы ряди единства Грузии", цель деятельности которой - евроинтеграция. Она провела консультации с оппозиционными политическими партиями, некоторые из которых согласились с необходимостью объединить усилия. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились, что создаваемая платформа сможет как-то повлиять на процесс евроинтеграции.

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Примечание:

"Грузинские аналитики сочли реальным выполнение рекомендаций Еврокомиссии", "ОБСЕ раскритиковала поправки в закон о собраниях Грузии", "Аналитики оценили план правительства по деолигархизации Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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