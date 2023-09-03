Вопрос импичмента обнажил разногласия между "Грузинской мечтой" и Зурабишвили

03 сентября 2023, 01:29

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Несогласованный с правительством визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Европу, который стал поводом для разговоров об импичменте, говорит о том, что между правящей партией "Грузинская мечта" и президентом есть непреодолимые разногласия, которые влияют как на внутреннюю ситуацию в стране, так и на евроинтеграцию, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября правящая партия "Грузинская мечта" объявила о начале процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили. По словам лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, для импичмента необходимо заключение Конституционного суда, но он подтвердит нарушение президентом Конституции. Представители оппозиции заявили, что импичмент президента является ударом по европейском перспективе Грузии.

Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» начала проведение консультаций с оппозиционными депутатами для сбора недостающих подписей под импичментом президента. Парламент объявляет импичмент президенту двумя третями своего состава, то есть 100 голосами. «Грузинская мечта» располагает 84 голосами депутатов. В ближайшие дни партия намерена собрать 50 подписей депутатов для обращения в Конституционный суд, чтобы определить, нарушила ли президент главный закон страны.

«Процедура импичмента президента еще раз обнажает общую повестку для радикальной оппозиции и Саломе Зурабишвили, направленную против интересов страны, в том числе получения статуса страны-кандидата», - сказал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи».

Однако оппозиционные депутаты обращают внимание на то, что у «Грузинской мечты» нет достаточного количества голосов и они отказываются сотрудничать с правящей партией по этому вопросу, так как сторонники евроинтеграции. Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария напомнил 2 сентября, что партия сама способствовала избранию Зурабишвили на пост президента.

«Хочу обратиться с просьбой ко многим достойным людям, оставшимся еще в «Грузинской мечте», и спросить их, почему после победы в 2012 году не пришло в голову объявить импичмент Михаила Саакашвили. Почему сегодня кто-то ставит этот вопрос импичмента того президента, в избрание которого вы и лично я, внесли большую лепту?» - задался вопросом Гахария в эфире телекомпании.

Один из лидеров партии «Лело» Ираклий Купрадзе уверен, что правящая партия не сможет объявить импичмент из-за нехватки голосов депутатов. «Власти Грузии начинают импичмент президента в Конституционном суде. Этот импичмент не состоится, «Грузинской мечте» не удастся довести его до конца», - сказал он в эфире «Мтавари архи».

Грузинские эксперты по вопросам международных отношений уверены, что Евросоюз откажется предоставлять Грузии статус страны-кандидата. Несогласованная поездка Зурабишвили и сопровождающий ее скандал станет для этого отказа дополнительным фактором.

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе считает, что правящая партия не заинтересована в получении Грузией статуса страны-кандидата, поскольку это вызовет дополнительную ответственность и, в первую очередь, в направлении развития демократических институтов.

«Партия, опираясь на Конституцию, хочет показать, кто хозяин. Президент ведет свою политику в вопросе согласования с правительством, а правительство говорит о том, что нет повода для таких поездок, поэтому визит не согласован. Действия правительства направлены на дискредитацию президента и оппозиции», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, своим отказом власти намеренно препятствуют президенту в проведении внешней политики, которую она проводит в интересах Грузии в направлении евроинтеграции. «Нужно сменить власть демократическим путем, а после этого Евросоюз рассмотрит вопрос предоставление статуса страны-кандидата», - сказал он.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Ираклий Менагаришвили обратил внимание, что несогласованный с правительством визит президента Грузии в Европу указывает на то, что они не могут договорится.

«Несмотря на отказ, Зурабишвили настояла на своем и все равно поехала. Это проявление беспорядка, он окажет отрицательное влияние при рассмотрении вопроса о предоставлении стране статуса страны-кандидата в члены Евросоюза», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Тем временем немецкая общественная телерадиовещательная компания 2 сентября сообщила, что оппозиция выдвинула Зурабишвили условия. Дескать, оппозиция присоединиться к импичменту в случае, если Зурабишвили не помилует Михаила Саакашвили.

Один из депутатов парламента от "Единого национального движения" Анна Цетелидзе опровергла эту информацию. «Абсурдно увязывать вопрос импичмента Зурабишвили и помилования Михаила Саакашвили», - заявила она.

При этом Цетелидзе все же усмотрела связь между защитой евроатлантического курса страны со стороны президента и освобождением Саакашвили. "Мы считаем, что Саломе Зурабишвили, если она позиционируется таким образом, что защищает евроатлантический курс страны, то она должна понять и принять решение о Михаиле Саакашвили, создателе современного государства, и помиловать ее», - сказала она.

При этом Цетелидзе заявила также, что фракция «Единое национальное движение» не поддержит импичмент президента. "Мы считаем, что это вопрос, сознательно брошенный «Грузинской мечтой», главной целью которой является саботаж евроатлантического курса", - сказала она.

Другой депутат от "Единого национального движения" Бачо Долидзе также заявил, что партия не заключает сделок с "Грузинской мечтой". "Мы не поддерживаем спектакль, который они устроили по поводу импичмента. Хочу напомнить, что Саломе Зурабишвили – часть их команды. Возможно, она была в конфронтации с Гарибашвили, Мдинарадзе или другими, но она всегда старался иметь нормальные отношения с Бидзиной Иванишвили», - заявил он в эфире "Мтавари Архи".

Правящая партия настроена решительно, сказал председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. "Мы понимаем, что процедура импичмента не принесет результатов. Мы видели реакцию наших оппонентов, как они прикрыли человека, нарушившего Конституцию, став соучастниками в ее нарушении", - заявил он.

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